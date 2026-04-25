Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Žeja
Zdravje

Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada

N.R.A.
25. 04. 2026 03.17
0

Pitje vode zjutraj na tešče je pogosto predstavljeno kot preprosta zdrava rutina, ki naj bi 'razstrupila' telo in pospešila metabolizem. A strokovni viri opozarjajo, da učinki niso vedno tako enoznačni in da pri nekaterih ljudeh ta navada ni nujno optimalna za prebavni sistem ali počutje.

Kot piše WebMD, voda na tešče sicer pomaga pri hidraciji po noči, vendar trditve o posebnem čiščenju toksinov' nimajo močne znanstvene podlage, saj za razstrupljanje že skrbijo jetra in ledvice.

Vpliv na prebavni sistem zjutraj

Kot poroča Mayo Clinic, je želodec zjutraj v občutljivem stanju, še posebej pri ljudeh z gastritisom ali refluksom. Pri teh posameznikih lahko pitje večje količine vode naenkrat povzroči nelagodje, napihnjenost ali poslabšanje simptomov. Zato ni nujno, da je ta navada univerzalno koristna za vse, temveč je odvisna od stanja prebavil.

Ali voda na tešče res pospeši metabolizem?

Kot piše Health, pitje vode lahko rahlo vpliva na porabo energije, vendar je učinek na presnovo minimalen in kratkotrajen. Ključno vlogo pri metabolizmu imajo prehrana, gibanje in splošno zdravstveno stanje, ne posamezna jutranja navada. To pomeni, da pitje vode samo po sebi ne povzroči pomembnih presnovnih sprememb.

Pitje vode
Pitje vodeFOTO: AdobeStock

Kdaj je lahko jutranja voda problematična

Kot poroča Verywell Health, lahko pri nekaterih ljudeh hitro zaužitje večje količine vode zjutraj povzroči občutek teže v želodcu ali celo slabost. To je še posebej izrazito pri ljudeh z občutljivim prebavnim sistemom ali počasnejšo prebavo. Pomembna je tudi temperatura vode – zelo mrzla voda lahko pri nekaterih sproži neprijeten občutek v želodcu.

Kaj pravijo strokovnjaki o hidraciji

Kot piše Johns Hopkins Medicine, je hidracija pomembna skozi ves dan, ne le zjutraj. Telo najbolje uravnava tekočine, ko so te enakomerno porazdeljene čez dan, ne v večjih količinah naenkrat. Zato je pomembnejše skupno dnevno uživanje vode kot pa čas, ko jo spijemo.

Pitje vode
Pitje vodeFOTO: AdobeStock

Ali je pitje vode na tešče sploh koristno?

Kljub nekaterim omejitvam ima jutranje pitje vode tudi prednosti. Kot poroča Mayo Clinic, lahko pomaga pri ponovni hidraciji po spanju in spodbudi prebavni sistem, če je zaužita v zmernih količinah. Ključ je torej v ravnovesju – ne v ekstremih.

Preprosto pravilo za vsak dan

Najbolj zdrava strategija je, da pijete vodo redno skozi dan, ne glede na uro. Kot poudarjajo strokovnjaki, je dosledna hidracija pomembnejša od posamezne jutranje navade. Če vam jutranja voda ustreza, jo lahko ohranite, vendar ni nujno, da jo obravnavate kot obvezno "zdravo rutino".

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Health, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Prebava

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1645