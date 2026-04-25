Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada

Kot piše WebMD, voda na tešče sicer pomaga pri hidraciji po noči, vendar trditve o posebnem čiščenju toksinov' nimajo močne znanstvene podlage, saj za razstrupljanje že skrbijo jetra in ledvice.

Vpliv na prebavni sistem zjutraj

Kot poroča Mayo Clinic, je želodec zjutraj v občutljivem stanju, še posebej pri ljudeh z gastritisom ali refluksom. Pri teh posameznikih lahko pitje večje količine vode naenkrat povzroči nelagodje, napihnjenost ali poslabšanje simptomov. Zato ni nujno, da je ta navada univerzalno koristna za vse, temveč je odvisna od stanja prebavil.

Ali voda na tešče res pospeši metabolizem?

Kot piše Health, pitje vode lahko rahlo vpliva na porabo energije, vendar je učinek na presnovo minimalen in kratkotrajen. Ključno vlogo pri metabolizmu imajo prehrana, gibanje in splošno zdravstveno stanje, ne posamezna jutranja navada. To pomeni, da pitje vode samo po sebi ne povzroči pomembnih presnovnih sprememb.

Kdaj je lahko jutranja voda problematična

Kot poroča Verywell Health, lahko pri nekaterih ljudeh hitro zaužitje večje količine vode zjutraj povzroči občutek teže v želodcu ali celo slabost. To je še posebej izrazito pri ljudeh z občutljivim prebavnim sistemom ali počasnejšo prebavo. Pomembna je tudi temperatura vode – zelo mrzla voda lahko pri nekaterih sproži neprijeten občutek v želodcu.

Kaj pravijo strokovnjaki o hidraciji

Kot piše Johns Hopkins Medicine, je hidracija pomembna skozi ves dan, ne le zjutraj. Telo najbolje uravnava tekočine, ko so te enakomerno porazdeljene čez dan, ne v večjih količinah naenkrat. Zato je pomembnejše skupno dnevno uživanje vode kot pa čas, ko jo spijemo.

Ali je pitje vode na tešče sploh koristno?

Kljub nekaterim omejitvam ima jutranje pitje vode tudi prednosti. Kot poroča Mayo Clinic, lahko pomaga pri ponovni hidraciji po spanju in spodbudi prebavni sistem, če je zaužita v zmernih količinah. Ključ je torej v ravnovesju – ne v ekstremih.

Preprosto pravilo za vsak dan

Najbolj zdrava strategija je, da pijete vodo redno skozi dan, ne glede na uro. Kot poudarjajo strokovnjaki, je dosledna hidracija pomembnejša od posamezne jutranje navade. Če vam jutranja voda ustreza, jo lahko ohranite, vendar ni nujno, da jo obravnavate kot obvezno "zdravo rutino".