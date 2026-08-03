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Vročina
Zdravje

Zakaj ponoči ne morete spati? Vročinski val morda spreminja naša telesa bolj, kot si mislimo

N.R.A.
03. 08. 2026 03.40
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Ko se poleti temperature več dni zapored ne spustijo dovolj nizko, mnogi opazijo isto težavo: ponoči se obračajo v postelji, se zbujajo pogosteje in zjutraj vstanejo bolj utrujeni kot običajno.

Vzrok ni nujno stres ali slab dan. Vročina lahko pomembno vpliva na naravni ritem telesa, kakovost spanja in sposobnost, da se ponoči ustrezno ohladimo.

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Telo se mora pred spanjem ohladiti

Za kakovosten spanec ima pomembno vlogo telesna temperatura. Pred spanjem začne telo naravno oddajati toploto in se nekoliko ohladi, kar pomaga možganom preklopiti v stanje, pripravljeno na počitek. Ko je okolje prevroče, je ta proces otežen. Telo mora še naprej aktivno uravnavati temperaturo, zaradi česar se lahko pogosteje prebujamo in težje dosežemo globoke faze spanja.

Vročina lahko skrajša čas globokega spanja

Visoke nočne temperature so povezane s slabšo kakovostjo spanja. Ljudje lahko težje zaspijo, spijo krajši čas in se ponoči večkrat zbudijo. Najbolj občutljive so pogosto faze globokega spanja, ki so pomembne za obnovo telesa, delovanje imunskega sistema in splošno počutje. Zato ni presenetljivo, da se po vroči noči mnogi zbudijo z občutkom, kot da se niso zares spočili.

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Zakaj se ponoči zbujamo zaradi vročine?

Vročina lahko povzroči več težav hkrati:

- telo se bolj poti,

- srčni utrip se lahko poveča,

- koža ostane dlje časa topla,

- težje najdemo udoben položaj za spanje,

- že manjše povišanje temperature v prostoru lahko vpliva na kakovost počitka.

Če je zrak v spalnici vroč in vlažen, se znoj težje izhlapeva, zato se telo težje hladi.

Vročinski val vpliva tudi na razpoloženje

Pomanjkanje kakovostnega spanca se hitro pokaže čez dan. Ljudje so lahko bolj razdražljivi, manj zbrani in bolj utrujeni. Raziskave opozarjajo, da so vroče noči povezane z več motnjami spanja, kar lahko dolgoročno vpliva na splošno zdravje in počutje. Spanec namreč ni samo počitek, med njim se telo obnavlja, uravnava hormone in podpira delovanje možganov.

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Kako si pomagati v vročih nočeh?

Spalnico ohladite čim bolj učinkovito: Čez dan zaprite žaluzije ali rolete, ponoči pa omogočite kroženje zraka, če so zunanje temperature nižje.

Izberite lahka oblačila: Bombažna ali druga zračna oblačila lahko pomagajo pri odvajanju toplote.

Ne pregrevajte telesa pred spanjem: Intenzivna vadba pozno zvečer, težki obroki in alkohol lahko dodatno otežijo uravnavanje telesne temperature.

Poskrbite za dovolj tekočine: Dehidracija lahko poslabša počutje in vpliva na sposobnost telesa, da se učinkovito hladi.

Kdo mora biti še posebej previden?

Vročina in slab spanec lahko močneje prizadeneta starejše, majhne otroke ter ljudi z določenimi kroničnimi boleznimi. Posebej pomembno je biti pozoren pri ljudeh z boleznimi srca in ožilja, saj lahko visoke temperature dodatno obremenijo telo.

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Vročina ni le neprijetnost, telo se nanjo odziva

Če se v vročinskem valu ponoči pogosto prebujate, to ni zgolj vprašanje udobja. Vaše telo se ves čas trudi vzdrževati ravnovesje med okoljem in notranjo temperaturo. Zato so neprespane poletne noči lahko znak, da visoke temperature vplivajo na telo bolj, kot se zavedamo. Ko se temperature znova spustijo, se pri mnogih izboljša tudi kakovost spanja. Do takrat pa lahko že majhne spremembe pomagajo telesu, da lažje prebrodi vroče noči.

Viri: National Sleep Foundation, Sleep Foundation, Harvard Health Publishing, World Health Organization (WHO).

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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jablan 03. 08. 2026 12.57
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