Zdravje

Vam izpadajo lasje? To so razlogi v zimskem času

N.R.A.
26. 12. 2025 03.58
0

Pozimi se lasje pogosto tanjšajo in izpadajo bolj intenzivno. Razlogi segajo od sezonskih sprememb do hormonskih nihanj in dermatoloških motenj. Razumevanje teh dejavnikov je ključno za pravočasno ukrepanje.

Čeprav je izpadanje las pogosto povezano z genetiko ali staranjem, se mnogi pozimi srečajo z nenadnim povečanjem izgube las. Kot piše Cleveland Clinic, je normalno, da dnevno izgubimo med 50 in 100 lasmi, vendar sezonski vplivi lahko to število začasno povečajo. Zimski čas prinaša spremembe v okolju, telesni presnovi in negi las, kar skupaj vpliva na lasne mešičke in njihov cikel.

Kaj vam lahko pomaga pri izpadanju las? To so novi neinvazivni pristopi
Preberi še
Kaj vam lahko pomaga pri izpadanju las? To so novi neinvazivni pristopi

Sezonski vplivi na lasni cikel

Lasje rastejo v treh fazah: anagena (aktivna rast), katagena (prehodna faza) in telogena (počitek in izpadanje). Kot poroča Verywell Health, se pozimi več las premakne v telogeno fazo, kar pomeni, da jih več izpade. Ta pojav je začasen, a lahko traja več tednov.

Poleg tega Harvard Health opozarja, da zmanjšana izpostavljenost sončni svetlobi pozimi vpliva na raven vitamina D, ki je ključen za zdravje lasnih mešičkov. Pomanjkanje vitamina D je povezano z oslabljeno rastjo las in povečanim izpadanjem.

Izpadanje las
Izpadanje lasFOTO: Shutterstock

Suh zrak, ogrevanje in nega las

Zimski zrak je suh, ogrevanje pa dodatno izsuši kožo in lasišče. Kot piše WebMD, suho lasišče lahko povzroči srbenje, luščenje in vnetje, kar oslabi lasne mešičke. Poleg tega se pozimi pogosto uporablja vroča voda pri umivanju las, kar dodatno poškoduje lasno strukturo.

Uporaba pokrival, sintetičnih materialov in pogostejše sušenje z vročim zrakom lahko mehansko poškoduje lase. Cleveland Clinic priporoča, da se lasje pozimi negujejo z vlažilnimi šamponi, balzami in olji, ki ohranjajo hidracijo in elastičnost.

6 živil, ki naj bi pomagala proti izpadanju las
Preberi še
6 živil, ki naj bi pomagala proti izpadanju las

Hormonski in psihološki dejavniki

Zimski čas prinaša tudi spremembe v razpoloženju in hormonskem ravnovesju. Kot poroča Verywell Health, sezonska depresija in stres lahko vplivata na izpadanje las, saj povečata raven kortizola, stresnega hormona, ki moti rastni cikel las.

Pri ženskah se pozimi lahko izraziteje pokažejo hormonske spremembe, povezane z menstruacijskim ciklom, menopavzo ali težavami s ščitnico. WebMD navaja, da so motnje ščitnice, zlasti hipotiroza, pogost vzrok za difuzno izpadanje las, ki se lahko poslabša v hladnih mesecih.

Izpadanje las
Izpadanje lasFOTO: iStock

Kdaj gre za bolezen?

Če izpadanje las traja več kot tri mesece, je razpršeno ali vključuje vidne plešaste predele, je nujno poiskati dermatološko oceno. Kot piše Harvard Health, najpogostejši patološki vzroki vključujejo:

- androgenetsko alopecijo (dedno izpadanje las),

- alopecijo areato (avtoimunsko motnjo),

- telogeno efluvijo (reaktivno izpadanje po stresu, bolezni ali hormonskih spremembah),

- pomanjkanje železa, cinka, biotina ali vitamina D.

Zdravljenje je odvisno od vzroka. Cleveland Clinic priporoča lokalne pripravke z minoksidilom, hormonsko terapijo, prehranske dodatke in v nekaterih primerih lasersko stimulacijo lasišča. Pomembno je, da se zdravljenje prilagodi posamezniku in temelji na natančni diagnozi.

7 tihih simptomov, ki lahko nakazujejo, da imate težave s ščitnico
Preberi še
7 tihih simptomov, ki lahko nakazujejo, da imate težave s ščitnico

Preventiva in dolgoročna nega

Za ohranjanje zdravih las pozimi je ključno:

- uravnotežena prehrana z dovolj beljakovin in vitaminov,

- redna, a nežna nega lasišča,

- izogibanje agresivnim kemičnim tretmajem,

- zaščita las pred mrazom in suhim zrakom.

Kot poroča Verywell Health, je dolgoročna strategija za zdrave lase kombinacija notranje podpore (prehrana, hormonsko ravnovesje) in zunanje nege (vlaženje, zaščita pred poškodbami).

Viri: my.clevelandclinic, harvardhealth, webmd, verywellhealth

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
izpadanje las pozimi sezonska izguba las nega lasišča zdravje las vitamini za lase

