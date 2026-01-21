Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako

A kot opozarja strokovnjak, je razlog za vaše nočno premetavanje morda veliko bolj preprost, kot si mislite. Ena najpogostejših napak, ki jo ljudje delajo pozimi, je povezana s temperaturo v spalnici. Čeprav se zdi logično, da si prostor ogrejete, da bi vam bilo udobno, lahko prav to povzroči, da težje zaspite in se ponoči večkrat prebujate. Razumevanje, kako temperatura vpliva na telo, je ključno za izboljšanje kakovosti spanja v hladnejših mesecih.

Kot piše Express , je del naravnega procesa uspavanja padec telesne temperature. Ko je spalnica pretopla, se telo ne more dovolj ohladiti, kar zmoti signalizacijo možganom, da je čas za spanje. Dr. Nye pojasnjuje, da se telo v pregreti sobi bori za uravnavanje toplote, kar vodi v nemiren spanec, prebujanje, potenje in občutek nelagodja. Mnogi ljudje poskušajo nadomestiti hladne noči tako, da pustijo ogrevanje vključeno vso noč, vendar to pogosto povzroči ravno nasproten učinek, slabšo kakovost spanja.

Strokovnjakinja za spanje Phoebe Street , ki jo povzema Express , poudarja, da je idealna temperatura spalnice med 16 in 18 stopinjami Celzija. To omogoča telesu, da naravno zniža temperaturo in se pripravi na spanje. Priporoča, da raje ogrejete posteljo kot celoten prostor, na primer s termoforjem ali dodatno odejo. Kot navaja Express , so dolge, zračne pižame in več tanjših slojev posteljnine boljša izbira kot težke odeje ali pretopla oblačila, saj omogočajo boljše uravnavanje toplote skozi noč.

Dr. Nye opozarja na zanimiv fiziološki mehanizem: ko se stopala ogrejejo, se žile razširijo, kar telesu pomaga oddajati toploto in znižati jedrno temperaturo. To je ključen signal za začetek procesa uspavanja. Kot piše Express, raziskave kažejo, da ljudje, ki nosijo nogavice med spanjem, zaspijo hitreje, spijo dlje in se manj prebujajo. Pomembno pa je, da so nogavice ohlapne in iz naravnih materialov, saj pretesne nogavice zmanjšajo prekrvavitev in imajo nasproten učinek.

Ko razumete, kako pomembna je temperatura za kakovosten spanec, lahko z nekaj preprostimi spremembami močno izboljšate svoje noči. Ohlajena spalnica, topla postelja in pravilno izbrana oblačila lahko naredijo veliko razliko. Pozimi je naravno, da iščete toploto, vendar je ključ do dobrega spanca ravno v tem, da telesu omogočite, da se ohladi. S tem boste hitreje zaspali, spali globlje in se zjutraj zbudili bolj spočiti.