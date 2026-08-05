Zakaj preveč počitka ni vedno koristno

Poletni dopust je idealen čas za nadoknaditev spanja, ki nam ga čez leto primanjkuje. Čeprav se zdi skušnjava spati ves čas, opozarjajo, da drastične spremembe spalnega ritma telesu ne koristijo, piše index.hr. Premalo spanja res slabi naše zdravje, a tudi pretiravanje s spanjem med počitnicami ni rešitev. Ključ do boljšega počutja je zmernost, saj nam stabilen ritem spanja pomaga ohraniti boljšo zbranost in čustveno ravnovesje.

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Ali lahko na dopustu zares nadoknadite izgubljeni spanec?

Če ste med letom premalo spali, si na dopustu privoščite kakovosten počitek, a vseeno ohranite zmernost. Strokovnjaki odsvetujejo pretirano spanje ali popolno spremembo dnevnega ritma, saj lahko zaradi tega svojo notranjo uro zmedete. Zaradi tega se po dopustu pogosto počutite še bolj utrujeni. Ključ do uspeha je ravnovesje: dovolj počivajte, a ohranite nekaj discipline, da bo vrnitev v delovni vsakdan lažja in manj stresna.

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Dolgotrajno pomanjkanje spanja ne povzroča le utrujenosti, temveč resno ogroža vaše srce in presnovo.

Pozor: če dobro spite samo na dopustu, imate morda težavo

Ljudje s stalnimi težavami s spanjem morajo poiskati strokovno pomoč. Če dobro spite le na dopustu, doma pa ne, dopust ni rešitev za vašo nesanico. Namesto čakanja na počitnice poskušajte sprostitvene navade vnesti v vsakdanje življenje. Cilj je dolgoročna ureditev spanja skozi celo leto.