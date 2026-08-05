Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Počitek
Zdravje

Zakaj preveč počitka ni vedno koristno

N.R.A.
05. 08. 2026 14.32
0

Mnogi dopust izkoristijo za spanje, a strokovnjaki opozarjajo, da lahko drastične spremembe ritma povzročijo še večjo utrujenost in dolgoročne težave.

Poletni dopust je idealen čas za nadoknaditev spanja, ki nam ga čez leto primanjkuje. Čeprav se zdi skušnjava spati ves čas, opozarjajo, da drastične spremembe spalnega ritma telesu ne koristijo, piše index.hr. Premalo spanja res slabi naše zdravje, a tudi pretiravanje s spanjem med počitnicami ni rešitev. Ključ do boljšega počutja je zmernost, saj nam stabilen ritem spanja pomaga ohraniti boljšo zbranost in čustveno ravnovesje.

Zakaj občutek krivde ob počitku škoduje vašemu zdravju
Preberi še
Zakaj občutek krivde ob počitku škoduje vašemu zdravju

Ali lahko na dopustu zares nadoknadite izgubljeni spanec?

Če ste med letom premalo spali, si na dopustu privoščite kakovosten počitek, a vseeno ohranite zmernost. Strokovnjaki odsvetujejo pretirano spanje ali popolno spremembo dnevnega ritma, saj lahko zaradi tega svojo notranjo uro zmedete. Zaradi tega se po dopustu pogosto počutite še bolj utrujeni. Ključ do uspeha je ravnovesje: dovolj počivajte, a ohranite nekaj discipline, da bo vrnitev v delovni vsakdan lažja in manj stresna.

Počitek
PočitekFOTO: AdobeStock

Dolgotrajno pomanjkanje spanja ne povzroča le utrujenosti, temveč resno ogroža vaše srce in presnovo.

Pozor: če dobro spite samo na dopustu, imate morda težavo

Ljudje s stalnimi težavami s spanjem morajo poiskati strokovno pomoč. Če dobro spite le na dopustu, doma pa ne, dopust ni rešitev za vašo nesanico. Namesto čakanja na počitnice poskušajte sprostitvene navade vnesti v vsakdanje življenje. Cilj je dolgoročna ureditev spanja skozi celo leto.

Vir: index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
spanje zdravje dopust nesanica cirkadiani ritem stres biološka ura
Zdravje

Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom

Vizita.si Stalna utrujenost ni normalna: 5 bolezni, ki se lahko skrivajo v ozadju
Vizita.si Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Vizita.si Izgorelost in kronična utrujenost: zakaj ste vedno utrujeni, čeprav spite dovolj
Vizita.si Motnje spanja vplivajo tudi na kakovost spanca
Vizita.si To se zgodi, če ne spimo dovolj
Moskisvet.com 5 posledic pomanjkanja spanja na moško zdravje
Vizita.si Nenehna utrujenost? Odkrijte potencialne vzroke
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1876