Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša

Zakaj so dvajseta leta energetsko najmočnejša

TheConversation piše, da je zgodnja odraslost obdobje, ko se več ključnih telesnih sistemov nahaja na vrhuncu delovanja. Mišična masa je v tem času najvišja, tudi če se ne ukvarjate redno s športom. Mišice so presnovno zelo aktivne in pomembno prispevajo k bazalni presnovi, kar pomeni, da telo za osnovno delovanje porablja manj energije, kadar je mišične mase več. Zaradi tega so vsakodnevne aktivnosti v dvajsetih letih manj naporne.

Preberi še Kako hormone spremeniti v stikalo za gene

Na celični ravni so mitohondriji organeli, ki pretvarjajo hranila v energijo, številčnejši in delujejo učinkoviteje. Proizvajajo energijo z manj odpadnih produktov in manj vnetnih snovi, kar omogoča hitrejše okrevanje. Tudi spanje je v tem obdobju globlje. Tudi če spite manj, možgani proizvedejo več počasnih valov, ki so ključni za telesno obnovo.

icon-expand Utrujenost FOTO: AdobeStock

Hormonski ritmi, kot navaja TheConversation, so v dvajsetih letih stabilni. Kortizol, melatonin, rastni hormon in spolni hormoni sledijo predvidljivim vzorcem, kar omogoča enakomerno raven energije čez dan. Vse to skupaj pomeni, da je energija v dvajsetih letih obilna in odporna na obremenitve – tudi če jo občasno zanemarite.

Zakaj so štirideseta leta pogosto najbolj naporna

V srednjih letih posamezni telesni sistemi ne doživljajo naglih kolapsov, temveč se začnejo pojavljati subtilni premiki, ki se postopoma seštevajo. Mišična masa prične upadati že konec tridesetih let, če je ne krepimo z redno telesno aktivnostjo. Zmanjšanje mišične mase pomeni, da telo za opravljanje istih nalog potrebuje več energije, čeprav te spremembe morda sprva niso neposredno zaznavne.

Preberi še 8 živil za naravno podporo hormonskemu ravnovesju

Mitohondriji sicer še naprej proizvajajo energijo, vendar z manj učinkovitostjo. Če so v dvajsetih letih pomanjkanje spanja ali stresni dnevi ostali skoraj brez posledic, se v štiridesetih letih ta neučinkovitost hitreje odrazi v počasnejšem okrevanju. Spanje postane bolj prekinjeno. Čeprav lahko še vedno dosežemo zadostno število ur spanca, je globokega spanca manj, kar posledično vodi do slabše regeneracije. Posledično se začne kopičiti občutek utrujenosti. Vrednosti hormonov se v srednjih letih ne zmanjšajo drastično, temveč postanejo bolj nepredvidljive. To še posebej velja za ženske. Prav nihanja ravni hormonov, ne nujno zgolj njihovo zmanjšanje, bistveno vplivajo na termoregulacijo telesa, naravni ritem spanja in splošni občutek energije.

icon-expand Hormoni FOTO: AdobeStock

Kognitivna in čustvena obremenitev

V obdobju štiridesetih let, poleg naravnih bioloških sprememb, pogosto pride do občutnega povečanja življenjskih odgovornosti. To je obdobje, ko številni posamezniki prevzemajo vodstvene položaje, skrbijo za otroke ali starejše starše, usklajujejo karierne ambicije z osebnim življenjem ter sprejemajo odločitve z daljnosežnimi posledicami. Predfrontalna skorja, odgovorna za načrtovanje, odločanje in uravnavanje impulzov, je v tem času obremenjena z intenzivnejšim delovanjem za doseganje enakih rezultatov kot v preteklosti. Mentalna obremenitev lahko izčrpa energijo na povsem enak način kot telesni napor. Glede na omenjene dejavnike se obdobje štiridesetih let pogosto doživlja kot najzahtevnejše – ne toliko zaradi starosti, temveč zaradi kombinacije nekoliko zmanjšane biološke učinkovitosti in vrhunca življenjskih obveznosti.

icon-expand Energija FOTO: AdobeStock

Zakaj se lahko v starejših letih spet počutimo bolje

Pogosto mislimo, da gremo v starosti vedno bolj navzdol, vendar se marsikdo počuti prav nasprotno. Telesa se po obdobjih, ko nismo bili najbolj v formi, umirijo. Lažje se lahko osredotočimo na pomembne stvari v življenju, ker imamo manj skrbi. Več modrosti kot imamo, manj moramo stvari na hitro odločati. Boljši spanec je posledica manj stresnih dni in bolj urejenih navad. Morda sicer ne spimo več ur, ampak je spanec bolj kakovosten.

Preberi še Vam nenadoma pade energija? Je to nevarno?

Vaše mišice in energija v poznejših letih

Če redno vadite, se vaše telo, tudi v starosti, še vedno dobro odziva na trening. Trening za moč, ki ga izvajate redno tudi v starosti (po 60., 70. letu ali pozneje), lahko prinese: - Večjo mišično moč. - Boljše zdravje in boljše delovanje presnove. - Boljši občutek energije v le nekaj mesecih. To ne pomeni, da boste nenadoma polni neomejene energije, ampak da boste imeli več predvidljivosti v svojem vsakdanu, kar pa v srednjih letih pogosto manjka. Energija v odraslosti se spreminja. To ni znak šibkosti. V srednjih letih je utrujenost pogosto posledica razhajanja med potrebami telesa in življenjskimi zahtevami. Telo dela počasneje, obremenitve pa so večje. Dobra novica je, da utrujenost ni končna. Energija je zelo prilagodljiva tudi v starejših letih. Utrujenost v srednjih letih ni znak propada, ampak povabilo k prilagajanju na nove telesne zmožnosti. Razumevanje teh sprememb nam pomaga skrbeti za telo in ohranjati vitalnost.