Zakaj se nekateri ljudje po enem kozarcu alkohola počutijo drugače kot drugi?

Na to, kako alkohol deluje na telo, vpliva več dejavnikov – od telesne sestave in starosti do genetike, hrane in hitrosti pitja.

Pomembna je telesna sestava

Alkohol se razporedi predvsem v telesni vodi. Človek z manjšo telesno maso in manj telesne vode bo po enaki količini alkohola praviloma dosegel višjo koncentracijo alkohola v krvi kot večji človek. Pri tem imajo vlogo tudi razlike v telesni sestavi med spoloma. Ženske imajo v povprečju manj telesne vode in večji delež maščobnega tkiva, zato je lahko koncentracija alkohola v krvi po enaki količini zaužitega alkohola višja.

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Genetika določa, kako hitro ga telo razgrajuje

Alkohol se v telesu razgrajuje predvsem s pomočjo encimov v jetrih. Pri ljudeh obstajajo genetske razlike v teh encimskih sistemih, zato se alkohol pri nekaterih presnavlja drugače kot pri drugih. To pomeni, da dva človeka, ki popijeta enako količino iste pijače, ne bosta nujno občutila enakih učinkov. Pri nekaterih lahko že manjša količina povzroči izrazitejšo rdečico obraza, razbijanje srca, slabost ali občutek vročine.

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Veliko naredi tudi prazen želodec

Če kozarec alkohola spijete na prazen želodec, se alkohol hitreje absorbira v krvni obtok. Hrana v želodcu absorpcijo upočasni, zato so učinki lahko bolj postopni. Pomembno je tudi, kako hitro pijete. Če alkohol zaužijete hitro, se njegova koncentracija v krvi poveča hitreje in učinki so lahko izrazitejši.

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En kozarec vina ni vedno enak enemu kozarcu alkohola

Pomembna je tudi vsebnost alkohola v pijači. Kozarec piva, vina ali žgane pijače lahko vsebuje zelo različne količine čistega alkohola, odvisno od velikosti porcije in alkoholne stopnje. Zato ni dovolj gledati samo na število kozarcev. Pomembno je, koliko alkohola je dejansko v posamezni pijači.

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S starostjo se lahko učinek spremeni

Če se vam zdi, da vas alkohol danes prime hitreje kot nekoč, to ni nujno zgolj občutek. S staranjem se spreminjata telesna sestava in sposobnost presnove alkohola. Zmanjšanje mišične mase pomeni manj telesne vode, zato je lahko pri enaki količini alkohola njegova koncentracija v krvi višja. Poleg tega imajo starejši ljudje pogosto več zdravstvenih težav in jemljejo več zdravil, kar lahko dodatno spremeni odziv na alkohol.

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Tudi zdravila lahko spremenijo odziv

Nekatera zdravila lahko v kombinaciji z alkoholom povzročijo močnejšo zaspanost, omotico ali druge neželene učinke. Alkohol lahko vpliva tudi na delovanje nekaterih zdravil. Zato ni dobro sklepati, da je en kozarec varen zgolj zato, ker ga običajno dobro prenašate. Če jemljete zdravila, je smiselno preveriti, ali jih lahko uživate skupaj z alkoholom.

icon-expand Nekatera zdravila lahko v kombinaciji z alkoholom povzročijo močnejšo zaspanost, omotico ali druge neželene učinke. FOTO: AdobeStock

Zakaj se lahko počutite sproščeno, drugi pa zaspano?

Alkohol vpliva na centralni živčni sistem. Sprva lahko povzroči občutek sproščenosti, večjo zgovornost in manj zadržanosti, vendar lahko z večjo koncentracijo alkohola pridejo do izraza zaspanost, slabša koordinacija, počasnejše reakcije in slabša presoja. Zato občutek po enem kozarcu ni dober pokazatelj tega, koliko alkohola je v krvi. Tudi če se počutite povsem normalno, to ne pomeni, da alkohol ne vpliva na vaše sposobnosti.