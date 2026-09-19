Zakaj se po 50. letu zbujamo prej? Strokovnjaki opozarjajo na eno pogosto navado

Mayo Clinic pojasnjuje, da se s starostjo cirkadiani ritem pogosto pomakne nekoliko naprej. Zvečer postanemo zaspani prej, zato se lahko zbudimo tudi zgodaj zjutraj. Spanje je obenem lahko lažje in bolj prekinjeno. Toda strokovnjaki opozarjajo še na navado, ki lahko zgodnje prebujanje dodatno utrjuje: odhajanje v posteljo prezgodaj.

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Ko greste spat ob osmih, je lahko ob štirih spanja že konec

Mayo Clinic opozarja, da se pri starejših ljudeh zaradi sprememb življenjskega ritma in biološke ure lahko zgodi, da gredo spat zelo zgodaj, nato pa se sredi noči oziroma zgodaj zjutraj prebudijo, ker so svoje potrebe po spanju že deloma izpolnili. To ne pomeni, da je zgodnje odhajanje v posteljo vedno napačno. Pomembno je predvsem, koliko kakovostnega spanca dejansko dobite. Večina odraslih potrebuje približno 7 do 9 ur spanja na noč, tudi po 60. letu.

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Pomaga lahko bolj dosleden urnik

Če se redno zbujate prezgodaj, poskusite nekaj tednov vzdrževati čim bolj enak čas odhoda v posteljo in vstajanja. Johns Hopkins Medicine svetuje dosleden urnik spanja, tudi ob koncih tedna. Pomembna je tudi dnevna aktivnost. Mayo Clinic priporoča redno telesno dejavnost, hkrati pa svetuje previdnost s kofeinom in alkoholom, ki lahko motita kakovost spanja.

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Če se zgodnje prebujanje pojavlja pogosto, zaradi njega čez dan niste spočiti ali težko znova zaspite, ga ni treba preprosto pripisati staranju. Prezgodnje prebujanje je lahko tudi znak nespečnosti, nanj pa lahko vplivajo zdravila, zdravstvene težave, stres ali motnje spanja.

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Zgodnejše prebujanje je po 50. letu lahko del normalnih sprememb biološke ure. Toda cilj ni zgolj vstati zgodaj, pomembno je, da dobite dovolj kakovostnega spanca.