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Zakaj se redimo? 10 ključnih vzrokov za hiter porast teže

N.R.A.
22. 07. 2026 03.50
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Odkrijte 10 pogostih razlogov za hitro pridobivanje telesne teže, od pomanjkanja spanja in stresa do resnejših zdravstvenih stanj, ki zahtevajo obisk zdravnika.

Če so vaše hlače nenadoma postale tesne, čeprav niste spremenili prehrane, je to lahko znak za alarm. Hitro nabiranje kilogramov ni nujno povezano le s hrano, ampak je pogosto posledica stresa, bolezni ali stranskih učinkov zdravil. Vaše telo vam z nihanjem teže morda sporoča, da nekaj v vašem organizmu ne deluje pravilno. V takšnem primeru je najpomembneje, da se posvetujete z zdravnikom, saj vam le strokoven pregled lahko pomaga odkriti pravi vzrok težav in najti ustrezno rešitev.

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Kako stres in pomanjkanje spanca neopazno kopičita kilograme

Ste vedeli, da stres vpliva na vašo telesno težo? Stres dvigne raven kortizola, zaradi česar telo zahteva sladko in mastno hrano ter počasneje porablja kalorije. Tudi premalo spanja škodi, saj poveča občutek lakote in oteži prepoznavanje sitosti. Utrujenost nas dela impulzivne, zato pogosteje posežemo po nezdravih prigrizkih in preobilnih večernih obrokih.

Debelost
DebelostFOTO: AdobeStock

Ali ste vedeli? Ko ste utrujeni, vaše telo proizvaja več hormona grelina, ki neposredno povečuje občutek volčje lakote.

Ko ščitnica in hormoni povzročijo hitro nabiranje kilogramov

Za težave s telesno težo niso vedno krivi obroki, temveč pogosto skrita stanja v telesu. Ščitnica, ki ureja hitrost porabe energije, ob počasnem delovanju povzroči utrujenost in pridobivanje kilogramov. V obdobju menopavze ženske zaradi sprememb v hormonski sliki opazijo nabiranje maščobe predvsem okoli trebuha. Pri mlajših ženskah pa pogosto nastopi sindrom policističnih jajčnikov (PCOS), ki telo prisili, da namesto v energijo vnesene sladkorje raje shrani v maščobne zaloge.

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Zdravila, ki lahko povzročijo nenačrtovano povečanje teže

Nekatera zdravila na recept, zlasti tista za zdravljenje depresije, bipolarne motnje, visokega krvnega tlaka ali sladkorne bolezni, lahko vplivajo na povečanje telesne teže. Čeprav so ta zdravila nujna za vaše zdravje, je debelost lahko pogost stranski učinek. Če sumite, da so tablete krive za vaše pridobljene kilograme, nikoli ne prenehajte jemati terapije na lastno pest. O svojih pomislekih se vedno pogovorite z zdravnikom, ki bo morda lahko prilagodil odmerek ali vam predpisal primernejše zdravilo.

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Pomemben korak: Uravnotežena prehrana in redna telesna aktivnost sta ključna, a včasih nista dovolj brez zdravniškega nasveta.

Kako ukrepati in si povrniti nadzor nad telesno težo

Če se vaša telesna teža zvišuje, najprej poskrbite za zdrav življenjski slog: dovolj spite, omejite stres in uživajte raznoliko hrano. Če menite, da so težave zdravstvene narave, obiščite zdravnika, ki bo s preiskavami preveril stanje vašega telesa. Pomembno je, da ne odlašate in začnete z majhnimi koraki za svoje boljše počutje.

Vir: index.hr

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