Zakaj se teža vedno vrne?

Večina diet temelji na omejitvah, ki jih je dolgoročno težko vzdrževati. Ko zmanjšamo vnos hrane, telo reagira: upočasni presnovo in poveča občutek lakote. Telo lahko po hujšanju zmanjša porabo energije za do 15–20 %, kar pomeni, da porabi manj kalorij kot prej.
Zato se pogosto pojavi tako imenovani yo-yo efekt, ko se teža vrne. Večina ljudi po dieti v 1–5 letih ponovno pridobi izgubljeno težo. Problem ni v pomanjkanju discipline, ampak v tem, da ekstremni pristopi niso vzdržni.
Sodobni pristopi zato temeljijo na postopnih spremembah, prilagoditvi posamezniku in dolgoročni vzdržnosti. Gre za ravnovesje, ne za ekstreme. Ravnovesja se bo na konferenci Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo v 15. junija v ljubljanski Cukrarni, dotaknil panel Življenjski slog brez ekstremov: hrana, gibanje in energija za resnično življenje. Strokovnjaki vas bodo s svojimi dolgoletnimi izkušnjami vodili skozi razumevanje, kako dolgoročno pristopiti k vzdrževanju zdrave telesne teže.
