Zakaj se teža vedno vrne?

Večina diet temelji na omejitvah, ki jih je dolgoročno težko vzdrževati. Ko zmanjšamo vnos hrane, telo reagira: upočasni presnovo in poveča občutek lakote. Telo lahko po hujšanju zmanjša porabo energije za do 15–20 %, kar pomeni, da porabi manj kalorij kot prej.

Zato se pogosto pojavi tako imenovani yo-yo efekt, ko se teža vrne. Večina ljudi po dieti v 1–5 letih ponovno pridobi izgubljeno težo. Problem ni v pomanjkanju discipline, ampak v tem, da ekstremni pristopi niso vzdržni.

Sodobni pristopi temeljijo na postopnih spremembah, prilagoditvi posamezniku in dolgoročni vzdržnosti. Gre za ravnovesje, ne za ekstreme.