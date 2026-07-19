Zakaj se vaše počutje nenadoma spremeni in kako ukrepati?

Takšna nihanja razpoloženja so povsem normalen del življenja. Na naše počutje vpliva veliko dejavnikov, od spanca in prehrane do hormonov, stresa in celo vremena. Občasne spremembe razpoloženja niso razlog za skrb. Smiselno pa je poznati najpogostejše vzroke, saj lahko v mnogih primerih sami naredimo veliko za boljše počutje.

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1. Premalo spanja lahko spremeni vaše razpoloženje

Če ste po neprespani noči bolj občutljivi, razdražljivi ali potrti, si tega ne domišljate. Organizacija Mind opozarja, da obstaja tesna povezava med spanjem in duševnim zdravjem. Slab spanec lahko vpliva na koncentracijo, energijo, sposobnost sprejemanja odločitev in čustveno stabilnost. Tudi britanski NHS poudarja, da pomanjkanje počitka povečuje občutke stresa in tesnobe ter lahko vodi v razdražljivost. Kaj lahko storite?

- Poskusite hoditi spat ob približno isti uri.

- Vsaj eno uro pred spanjem omejite uporabo telefona.

- Popoldne zmanjšajte vnos kofeina.

icon-expand Obstaja tesna povezava med spanjem in duševnim zdravjem. FOTO: AdobeStock

2. Stres vpliva na možgane bolj, kot si mislimo

Stres je eden najpogostejših razlogov za spremembe razpoloženja. Ko smo pod pritiskom, telo sprošča hormone, ki nas pripravijo na odziv. Kratkoročno je to koristno, dolgotrajen stres pa lahko povzroči razdražljivost, tesnobo, občutek preobremenjenosti in čustveno izčrpanost. Po podatkih NHS lahko kronični stres vpliva tudi na samopodobo, odnose in splošno duševno zdravje. Kaj lahko storite?

- Vsak dan si vzemite vsaj nekaj minut za sprostitev.

- Pomagajo lahko sprehod, gibanje, dihalne vaje ali pogovor z bližnjo osebo.

- Pri dolgotrajnem stresu je smiselno poiskati strokovno pomoč.

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3. Morda ste preprosto lačni

Ste že slišali za izraz "hangry" – kombinacijo besed lačen in jezen? Za tem stoji povsem logična razlaga. Ko raven krvnega sladkorja pade, lahko postanemo bolj nervozni, razdražljivi ali nemirni. Kot navaja Cleveland Clinic, na razpoloženje vplivajo kemični procesi v možganih, med katere sodi tudi odziv telesa na lakoto. Kaj lahko storite?

- Ne preskakujte obrokov.

- Poskrbite za dovolj beljakovin in vlaknin.

- Pri sebi imejte zdrav prigrizek za dneve, ko veste, da boste dolgo brez obroka.

icon-expand Ko raven krvnega sladkorja pade, lahko postanemo bolj nervozni, razdražljivi ali nemirni. FOTO: Dreamstime

4. Za spremembami razpoloženja so lahko hormoni

Mnogi opazijo nihanja razpoloženja v določenih obdobjih življenja – med puberteto, nosečnostjo, po porodu ali v obdobju perimenopavze in menopavze. Cleveland Clinic pojasnjuje, da hormonske spremembe vplivajo na možganske kemične prenašalce, ki uravnavajo čustva. Pri ženskah so nihanja razpoloženja pogosto povezana tudi z menstrualnim ciklom. Hormonske spremembe lahko vplivajo na občutljivost, razdražljivost ali povečano čustvenost.

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5. Telo vam morda sporoča, da potrebujete počitek

Kadar smo dlje časa preobremenjeni, se lahko pojavijo utrujenost, pomanjkanje motivacije in občutek, da nas zmotijo tudi najmanjše stvari. Po podatkih organizacije Mind utrujenost pogosto vpliva na naše čustveno stanje, zaradi česar težje uravnavamo odzive na vsakodnevne izzive. Včasih razlog ni psihološki, ampak povsem telesen – pomanjkanje spanja, okrevanje po bolezni ali preprosto preveč obveznosti.

icon-expand Kadar smo dlje časa preobremenjeni, se lahko pojavijo utrujenost in pomanjkanje motivacije. FOTO: AdobeStock

Kdaj je smiselno obiskati zdravnika?

Občasna nihanja razpoloženja so normalna. Če pa trajajo več tednov, pomembno vplivajo na vsakdanje življenje ali jih spremljajo dolgotrajna žalost, tesnoba, motnje spanja ali izguba interesa za dejavnosti, ki so vas nekoč veselile, je priporočljivo poiskati strokovni nasvet. Kot poudarjajo pri NHS, lahko dolgotrajne spremembe počutja včasih nakazujejo duševne ali telesne težave, ki zahtevajo obravnavo.

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Ne krivite vedno sebe

Slab dan še ne pomeni, da je z vami nekaj narobe. Na naše razpoloženje vpliva veliko dejavnikov, ki jih pogosto sploh ne opazimo – od kakovosti spanca in prehrane do hormonov in stresa. Dobra novica je, da lahko že majhne spremembe življenjskega sloga pomembno prispevajo k boljšemu počutju in večji čustveni stabilnosti.