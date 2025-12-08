Zakaj se začnete po obilnem mesnem obroku potiti? Raziskava razkriva 5 razlogov

Čeprav potenje po obroku ni uradna medicinska diagnoza, gre za resničen pojav, ki ga doživlja mnogo ljudi. Gre za občutek, ko se po velikem mesnem obroku začneš potiti bolj kot običajno. A zakaj pride do tega?

Kot piše Verywell Health, gre za kombinacijo presnovnih procesov, termičnega učinka hrane in včasih celo zdravstvenih stanj, ki vplivajo na odziv telesa.

1. Presnova ustvarja toploto

Ko zaužijemo hrano, telo začne razgrajevati hranila. Ta proces zahteva energijo, kar dvigne telesno temperaturo. Kot poroča Verywell Health, je to podobno kot pri stroju, več dela pomeni več toplote.

2. Beljakovine zahtevajo več energije za razgradnjo

Različna hranila se razgrajujejo različno hitro. Maščobe potrebujejo najmanj energije, ogljikovi hidrati nekoliko več, beljakovine pa kar 20–30 % zaužite energije. Kot piše Verywell Health, prav zato meso, ki je bogato z beljakovinami, povzroči večji dvig temperature kot druga živila.

3. Vpliv metabolizma

Metabolizem ni enak pri vseh ljudeh. Mlajši, bolj aktivni posamezniki z manj telesne maščobe občutijo večji dvig temperature po obroku. Starejši ali manj aktivni ljudje pa ta učinek zaznajo manj izrazito. Kot poroča Verywell Health, je to povezano z razlikami v presnovni učinkovitosti.

4. Vrsta mesa in priprava

Ni vse meso enako. Študije so pokazale, da imata piščanec in jagnjetina najmočnejši termogeni učinek – torej povzročita največji dvig temperature v nekaj urah po zaužitju. Poleg tega lahko začimbe in način priprave (npr. zelo začinjena ali vroča hrana) dodatno spodbudijo potenje. Kot piše Verywell Health, celo surova hrana lahko zahteva več energije za prebavo kot kuhana.

5. Možna zdravstvena ozadja

V nekaterih primerih potenje po obroku ni zgolj posledica hrane, temveč zdravstvenih stanj. Kot poroča Verywell Health, lahko gre za gustatorno hiperhidrozo, odziv živčnega sistema na začinjeno hrano, ki se lahko pojavlja v družinah. V redkejših primerih pa je potenje povezano z boleznimi, kot so diabetes, Parkinsonova bolezen ali t. i. Freyjev sindrom, ki nastane po operacijah v predelu vratu ali žlez slinavk.

Čeprav takšno potenje ni nevarno, je lahko neprijetno. Najpogosteje gre za normalen odziv telesa na razgradnjo beljakovin, včasih pa lahko nakazuje na zdravstveno stanje. Kot piše Verywell Health, je najbolje, da ob pogostem ali nenavadnem potenju po obrokih o tem povprašate zdravnika, saj lahko gre za znak, da telo nekaj sporoča.