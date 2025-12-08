Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Potenje
Zdravje

Zakaj se začnete po obilnem mesnem obroku potiti? Raziskava razkriva 5 razlogov

N.R.A.
08. 12. 2025 03.01
0

Čeprav potenje po obroku ni uradna medicinska diagnoza, gre za resničen pojav, ki ga doživlja mnogo ljudi. Gre za občutek, ko se po velikem mesnem obroku začneš potiti bolj kot običajno. A zakaj pride do tega?

Kot piše Verywell Health, gre za kombinacijo presnovnih procesov, termičnega učinka hrane in včasih celo zdravstvenih stanj, ki vplivajo na odziv telesa.

1. Presnova ustvarja toploto

Ko zaužijemo hrano, telo začne razgrajevati hranila. Ta proces zahteva energijo, kar dvigne telesno temperaturo. Kot poroča Verywell Health, je to podobno kot pri stroju, več dela pomeni več toplote.

Potenje
PotenjeFOTO: Thinkstock

2. Beljakovine zahtevajo več energije za razgradnjo

Različna hranila se razgrajujejo različno hitro. Maščobe potrebujejo najmanj energije, ogljikovi hidrati nekoliko več, beljakovine pa kar 20–30 % zaužite energije. Kot piše Verywell Health, prav zato meso, ki je bogato z beljakovinami, povzroči večji dvig temperature kot druga živila.

3. Vpliv metabolizma

Metabolizem ni enak pri vseh ljudeh. Mlajši, bolj aktivni posamezniki z manj telesne maščobe občutijo večji dvig temperature po obroku. Starejši ali manj aktivni ljudje pa ta učinek zaznajo manj izrazito. Kot poroča Verywell Health, je to povezano z razlikami v presnovni učinkovitosti.

Meso
MesoFOTO: AdobeStock

4. Vrsta mesa in priprava

Ni vse meso enako. Študije so pokazale, da imata piščanec in jagnjetina najmočnejši termogeni učinek – torej povzročita največji dvig temperature v nekaj urah po zaužitju. Poleg tega lahko začimbe in način priprave (npr. zelo začinjena ali vroča hrana) dodatno spodbudijo potenje. Kot piše Verywell Health, celo surova hrana lahko zahteva več energije za prebavo kot kuhana.

Meso
MesoFOTO: AdobeStock

5. Možna zdravstvena ozadja

V nekaterih primerih potenje po obroku ni zgolj posledica hrane, temveč zdravstvenih stanj. Kot poroča Verywell Health, lahko gre za gustatorno hiperhidrozo, odziv živčnega sistema na začinjeno hrano, ki se lahko pojavlja v družinah. V redkejših primerih pa je potenje povezano z boleznimi, kot so diabetes, Parkinsonova bolezen ali t. i. Freyjev sindrom, ki nastane po operacijah v predelu vratu ali žlez slinavk.

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek: Naslednje desetletje bo verjetno prelomno za razumevanje Parkinsonove bolezni
Preberi še
Prof. dr. Zvezdan Pirtošek: Naslednje desetletje bo verjetno prelomno za razumevanje Parkinsonove bolezni
Anton Malovrh: Jaz sem se opisal kot vitez v oklepu
Preberi še
Anton Malovrh: Jaz sem se opisal kot vitez v oklepu

Čeprav takšno potenje ni nevarno, je lahko neprijetno. Najpogosteje gre za normalen odziv telesa na razgradnjo beljakovin, včasih pa lahko nakazuje na zdravstveno stanje. Kot piše Verywell Health, je najbolje, da ob pogostem ali nenavadnem potenju po obrokih o tem povprašate zdravnika, saj lahko gre za znak, da telo nekaj sporoča.

Vir: Verywell Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
potenje po obroku presnova beljakovine termogeni učinek zdravstveni nasveti

SORODNI ČLANKI

5 naravnih rešitev za nočno potenje in nespečnost v menopavzi
Žensko zdravje

5 naravnih rešitev za nočno potenje in nespečnost v menopavzi

Bila je zdrava, nato pa se je na letalu zgrudila: Tiha nevarnost vsakega daljšega leta
Tuje

Bila je zdrava, nato pa se je na letalu zgrudila: Tiha nevarnost vsakega daljšega leta

Se nenormalno potite, čeprav mirujete? Ni kriva zgolj vročina
Simptomi in bolezni

Se nenormalno potite, čeprav mirujete? Ni kriva zgolj vročina

Ali potenje, ko ste bolni, pomeni, da vam gre na bolje?
Simptomi in bolezni

Ali potenje, ko ste bolni, pomeni, da vam gre na bolje?

Prekomerno potenje? Sledite nasvetom dermatologinje
Zdravje

Prekomerno potenje? Sledite nasvetom dermatologinje

Potenje je lahko znak Freyevega sindroma
Bolezni

Potenje je lahko znak Freyevega sindroma

Kaj storiti, če pride do vročinskega izpuščaja?
Zdravje

Kaj storiti, če pride do vročinskega izpuščaja?

Kaj se skriva za nočnim potenjem?
Simptomi in bolezni

Kaj se skriva za nočnim potenjem?

Pridobivate kilograme in se potite?
Moško zdravje

Pridobivate kilograme in se potite?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331