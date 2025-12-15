Vizita.si
Suha usta
Zdravje

Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati

N.R.A.
15. 12. 2025 03.09
0

Suha usta ob prebujanju so pogost pojav, ki ga mnogi pripisujejo 'presuhi spalnici' ali 'premalo popite vode'.

Kot piše Mayo Clinic, suha usta nastanejo, ko žleze slinavke ne proizvajajo dovolj sline, kar lahko vpliva na zdravje zob, dlesni in celotne ustne votline.

Kaj sploh so suha usta?

Suha usta ali kserostomija so stanje, pri katerem je proizvodnja sline zmanjšana. Kot poroča Cleveland Clinic, se to kaže kot:

- lepljiv občutek v ustih,

- težave pri požiranju,

- suh jezik,

- slab zadah,

- občutek žeje.

Dr. Brandon Hopkins, specialist za motnje dihanja, ki ga navaja Cleveland Clinic, poudarja, da ''slina ni pomembna le za udobje, temveč tudi za zaščito zob in preprečevanje okužb v ustni votlini.''

Suha usta
Suha usta FOTO: AdobeStock

1. Dihanje skozi usta med spanjem

Kot piše Mayo Clinic, je dihanje skozi usta eden najpogostejših razlogov za jutranjo suhost. Zrak izsuši sluznico, zato se usta čez noč izjemno izsušijo. Do dihanja skozi usta pride zaradi:

- zamašenega nosu,

- alergij,

- smrčanja,

- anatomskih posebnosti (npr. deviacija nosnega septuma).

Johns Hopkins Medicine dodaja, da je dihanje skozi usta pogosto povezano tudi s spalno apnejo.

Suha usta
Suha usta FOTO: AdobeStock

2. Spalna apneja

Kot poroča Verywell Health, je suha usta eden najpogostejših simptomov spalne apneje. Pri apneji se dihalne poti med spanjem zapirajo, zato oseba pogosto preide na dihanje skozi usta. Dr. Alan Schwartz, specialist za spanje za Johns Hopkins Medicine pojasnjuje, da ''pogosto prebujanje s suhimi usti lahko nakazuje neprepoznano spalno apnejo.''

3. Dehidracija

Če čez dan ne pijete dovolj tekočine, se to pokaže ponoči. Healthline navaja, da dehidracija zmanjša proizvodnjo sline, zato se suhost najmočneje občuti zjutraj, ko je naravna proizvodnja sline najnižja.Do dehidracije lahko pride zaradi:

- premalo popite vode,

- pitja alkohola,

- jemanja diuretikov,

- intenzivnega potenja.

Suha usta
Suha ustaFOTO: AdobeStock

4. Zdravila, ki zmanjšujejo slino

Kot piše WebMD, lahko več kot 400 zdravil povzroči suha usta. Med najpogostejšimi so:

- antihistaminiki,

- antidepresivi,

- zdravila za krvni tlak,

- zdravila za anksioznost,

- zdravila za astmo.

Dr. Shilpi Agarwal, ki jo navaja WebMD, pojasnjuje, da ''zdravila pogosto zmanjšajo aktivnost žlez slinavk, kar se najprej opazi zjutraj, ko je slina že naravno zmanjšana.''

5. Hormonske in presnovne bolezni

Kot poroča NIH/MedlinePlus, so suha usta lahko zgodnji znak:

- sladkorne bolezni,

- Sjögrenovega sindroma,

- bolezni ščitnice.

Verywell Health dodaja, da povišan krvni sladkor povzroča povečano uriniranje in dehidracijo, kar vodi v izrazito jutranjo suhost ust.

Suha usta
Suha ustaFOTO: iStock

6. Starostne spremembe

Mayo Clinic navaja, da se s staranjem zmanjša delovanje žlez slinavk. Poleg tega starejši ljudje pogosteje jemljejo zdravila, ki povzročajo kserostomijo. Zato se suha usta pogosteje pojavljajo pri starejših odraslih.

Zakaj se suha usta pojavijo prav zjutraj?

Kot pojasnjuje Cleveland Clinic, se proizvodnja sline med spanjem naravno zmanjša. Če se temu pridruži še eden od zgornjih dejavnikov, se suhost najmočneje občuti prav ob prebujanju. Ponoči tudi ne pijemo tekočine, zato se izsušenost dodatno stopnjuje.

Suha usta lahko kažejo na te zdravstvene težave
Preberi še
Suha usta lahko kažejo na te zdravstvene težave

Jutranja suha usta so lahko posledica neškodljivih navad, kot je dihanje skozi usta, ali pa znak resnejših zdravstvenih težav, kot so spalna apneja, sladkorna bolezen ali avtoimunske bolezni. Strokovni viri poudarjajo, da je pomembno prepoznati vzrok, saj lahko dolgotrajna kserostomija vodi v zobno gnilobo, vnetja in težave s požiranjem. Če se suha usta pojavljajo redno, je priporočljiv posvet z zdravnikom ali zobozdravnikom.

Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, WebMD, Verywell Health, Healthline, NIH/MedlinePlus

Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
suha usta kserostomija jutranja suhost dihanje skozi usta spalna apneja

