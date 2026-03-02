Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe

Občutek tesnobe takoj po prebujanju je povezan z biološkimi, psihološkimi in vedenjskimi dejavniki. Ne gre zgolj za 'slab dan', temveč za merljiv odziv organizma. Kot navaja verywellhealth, je jutranja tesnoba pogosto posledica naravnega porasta kortizola, ki je zjutraj najvišji. NIH pojasnjuje, da se v prvih 30 do 45 minutah po prebujanju aktivira tako imenovani odziv prebujanja kortizola. Pri osebah z anksiozno motnjo je ta odziv izrazitejši, kar lahko povzroči pospešen srčni utrip, napetost in občutek ogroženosti. Zjutraj se zmanjša vpliv zunanjih distrakcij, zato se pozornost hitro usmeri na skrbi. Negativne misli so lahko intenzivnejše, ker kognitivni nadzor še ni popolnoma vzpostavljen, kot piše Harvard Health.

Hormoni, možgani in stresni odziv

Kortizol je ključen za budnost, vendar pretiran odziv poveča občutek stresa. WebMD poroča, da so neravnovesja serotonina in dopamina povezana z anksiozno motnjo in depresijo, kar lahko okrepi jutranjo napetost. Motnje spanja imajo pomembno vlogo. Johns Hopkins Medicine navaja, da nespečnost in spalna apneja povečujeta aktivnost amigdale, možganskega centra za zaznavanje nevarnosti. Pomanjkanje kakovostnega spanca zmanjšuje sposobnost čustvene regulacije. Profesor nevroznanosti in spanja Matthew Walker poudarja: ''Spanje je najučinkovitejša stvar, ki jo lahko naredimo za ponastavitev zdravja možganov in telesa.'' To pomeni, da kronično pomanjkanje spanja neposredno povečuje tveganje za jutranjo anksioznost, kot poroča Harvard Health.

Duševne motnje in jutranja tesnoba

Jutranja tesnoba je pogost simptom naslednjih stanj: - generalizirana anksiozna motnja, - panična motnja, - depresija, - posttravmatska stresna motnja, - izgorelost. Cleveland Clinic pojasnjuje, da je za generalizirano anksiozno motnjo značilna vztrajna in pretirana zaskrbljenost, ki je najizrazitejša ob začetku dneva. Health navaja, da ima depresija pogosto izrazito jutranje poslabšanje simptomov, kar strokovno imenujemo diurnalna variacija razpoloženja.

Vloga življenjskega sloga

Na intenzivnost jutranje tesnobe vplivajo tudi vsakodnevne navade: - prekomerno uživanje kofeina, - uživanje alkohola, - neredni spalni vzorci, - preskakovanje obrokov, - kronični stres. Verywellhealth poudarja, da kofein povečuje raven adrenalina in lahko posnema simptome anksiozne motnje. Science Alert navaja, da kronični stres dolgoročno spremeni odziv hipotalamus-hipofiza-nadledvična žleza, kar vodi v pretirano jutranjo aktivacijo stresnega sistema.

Kdaj poiskati strokovno pomoč

Če jutranja tesnoba traja več tednov, vpliva na delovno učinkovitost ali povzroča telesne simptome, je potreben strokovni pregled. Mayo Clinic opozarja, da je zgodnje zdravljenje anksiozne motnje povezano z boljšimi izidi zdravljenja. Učinkoviti pristopi vključujejo kognitivno vedenjsko terapijo, farmakološko zdravljenje in urejanje spalne higiene, kot poroča WebMD. Cleveland Clinic dodaja, da so dihalne tehnike in strukturirana jutranja rutina pomemben del samopomoči.

Jutranja tesnoba ni znak šibkosti, temveč odziv organizma na notranje ali zunanje obremenitve. Če razumete biološko ozadje in prepoznate psihološke sprožilce, lahko bistveno zmanjšate intenzivnost simptomov. Ob dolgotrajnih ali izrazitih težavah je strokovna obravnava nujna, saj zgodnje ukrepanje preprečuje kronifikacijo anksiozne motnje in depresije.