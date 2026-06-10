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Zakaj smo po intenzivnih sanjah pogosto zaspani?

N.R.A.
10. 06. 2026 03.36
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Ste se kdaj zbudili z občutkom, da ste sanjali vso noč in ste zato utrujeni? Spoznajte, kaj se v resnici dogaja z vašimi možgani in zakaj je ključen trenutek, ko se zbudite.

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste se zbudili z občutkom, da ste vso noč preživeli v nekem drugem svetu in ste zjutraj popolnoma brez moči? Sanje so naraven del našega spanja, vendar se jih vsi ne spomnimo. Večino časa sanjamo v fazi spanja, ki ji rečemo REM.

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To je tisti čas, ko se naše oči hitro premikajo pod vekami, možgani pa delajo s polno paro. Strokovnjaki ugotavljajo, da sanjanje zavzema kar petino našega časa pod odejo. Mit, da nas samo sanjanje utruja, pa ne drži povsem. Čeprav so vaši možgani med sanjanjem zelo dejavni, še posebej deli, ki so odgovorni za čustva, to ni razlog, da se zjutraj počutite, kot da vas je povozil vlak.

Spanje
SpanjeFOTO: AdobeStock

Kako delujejo naši možgani med sanjanjem?

Naši možgani so med sanjanjem fascinanten laboratorij. Medtem ko telo miruje v popolni paralizi, da se ne bi poškodovali, deli možganov, ki upravljajo s čustvi, delujejo s polno hitrostjo. Ker del možganov, ki skrbi za logiko, v tem času počiva, so naše sanje lahko povsem nore in nelogične. Trajanje sanj nas pogosto preseneti. Znanstveniki so ugotovili, da sanje dejansko trajajo toliko časa, kot se nam zdi v tistem trenutku. Če imate občutek, da ste sanjali pol ure, je vaša REM faza verjetno res trajala približno toliko. Razlog, zakaj nekateri ljudje mislijo, da sanjajo vso noč, je preprost: zbudili so se ravno v trenutku, ko so bile sanje najintenzivnejše.

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Utrujenost po sanjanju je posledica trenutka prebuditve; če nas alarm ali zunanji dražljaj prekine sredi REM faze, se soočimo z močno spalno inercijo.

Pravi razlog za vašo zaspanost je nekaj, čemur pravimo adenozin. Gre za snov, ki se čez dan nabira v naših možganih in nam pravi, da moramo spati. Edini način, da se je znebimo, je kakovosten in globok spanec. Ko se sredi noči ali jutra zbudite neposredno iz sanj, prekinete ta pomemben proces čiščenja. Ker ste se zbudili, si sanje zapomnite, hkrati pa vašim možganom zmanjka časa, da bi se pripravili na nov dan. Budnost sredi REM faze je za telo fizično napornejša kot budnost iz lažjega spanca. Rezultat je tisti znani občutek težkih nog in megle v glavi, ki ga napačno pripisujemo vsebini sanj.

Spanje
SpanjeFOTO: AdobeStock

Kaj storiti, če se nenehno zbujate utrujeni?

Naše telo ima neverjeten način, kako nadoknaditi zamujeno. Če več noči zapored slabo spite, bo vaš organizem naslednjo priložnost izkoristil za tako imenovani 'REM odboj' – sanjali boste še več in intenzivneje, da bi nadoknadili izgubljeno. To je sicer dober obrambni mehanizem, a hkrati začaran krog, saj se spet zbudite utrujeni. Če opazite, da se to dogaja pogosto in da vaše vsakdanje obveznosti zaradi utrujenosti trpijo, je čas za ukrepanje. Kakovost spanca je ključna za zdravje. Nič ni narobe s tem, da prosite za pomoč zdravnika, saj je morda v ozadju kaj drugega kot le stresne sanje – denimo težave z dihanjem med spanjem.

Vir: sciencealert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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