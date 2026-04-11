Zakaj tako paše, ko 'pokamo' vrat in členke, in kdaj je to nevarno

Čeprav je pokanje sklepov pogosto, skoraj ritualno dejanje, ga spremljajo številni miti. A znanost pravi nekaj povsem drugega.

Kaj se v resnici zgodi, ko "počimo" sklep?

Strokovnjaki iz The Conversation pojasnjujejo, da zvok ni posledica 'drgnjenja kosti', kot si mnogi predstavljajo. Gre za pojav, imenovan kavitacija. Ko sklep raztegnemo ali zasukamo, se pritisk v sinovialni tekočini, to je tekočina, ki maže sklepe, nenadoma zmanjša. Zaradi tega se v tekočini oblikuje majhen mehurček plina, ki se v delčku sekunde sesede. In prav ta hitra sprememba ustvari značilen pok. To potrjujejo tudi raziskave, ki jih navaja Mayo Clinic: zvok je fizični pojav, ne znak poškodbe.

Zakaj je občutek tako prijeten?

Tu se zgodba šele začne. Po podatkih Cleveland Clinic pokanje sklepov sproži več telesnih odzivov, ki jih možgani interpretirajo kot olajšanje: - sprostijo se napeti mišični receptorji, - zmanjša se občutek togosti, - aktivirajo se živčni signali, ki "ugasnejo" bolečino, - možgani sprostijo majhno količino dopamina, hormona ugodja.

Ali pokanje sklepov povzroča artritis?

To je najpogostejši mit in znanost ga je že večkrat ovrgla. Po podatkih NIH in več desetletij trajajočih raziskav ni nobene povezave med pokanjem prstov in artritisom. Najbolj znan dokaz prihaja iz nenavadnega eksperimenta alergologa Donalda Ungerja, ki je 50 let pokal prste samo na eni roki, drugo pa pustil pri miru. Rezultat? Nobene razlike. To potrjuje tudi Harvard Health: pokanje sklepov samo po sebi ne povzroča obrabe hrustanca.

Kdaj je pokanje vratu lahko nevarno?

Tu pa je treba biti previden. Medtem ko je pokanje prstov in hrbta večinoma neškodljivo, je vrat druga zgodba. Po podatkih Cleveland Clinic lahko agresivno ali ponavljajoče manipuliranje vratu povzroči: - draženje živcev, - prekomerno raztezanje vezi, - v redkih primerih poškodbe žil, ki vodijo v možgane. Takšni primeri so izjemno redki, a dovolj resni, da strokovnjaki opozarjajo, da tega ne delamo. Nežna raztezanja so v redu. Hrupno, sunkovito 'lomljenje' pa ni.

Kako prepoznati, da pokanje NI več normalno?

Strokovnjaki priporočajo, da bodite pozorni na naslednje znake: - pokanje spremlja bolečina, - sklep je otekel ali topel, - gibanje je omejeno, - pokanje se pojavi po poškodbi, - občutite mravljince ali slabost v rokah. V takih primerih je potreben pregled pri zdravniku ali fizioterapevtu.

Zakaj nekateri ljudje pokajo sklepe pogosteje?

Razlogi so lahko različni: - večja gibljivost sklepov, - več napetosti v mišicah, - navada, ki sprošča stres, - sedeč način življenja, - slaba drža. Po podatkih Mayo Clinic je pri ljudeh, ki veliko sedijo, pogostejše pokanje hrbta in vratu, ker se mišice hitreje zakrčijo.

Ali je dobro, da nam hrbet "poka" fizioterapevt ali kiropraktik?

Strokovnjaki poudarjajo: da, če je to narejeno strokovno in nežno. Usposobljeni terapevti uporabljajo tehnike, ki: - sprostijo mišice, - izboljšajo gibljivost, - zmanjšajo pritisk v sklepih, - ne preobremenijo vezi.

Razlika med strokovnim in 'domačim' pokanjem je enaka kot razlika med masažo in udarcem.

Kaj lahko naredimo sami za manj napetosti?

Namesto agresivnega pokanja strokovnjaki priporočajo: - nežno raztezanje vratu, - redne odmore pri sedenju, - krepitev hrbtnih mišic, - pravilno držo, - tople obkladke za sprostitev mišic. To so varnejši načini za zmanjšanje napetosti, ki ne obremenijo sklepov.