Zakaj vas sladkor naredi še bolj lačne
Ko zaužijete enostavne sladkorje, raven glukoze v krvi hitro naraste. Telo se na to odzove z izločanjem inzulina, hormona, ki omogoča prehod glukoze v celice. Kot navaja WebMD, hiter porast krvnega sladkorja pogosto spremlja tudi hiter padec, kar lahko povzroči ponovno lakoto že kmalu po obroku. NIH pojasnjuje, da nagla nihanja glukoze vplivajo na center za uravnavanje apetita v hipotalamusu. Ko raven sladkorja hitro pade, telo zazna stanje kot energijski primanjkljaj, čeprav ste kalorije že zaužili.
Nihanje krvnega sladkorja in inzulinski odziv
Enostavni ogljikovi hidrati povzročijo t. i. glikemični vrh. Cleveland Clinic poroča, da visokoglikemična živila vodijo v hitro sproščanje inzulina. Posledica je relativna hipoglikemija, ki sproži občutek lakote, tresavico ali utrujenost. Harvard Health poudarja, da prehrana z visokim deležem rafiniranih sladkorjev spodbuja začaran krog hitrega dviga in padca glukoze. Ta proces neposredno vpliva na hormon grelin, ki spodbuja apetit, ter na leptin, ki signalizira sitost.
Dr. David Ludwig, endokrinolog in raziskovalec presnove, pojasnjuje: ''Prehrana z visoko vsebnostjo hitro prebavljivih ogljikovih hidratov spremeni hormonsko okolje na način, ki spodbuja lakoto.'' To pomeni, da sladkor ne deluje le kot vir energije, temveč tudi kot regulator apetita.
Vpliv sladkorja na možgane
Sladkor aktivira centre za nagrajevanje v možganih.Science Alert navaja, da uživanje sladkorja sprošča dopamin, nevrotransmiter, povezan z občutkom ugodja. Ta učinek lahko okrepi željo po ponovnem uživanju sladkega. Verywell Health piše, da redno uživanje sladkorja lahko zmanjša občutljivost receptorjev za sitost. Posledično potrebujete več hrane, da dosežete enak občutek zadovoljstva.
Povezava med sladkorjem in prenajedanjem
Prekomerno uživanje sladkorja je povezano z večjim tveganjem za:
- debelost,
- inzulinsko rezistenco,
- sladkorno bolezen tipa 2,
- metabolični sindrom.
Johns Hopkins Medicine opozarja, da dolgotrajna inzulinska rezistenca moti normalno regulacijo apetita. Health poroča, da prehrana z veliko dodanega sladkorja zmanjšuje stabilnost energijskih ravni, kar poveča potrebo po pogostejšem hranjenju.
Kako preprečiti občutek lakote po sladkem
Za stabilnejšo raven glukoze je priporočljivo:
- kombinirati ogljikove hidrate z beljakovinami,
- uživati vlaknine,
- omejiti rafinirane sladkorje,
- izbirati živila z nizkim glikemičnim indeksom,
- skrbeti za redne obroke.
Mayo Clinic poudarja, da uravnotežen obrok, ki vključuje beljakovine, zdrave maščobe in kompleksne ogljikove hidrate, upočasni absorpcijo glukoze in zmanjša nihanje krvnega sladkorja.
Če vas sladkor naredi še bolj lačne, ne gre za pomanjkanje volje, temveč za fiziološki odziv telesa. Hitri dvigi in padci glukoze, hormonske spremembe ter vpliv na možganske centre za nagrajevanje ustvarijo začaran krog lakote. Z uravnoteženo prehrano in omejevanjem dodanih sladkorjev lahko stabilizirate apetit ter zmanjšate tveganje za presnovne bolezni.
Viri: WebMD, NIH, Cleveland Clinic, Harvard Health, Science Alert, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine, Health, Mayo Clinic
