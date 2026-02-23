Zakaj vas sladkor naredi še bolj lačne

Ko zaužijete enostavne sladkorje, raven glukoze v krvi hitro naraste. Telo se na to odzove z izločanjem inzulina, hormona, ki omogoča prehod glukoze v celice. Kot navaja WebMD , hiter porast krvnega sladkorja pogosto spremlja tudi hiter padec, kar lahko povzroči ponovno lakoto že kmalu po obroku. NIH pojasnjuje, da nagla nihanja glukoze vplivajo na center za uravnavanje apetita v hipotalamusu. Ko raven sladkorja hitro pade, telo zazna stanje kot energijski primanjkljaj, čeprav ste kalorije že zaužili.

Enostavni ogljikovi hidrati povzročijo t. i. glikemični vrh. Cleveland Clinic poroča, da visokoglikemična živila vodijo v hitro sproščanje inzulina. Posledica je relativna hipoglikemija, ki sproži občutek lakote, tresavico ali utrujenost. Harvard Health poudarja, da prehrana z visokim deležem rafiniranih sladkorjev spodbuja začaran krog hitrega dviga in padca glukoze. Ta proces neposredno vpliva na hormon grelin, ki spodbuja apetit, ter na leptin, ki signalizira sitost.

Dr. David Ludwig, endokrinolog in raziskovalec presnove, pojasnjuje: ''Prehrana z visoko vsebnostjo hitro prebavljivih ogljikovih hidratov spremeni hormonsko okolje na način, ki spodbuja lakoto.'' To pomeni, da sladkor ne deluje le kot vir energije, temveč tudi kot regulator apetita.