Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
prehlad
Zdravje

Zakaj vedno zbolite tik pred začetkom dopusta?

N.R.A.
12. 01. 2026 03.14
0

Mnogi komaj čakamo dopust, trenutek, ko se končno odmaknemo od dela, stresnih rokov in vsakodnevnega hitenja. A prav takrat, ko se telo sprosti, nas pogosto presenetijo utrujenost, boleče grlo ali glavobol. Zakaj prihaja do tega?

Ta pojav, ki ga nekateri imenujejo učinek popuščanja stresa (let-down effect) ali bolezen dopusta ali bolezen ob sprostitvi (leisure sickness), je opisan tudi v članku ScienceAlert, kjer avtorica pojasnjuje, zakaj se to dogaja in kako lahko zmanjšamo tveganje, da zbolimo ravno med dopustom.

Kaj pravzaprav je učinek popuščanja stresa?

Izraz so prvi uvedli nizozemski raziskovalci leta 2002. V raziskavi, ki je zajela 1.893 ljudi, je približno 3 % sodelujočih poročalo, da med delovnim tednom skoraj nikoli ne zbolijo, med dopustom ali ob koncu tedna pa pogosto občutijo simptome, kot so utrujenost, glavoboli, bolečine v mišicah, slabost ter prehladna obolenja. Avtorji članka navajajo, da so se simptomi najpogosteje pojavili v prvem tednu dopusta.

Kljub zanimivim ugotovitvam so raziskave redke in pogosto metodološko šibke. Veliko temelji na osebnem spominu, ki je lahko nezanesljiv, poleg tega pa je definicija pojava precej ohlapna, kar je za nekoga redko, je za drugega lahko pogosto.

Prehlad pred dopustom.
Prehlad pred dopustom.FOTO: Shutterstock

Kaj se dogaja v telesu

Ena od ključnih teorij je povezana s stresom. Med delom smo pogosto pod vplivom adrenalina in kortizola, ki nas držita v pogonu. Kratkoročno lahko ta hormona celo okrepita del imunskega sistema, zato kljub stresu ne zbolimo. Ko pa se stres nenadoma zmanjša, na primer ob začetku dopusta, se ta začasna zaščita poruši. Avtorica članka pojasnjuje, da ko akutni stres popusti, lahko pride do nenadnega prehoda, zaradi katerega se pojavijo simptomi, kot so glavobol in bolečine v mišicah.

Ko sprostitev razkrije simptome

Druga teorija pravi, da smo med delom preprosto preveč zaposleni, da bi opazili prve znake bolezni. Ko se umirimo, simptomi postanejo bolj očitni.

Prehlad pred dopustom.
Prehlad pred dopustom.FOTO: AdobeStock

Zunanji dejavniki, ki povečajo tveganje

Med dopustom pogosto potujemo, sedimo v letalih in drugih zaprtih prostorih, kjer je večja izpostavljenost virusom. Poleg tega lahko potovanja v oddaljene kraje pomenijo stik z mikrobi, na katere nismo odporni.

Na dopustu pogosto pijemo več alkohola, manj spimo ali se lotevamo dejavnosti, ki jih sicer ne počnemo. Vse to lahko dodatno obremeni telo in oslabi imunski sistem.

Ali je sprostitev dobra za zdravje?

Seveda, vendar je odnos med stresom in imunskim sistemom kompleksen. Kronični stres dolgoročno oslabi imunski odziv, a kratkoročni stres lahko deluje kot začasna zaščita. Ko ta izgine, telo postane bolj ranljivo. Zato se lahko zgodi, da zbolimo prav takrat, ko se končno sprostimo.

Prehlad pred dopustom
Prehlad pred dopustomFOTO: AdobeStock

Kako zmanjšati možnost, da zbolite na dopustu?

Redna telesna aktivnost, dovolj spanja in uravnotežena prehrana so ključni dejavniki, ki krepijo odpornost. Finska raziskava, omenjena v članku, je pokazala, da so bili fizično neaktivni zaposleni, ki so začeli redno telovaditi, manj pogosto na bolniški kot tisti, ki so ostali neaktivni. Meditacija, tehnike sproščanja in čuječnost dokazano zmanjšujejo stres in s tem dolgoročno krepijo zdravje.

Avtorica članka svetuje, da razmislimo o zaščiti pred respiratornimi okužbami, na primer z uporabo mask na letalih in v letališčih ter z rednim cepljenjem proti gripi. Čeprav znanost še nima dokončnega odgovora, zakaj pogosto zbolimo tik pred dopustom, je jasno, da kombinacija stresa, potovanj, sprememb življenjskega sloga in večje izpostavljenosti virusom pomembno vpliva na naše zdravje. Z nekaj preventivnimi ukrepi pa lahko povečamo možnosti, da bo naš dopust resnično sproščujoč in zdrav.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
bolezen dopusta učinek popuščanja stresa zdravje med dopustom imunski sistem potovanja
Zdravje

Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj

Prebava

Zakaj nikoli nimate energije?

NIJZ v mrzlih dneh poziva k večji skrbi za starejše
Preventiva

NIJZ v mrzlih dneh poziva k večji skrbi za starejše

Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?
Simptomi in bolezni

Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?

Gripa ali prehlad? 7 ključnih razlik, ki vam pomagajo razlikovati
Simptomi in bolezni

Gripa ali prehlad? 7 ključnih razlik, ki vam pomagajo razlikovati

Zakaj se nekateri pogosteje prehladijo? Dejavniki, ki jih pogosto spregledamo
Zdravje

Zakaj se nekateri pogosteje prehladijo? Dejavniki, ki jih pogosto spregledamo

Kdaj je kašelj znak astme in ne prehlada? Ključne razlike, ki jih morate poznati
Zdravje

Kdaj je kašelj znak astme in ne prehlada? Ključne razlike, ki jih morate poznati

Domače inhalacije: kdaj pomagajo in kdaj ne
Zdravje

Domače inhalacije: kdaj pomagajo in kdaj ne

Naravni načini za lajšanje kašlja in vnetja grla
Infekcijske bolezni

Naravni načini za lajšanje kašlja in vnetja grla

Kako novembra nadgraditi imunski sistem?
Preventiva

Kako novembra nadgraditi imunski sistem?

Koliko časa traja, da se prehladimo?
Zdravje

Koliko časa traja, da se prehladimo?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1436