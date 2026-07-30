Zakaj zadnje čase vse pozabljate? Morda je kriva možganska megla

Čeprav možganska megla ni uradna medicinska diagnoza, gre za skupek simptomov, ki vključujejo slabšo koncentracijo, pozabljivost, občutek duševne izčrpanosti in počasnejše razmišljanje. Pogosto se pojavi v obdobjih stresa, pomanjkanja spanja, hormonskih sprememb ali po bolezni.

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Kaj je možganska megla?

Možgansko meglo ljudje pogosto opisujejo kot občutek, da njihovi možgani ne delujejo tako hitro in učinkovito kot običajno. Težje se osredotočijo, hitreje izgubijo pozornost, teže sprejemajo odločitve in imajo občutek, da so njihove misli "zavite v meglo". Po podatkih britanske zdravstvene službe NHS in strokovnjakov, ki jih navaja BBC, se lahko možganska megla pojavi pri ljudeh vseh starosti. Pogosto jo povezujejo z dolgotrajnim covidom, menopavzo, kroničnim stresom, avtoimunskimi boleznimi in izgorelostjo. Prisotna pa je lahko tudi pri sicer zdravih posameznikih v obdobjih večjih obremenitev.

icon-expand Čeprav možganska megla je skupek simptomov, ki vključujejo slabšo koncentracijo, pozabljivost, občutek duševne izčrpanosti in počasnejše razmišljanje. FOTO: AdobeStock

Zakaj se pojavi?

Premalo spanja Med spanjem možgani predelujejo informacije, utrjujejo spomine in odstranjujejo presnovne odpadke, ki se čez dan kopičijo v živčnem sistemu. Kadar spimo premalo ali nekakovostno, so težave s koncentracijo pogosto ena prvih posledic. Kronični stres Ko smo dlje časa pod pritiskom, telo proizvaja več kortizola, stresnega hormona. Dolgotrajno povišane ravni kortizola lahko vplivajo na spomin, pozornost in sposobnost reševanja problemov. Zato ljudje v stresnih obdobjih pogosto poročajo, da so bolj pozabljivi in raztreseni.

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Hormonske spremembe Možganska megla je pogosta spremljevalka perimenopavze in menopavze. Raziskave kažejo, da lahko spremembe ravni estrogena vplivajo na spomin, zbranost in hitrost procesiranja informacij. Prav zato mnoge ženske v tem obdobju opažajo, da težje sledijo več nalogam hkrati ali si zapomnijo nove informacije. Preobremenjenost z informacijami Naši možgani niso ustvarjeni za neprestano preklapljanje med elektronsko pošto, sporočili, družbenimi omrežji, sestanki in vsakodnevnimi opravki. Večopravilnost pogosto ustvari občutek produktivnosti, v resnici pa povečuje mentalno utrujenost in zmanjšuje sposobnost osredotočanja.

icon-expand Naši možgani niso ustvarjeni za neprestano preklapljanje med elektronsko pošto, sporočili, družbenimi omrežji, sestanki in vsakodnevnimi opravki. FOTO: AdobeStock

Znaki, da gre morda za možgansko meglo

Med najpogostejše simptome sodijo:

- pogosto pozabljanje vsakodnevnih opravil,

- težave s koncentracijo,

- upočasnjeno razmišljanje,

- občutek duševne utrujenosti,

- izgubljanje niti pogovora,

- težje načrtovanje in organizacija dela,

- občutek, da za običajne naloge potrebujete več časa kot prej. Če se simptomi pojavijo nenadoma, se hitro slabšajo ali pomembno vplivajo na vsakodnevno življenje, je smiseln posvet z zdravnikom.

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Pet strategij, ki lahko pomagajo

1. Ustvarite rutino Možgani porabijo veliko energije za sprejemanje odločitev. Če vsak dan poteka povsem drugače, se lahko hitreje pojavi občutek mentalne izčrpanosti. Pomaga, če imate stalno jutranjo in večerno rutino, vnaprej pripravite oblačila ali načrtujete najpomembnejše naloge dneva. Tako zmanjšate število odločitev, ki jih morajo možgani sprejemati sproti. 2. Med opravili naredite premor Veliko ljudi skače z ene naloge na drugo brez predaha. A možgani potrebujejo čas za obdelavo informacij. Že pet do deset minut odmora med sestanki, učenjem ali drugimi obveznostmi lahko pomaga izboljšati koncentracijo. Kratek sprehod, raztezanje ali nekaj minut na svežem zraku pogosto naredi več kot dodatna skodelica kave.

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3. Zapišite si stvari Ni treba, da si vse zapomnite. Ko pomembne naloge, sestanke ali opravke prenesemo v koledar, aplikacijo ali zvezek, razbremenimo delovni spomin. Strokovnjaki opozarjajo, da hranjenje vseh informacije v glavi pogosto dodatno povečuje občutek mentalnega kaosa.

icon-expand Hranjenje vseh informacije v glavi pogosto dodatno povečuje občutek mentalnega kaosa. FOTO: AdobeStock

4. Poskrbite za hidracijo Že blaga dehidracija lahko vpliva na koncentracijo, razpoloženje in kognitivne sposobnosti. Redno pitje vode je ena najpreprostejših navad, ki lahko pripomore k jasnejšemu razmišljanju. [zadovoljna.si] 5. Ne pozabite na gibanje in prehrano Telesna aktivnost izboljša prekrvavitev možganov in oskrbo s kisikom. Ni nujno, da gre za intenziven trening. Tudi vsakodnevni sprehodi imajo lahko pozitiven učinek na koncentracijo in duševno počutje. Pri prehrani strokovnjaki priporočajo čim manj ultra procesiranih živil ter več polnovrednih živil. Za delovanje možganov so med drugim pomembni holin, omega-3 maščobne kisline, vitamini skupine B in kakovostne beljakovine. Jajca, ribe, oreščki in stročnice so zato dobra izbira za podporo možganskemu zdravju.

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Kdaj obiskati zdravnika?

Če se težave z zbranostjo in spominom vlečejo več tednov ali mesecev, se stopnjujejo ali jih spremljajo drugi simptomi, kot so omotica, motnje govora, izrazita utrujenost ali spremembe razpoloženja, je priporočljivo poiskati strokovni nasvet. V večini primerov je možganska megla povezana z življenjskim slogom, stresom ali okrevanjem po bolezni. Dobra novica pa je, da je pogosto začasna. Včasih možgani ne potrebujejo novega prehranskega dopolnila ali zapletene metode produktivnosti, temveč preprosto več spanja, manj stresa in nekaj časa za počitek.