Zakaj znanost zagovarja zimski čas kot boljši za zdravje

Vsako leto dvakrat premaknemo urne kazalce, kar znova odpira vprašanje, kateri čas, letni ali zimski, je za nas bolj naraven. Ta je namreč bližje naravnim dnevnim ritmom, ki jih določa sonce, piše net.hr .

Standardni, torej zimski čas, je najbližje našemu naravnemu dnevnemu ritmu. Najbolj nam ustreza, ko se ura vsaj približno ujema s tem, kdaj je na nebu največ sončne svetlobe, jutranja svetloba pa pride dovolj zgodaj, da nas prebudi in uskladi našo notranjo uro. Sruk pojasnjuje, da se pri poletnem času celoten družbeni ritem premakne za eno uro naprej glede na sončni čas – sonce po uri vzhaja, doseže vrh in zahaja kasneje. Zaradi tega so jutra temnejša in težja za prebujanje, pozna večerna svetloba pa zavira izločanje melatonina, hormona spanja, kar premakne naravni čas zaspanosti v poznejše ure.

Pomembno je razumeti, da premikanje ure ne pomeni le kratkotrajne izgube spanca, temveč predvsem moti naš biološki ritem. Dr. Sruk poudarja, da se glavna sprememba ne zgodi na kazalcih, temveč v našem notranjem biološkem času. Ne gre le za eno uro manj spanja – premaknemo celoten, natančno usklajen sistem notranjih ritmov, ki uravnavajo skoraj vse telesne funkcije, od izločanja hormonov in krvnega tlaka do metabolizma in imunskega odziva.

Cirkadiani ritem si lahko predstavljamo kot notranji 24-urni urnik, ki določa, kdaj smo budni in kdaj potrebujemo počitek. Dolgotrajna "cirkadiana neusklajenost", ko se naš delovni ali šolski ritem ravna po uri namesto po svetlobi, je povezana z večjim tveganjem za motnje spanja, slabše duševno počutje ter različne kardiometabolne zaplete.