Zdravje

Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?

N.R.A.
03. 01. 2026 03.46
0

V svetu, kjer so ekstremne diete in hitre rešitve za izgubo teže stalnica, se zavestno hujšanje vse bolj uveljavlja kot trajen in zdrav pristop. Namesto da se osredotočamo na številke na tehtnici, ta metoda poudarja zavedanje telesa, zavestno prehranjevanje in postopne spremembe navad, ki zmanjšujejo stres in povečujejo dolgoročen uspeh.

Kaj je zavestno hujšanje?

Zavestno hujšanje temelji na principih pozornosti in zavedanja, ki jih pogosto uporabljajo v psihologiji in meditaciji. Kot navaja WebMD, gre za pristop, kjer posamezniki poslušajo signale svojega telesa, kot so lakota, sitost in želje po hrani, ter se zavedajo čustvenih sprožilcev, ki vplivajo na prehranjevanje. Dr. Susan Albers, strokovnjakinja za prehransko psihologijo, poudarja, da zavestno prehranjevanje zmanjšuje impulzivno uživanje hrane in izboljšuje odnos z lastnim telesom.

Hujšanje?
Hujšanje?FOTO: AdobeStock

Fiziološke in psihološke prednosti

Mayo Clinic poroča, da zavestno prehranjevanje pripomore k stabilizaciji telesne teže, izboljšanju prebave in zmanjšanju stresa. Znanstvene raziskave, kot navaja NIH, so pokazale, da posamezniki, ki se osredotočajo na pozornost med obroki, porabijo manj kalorij in so manj podvrženi čustvenemu prenajedanju.

Poleg fizičnih koristi, kot piše Verywell Health, zavestno hujšanje podpira duševno zdravje. Zmanjšuje občutke krivde in sramu, ki so pogosto povezani s tradicionalnimi dietami, ter spodbuja pozitiven odnos do lastnega telesa.

Kako začeti z zavestnim hujšanjem

Začetek vključuje preproste, a učinkovite strategije. Dr. Melanie Green z Univerze v Exeterju, kot navaja WebMD, priporoča:

- Osredotočeno prehranjevanje brez motenj, kot so telefoni ali televizija,

- Počasno uživanje hrane in zavedanje vsakega grižljaja,

- Prepoznavanje čustvenih sprožilcev in ločevanje le-teh od lakote,

- Postavljanje realnih, majhnih ciljev za spremembo prehranskih navad.

Mayo Clinic dodaja, da je ključna tudi redna telesna aktivnost, ki ni prisila, ampak užitek, ter spremljanje napredka brez obsesije s številkami na tehtnici.

Hujšanje
HujšanjeFOTO: AdobeStock

Zavestno hujšanje in dolgotrajni rezultati

Kot poroča Health, pristop zavestnega hujšanja vodi do trajnejših rezultatov kot ekstremne diete. Dr. Lisa Young, nutricionistka in avtorica, poudarja, da spremembe, ki temeljijo na zavedanju in majhnih korakih, povečujejo verjetnost dolgoročne vzdržnosti in zmanjšujejo psihološki stres.

Zavestno hujšanje ni le strategija za izgubo teže, ampak življenjski pristop, ki izboljšuje splošno zdravje in počutje. Z upoštevanjem telesnih signalov, čustvenih sprožilcev in postopnim uvajanjem sprememb lahko posamezniki dosežejo cilje brez občutka krivde ali frustracije.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Verywell Health, Health, Harvard Health, NIH

