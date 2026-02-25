Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Panični napad
Zdravje

Zdravniki opozarjajo: To vsak dan počne 90 % ljudi – in nevede uničujejo svoje telo

N.R.A.
25. 02. 2026 15.16
0

Zdravniki opozarjajo, da vsakodnevne navade, ki se zdijo nedolžne, dolgoročno lahko povzročajo resne obremenitve telesa in povečujejo tveganje za kronične bolezni.

Najpogostejša navada, ki škoduje telesu

Kot poroča Harvard Health, je ena najpogostejših navad sodobnega človeka dolgotrajno sedenje, ki ga večina ljudi ne prepozna kot tveganje. Ocenjuje se, da kar 90 % odraslih vsak dan presedi več ur, pogosto brez prekinitev, kar pomembno vpliva na zdravje srčno-žilnega sistema, mišično-skeletnega sistema in presnove.

Sedenje
SedenjeFOTO: AdobeStock

Kako sedenje vpliva na srce

National Institutes of Health navaja, da dolgotrajno sedenje zmanjšuje pretok krvi, kar lahko vodi v povišan krvni tlak, večje tveganje za nastanek krvnih strdkov in poslabšanje delovanja žil. Telo v sedečem položaju porablja manj energije, kar dodatno obremenjuje srce in presnovo.

Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Preberi še
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane

Presnovne posledice, ki jih večina spregleda

Mayo Clinic opozarja, da dolgotrajno sedenje vpliva na občutljivost na inzulin, kar lahko poveča tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Presnova se v sedečem položaju upočasni, mišice porabijo manj glukoze, maščobne zaloge pa se hitreje kopičijo.

Skrite posledice za mišice in hrbtenico

Cleveland Clinic poroča, da dolgotrajno sedenje povzroča oslabitev mišic trupa, napetost v vratu in ramenih ter povečano tveganje za kronične bolečine v križu. Nepravilna drža, ki jo večina ljudi zavzame med delom, dodatno obremenjuje hrbtenico in sklepe.

Sedenje
SedenjeFOTO: AdobeStock

Zakaj telo 'pozabi' pravilno držo

ScienceAlert navaja, da se mišice pri dolgotrajni neaktivnosti prilagodijo neugodnemu položaju. To pomeni, da se skrajšajo, izgubijo elastičnost in sčasoma povzročijo nepravilno poravnavo hrbtenice. Posledica so pogoste bolečine, zmanjšana gibljivost in hitrejša utrujenost.

Navada pri delu, ki vam tiho uničuje držo in živce (in jo počne skoraj vsak pisarniški človek)
Preberi še
Navada pri delu, ki vam tiho uničuje držo in živce (in jo počne skoraj vsak pisarniški človek)
6 načinov, kako zmanjšati tveganje za nastanek bolezni zaradi vsakodnevnega sedenja
Preberi še
6 načinov, kako zmanjšati tveganje za nastanek bolezni zaradi vsakodnevnega sedenja

Kako zmanjšati škodo, če veliko sedite

Harvard Health priporoča, da vsakih 30–45 minut vsaj za kratek čas vstanete, se raztegnete ali naredite nekaj korakov. Tudi majhne spremembe, kot so stoječe delo, redni odmori in aktivni sprehodi, dokazano zmanjšujejo tveganje za srčno-žilne bolezni in presnovne motnje.

National Institutes of Health dodaja, da že 2–5 minut hoje na uro sedenja izboljša prekrvavitev, zmanjša napetost v mišicah in pozitivno vpliva na raven energije. Dolgotrajno sedenje je navada, ki jo večina ljudi podcenjuje, a ima lahko resne posledice za zdravje. Z rednimi odmori, več gibanja in boljšo ergonomijo lahko bistveno zmanjšate tveganja in okrepite splošno počutje.

Viri: Harvard Health, National Institutes of Health, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
dolgotrajno sedenje zdravje srca presnova bolečine v hrbtu gibanje
Prebava

Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1520