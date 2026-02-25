Zdravniki opozarjajo: To vsak dan počne 90 % ljudi – in nevede uničujejo svoje telo

Kot poroča Harvard Health , je ena najpogostejših navad sodobnega človeka dolgotrajno sedenje , ki ga večina ljudi ne prepozna kot tveganje. Ocenjuje se, da kar 90 % odraslih vsak dan presedi več ur, pogosto brez prekinitev, kar pomembno vpliva na zdravje srčno-žilnega sistema, mišično-skeletnega sistema in presnove.

National Institutes of Health navaja, da dolgotrajno sedenje zmanjšuje pretok krvi, kar lahko vodi v povišan krvni tlak, večje tveganje za nastanek krvnih strdkov in poslabšanje delovanja žil. Telo v sedečem položaju porablja manj energije, kar dodatno obremenjuje srce in presnovo.

Mayo Clinic opozarja, da dolgotrajno sedenje vpliva na občutljivost na inzulin, kar lahko poveča tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Presnova se v sedečem položaju upočasni, mišice porabijo manj glukoze, maščobne zaloge pa se hitreje kopičijo.

Cleveland Clinic poroča, da dolgotrajno sedenje povzroča oslabitev mišic trupa, napetost v vratu in ramenih ter povečano tveganje za kronične bolečine v križu. Nepravilna drža, ki jo večina ljudi zavzame med delom, dodatno obremenjuje hrbtenico in sklepe.

ScienceAlert navaja, da se mišice pri dolgotrajni neaktivnosti prilagodijo neugodnemu položaju. To pomeni, da se skrajšajo, izgubijo elastičnost in sčasoma povzročijo nepravilno poravnavo hrbtenice. Posledica so pogoste bolečine, zmanjšana gibljivost in hitrejša utrujenost.

Harvard Health priporoča, da vsakih 30–45 minut vsaj za kratek čas vstanete, se raztegnete ali naredite nekaj korakov. Tudi majhne spremembe, kot so stoječe delo, redni odmori in aktivni sprehodi, dokazano zmanjšujejo tveganje za srčno-žilne bolezni in presnovne motnje.

National Institutes of Health dodaja, da že 2–5 minut hoje na uro sedenja izboljša prekrvavitev, zmanjša napetost v mišicah in pozitivno vpliva na raven energije. Dolgotrajno sedenje je navada, ki jo večina ljudi podcenjuje, a ima lahko resne posledice za zdravje. Z rednimi odmori, več gibanja in boljšo ergonomijo lahko bistveno zmanjšate tveganja in okrepite splošno počutje.