Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu

Po poročanju Cleveland Clinic številni ljudje začnejo dan s kofeinom, še preden telesu dajo osnovno podporo, ki jo potrebuje po nočnem počitku. Kofein sam po sebi ni nevaren – težava nastane, ko pride v sistem prehitro, brez podpore hrane in hidracije. Zdravniki opozarjajo, da ima lahko ta navada dolgoročne posledice, še posebej pri ljudeh z občutljivim kardiovaskularnim sistemom.
Kaj se zgodi, ko spiješ kavo na prazen želodec?
Po spanju je telo dehidrirano, raven kortizola (stresnega hormona) pa že naravno naraste. Če ob tem zaužiješ kofein, lahko pride do močnega porasta adrenalina, kar pospeši srčni utrip in zviša krvni tlak. Dr. Tamanna Singh, kardiologinja s Cleveland Clinic, opozarja: "Kofein na prazen želodec lahko povzroči nenadne skoke krvnega tlaka, predvsem pri ljudeh, ki že imajo hipertenzijo ali niso navajeni rednega vnosa kofeina."
Dolgotrajna posledica? Večja verjetnost za hipertenzijo in srčne aritmije
Po pisanju Mayo Clinic so raziskave pokazale, da ima dolgotrajno uživanje kofeina brez ustrezne prehranske podlage lahko vpliv na žilni tonus, povečano anksioznost in pri nekaterih celo palpitacije – občutek razbijanja srca, ki se pogosto napačno pripisuje stresu.
Kava brez zajtrka – dvojni stres za telo
Ko spijemo kavo brez hrane, telo sproži presnovni odziv, kot da je v stresu: sprošča več kortizola, zmanjša občutljivost na inzulin in poveča apetit pozneje čez dan. Zdravniki iz Verywell Health opozarjajo, da ta skokovit začetek dneva vpliva na srce posredno – skozi povečano obremenitev telesa, hitrejše bitje srca in večjo napetost ožilja.
Kaj svetujejo zdravniki?
Namesto da začneš dan s kavo, najprej spij kozarec vode, po možnosti z malo limone. Nato zaužij nekaj lahkega – kos sadja, jogurt, jajce, oreščke. Šele nato posezi po kavi. Dr. Singh dodaja: "To je preprosta sprememba, ki lahko zmanjša kardiovaskularni stres in pomaga tudi prebavi."
Posebno opozorilo velja za ljudi s težavami s krvnim tlakom, ščitnico ali anksioznostjo
Za te skupine je zgodnje jutranje uživanje kofeina še posebej obremenjujoče. Če se pogosto zbudiš z razbijanjem srca, glavobolom ali občutkom napetosti – razmisli, ali je jutranja kava res koristna rutina ali prikrita obremenitev.
Kava ni sovražnik – pomemben je kontekst. Telo je po spanju bolj občutljivo, srce pa ne potrebuje šoka, ampak podporo. Če začneš dan s hranilom in tekočino, bo tudi kofein deloval bolj enakomerno – brez stresa, brez skokov in brez nevarnosti za tvoje srce.
Viri: Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Verywell Health
