Zeleni čaj vsak dan: učinki na telo in potencialne koristi

ŠČITI LAHKO PRED RAZLIČNIMI BOLEZNIMI

Zeleni čaj je izjemen vir močnih antioksidantov, imenovanih katehini, ki naše telo učinkovito branijo pred oksidativnim stresom in poškodbami celic, ki jih povzročajo prosti radikali. Raziskave kažejo, da redno uživanje tega napitka deluje kot naravna zaščita pred razvojem različnih oblik raka, vključno z rakom debelega črevesa, dojke in prostate. Poleg tega te spojine skrbijo za zdrave arterije, saj izboljšujejo razmerje med dobrim in slabim holesterolom, polifenoli pa igrajo ključno vlogo pri uravnavanju ravni sladkorja v krvi in izboljšanju inzulinske senzitivnosti.

POZITIVNO VPLIVA NA NAŠE POČUTJE

Uživanje zelenega čaja ni le fizična sprostitev, temveč prava hrana za možgane. Vsebuje aminokislino L-teanin, ki dokazano prehaja skozi krvno-možgansko pregrado in spodbuja sproščanje možganskih valov, povezanih z občutkom globoke sprostitve in duševne jasnosti. Ob prisotnosti dopamina in norepinefrina, ki se ob pitju čaja aktivirata, nam napitek pomaga izboljšati razpoloženje, zmanjšati tesnobo in kognitivne zmogljivosti.

IMA POŽIVLJAJOČ OBČUTEK

Za razliko od kave, ki pogosto povzroči nenaden dvig in nato strm padec energije, zeleni čaj ponuja dolgotrajno in enakomerno budnost. Ker kofein deluje v kombinaciji z L-teaninom, se izognemo značilnim občutkom živčnosti, drgetanja ali razdražljivosti. Ta edinstvena sinergija omogoča povečano koncentracijo, bistre misli in boljšo odzivnost skozi celoten delovnik, ne da bi obremenili živčni sistem.

LAHKO POMAGA ZNIŽATI KRVNI TLAK

Redno pitje zelenega čaja deluje kot nežna, naravna podpora srčno-žilnemu sistemu. S tem ko učinkovine v čaju zavirajo delovanje angiotenzina, hormona, ki je odgovoren za oženje krvnih žil in posledično povišanje pritiska, čaj pomaga vzdrževati prožnost ožilja. Uravnavanje krvnega tlaka je eden izmed pomembnih korakov pri preprečevanju resnih bolezni srca in možganske kapi.

POMAGA OHRANJATI OPTIMALNO TELESNO TEŽO

Zeleni čaj je nepogrešljiv zaveznik pri uravnavanju telesne teže, saj deluje kot naravni spodbujevalec presnove. Poleg tega, da pomaga pri učinkovitejšem izgorevanju maščob med fizično aktivnostjo, aktivno zmanjšuje kopičenje viscelarne ali tako imenovane zdravju škodljive trebušne maščobe. Z rednim pitjem lahko poleg boljše presnove zaznate tudi naravno zmanjšanje občutka lakote, kar vam pomaga pri lažjem sledenju zastavljenim ciljem.

DELUJE LAHKO KOT SREDSTVO PROTI STARANJU NAŠE KOŽE

Visoka koncentracija polifenolov v zelenem čaju je ena izmed najboljših obramb pred prezgodnjim staranjem. Antioksidanti aktivno nevtralizirajo poškodbe, ki jih povzročajo ultravijolični žarki in onesnaženje iz okolja. Poleg tega redno uživanje podpira hidracijo in elastičnost kože, zaradi česar je vaš obraz videti bolj svež, spočit in mladosten. Za popoln učinek lahko hladne čajne vrečke položite neposredno na utrujene predele okoli oči, saj blagodejno delujejo tudi pri odpravljanju oteklin in temnih kolobarjev.

KAKO VKLJUČITI ZELENI ČAJ V VSAKDANIK

Da bi maksimalno izkoristili vse naštete koristi, je ključnega pomena način priprave. Čaja nikoli ne prelijte s povsem vrelim vodo, saj previsoka temperatura uniči nekatere občutljive katehine; idealna temperatura je med 75 in 85 stopinjami Celzija. Namakanje naj ne traja dlje kot tri do pet minut, saj lahko v nasprotnem primeru napitek postane preveč grenek.