Vsakodnevne napake, ki tiho uničujejo vaše žile, opozarjajo žilni kirurgi

Dolgotrajno sedenje, nezadostna telesna aktivnost in neustrezna hidracija predstavljajo ključne dejavnike, ki negativno vplivajo na srčno-žilno zdravje. Pretirana izpostavljenost tovrstnim nezdravim navadam lahko privede do resnih zdravstvenih zapletov, kot navaja portal index.hr. Postavlja se utemeljeno vprašanje: katere so tiste nepravilnosti v našem vsakdanjiku, ki zahtevajo spremembo?
Sedijo ali stojijo predolgo na enem mestu
Vaskularna kirurginja, specialistka za venske bolezni, dr. Tikva Jacobs pojasnjuje, da si v svojem vsakdanu zavestno prizadeva izogibati dolgotrajnemu stanju ali sedenju. Poudarja namreč, da morajo vene v spodnjih okončinah pri vračanju krvi v srce delovati zoper učinke gravitacije, zato je skrb za ustrezno gibanje nujna.
Pred poletom pozabijo na kompresijske nogavice
Žilni kirurg Xiaoyi Teng je strokovno pojasnil: "Kompresijske nogavice s postopnim in nežnim pritiskom bistveno pripomorejo k izboljšanju venskega zdravja ter učinkovito zmanjšujejo zastajanje tekočine v spodnjih okončinah. Ob dolgotrajnem stanju ali sedenju se v venskem sistemu nog pogosto kopičita kri in tekočina, kar vodi do neugodnega otekanja. Dolgoročno lahko takšne obremenitve povzročijo popuščanje venoznih zaklopk, kar ima za posledico dodatno akumulacijo tekočine, vidne razpokane kapilare ter pojav krčnih žil." Uporaba kompresijskih nogavic se zato izkazuje kot izjemno koristna metoda pri preventivi teh in drugih morebitnih zdravstvenih zapletov, zlasti pri posameznikih, ki se že soočajo z venskimi obolenji.
Kadijo cigarete in se zadržujejo v zaprtih prostorih s kadilci
Žilna kirurginja, dr. Sheila Blumberg, izpostavlja, da se strogo izogiba uporabi oziroma vdihavanju cigaretnega dima. Nič ni bolj toksičnega za venski in arterijski sistem od škodljivih delcev v dimu, vapingu ter sorodnih snoveh, pojasnjuje specialistka. Dodaja, da je nastala škoda praviloma ireverzibilna, zato si kot zdravnica prizadeva za ohranjanje optimalnega stanja in zaščito krvožilnega sistema.
Ne skrbijo za prekrvavitev nog
Kdaj ste nazadnje zaradi izboljšanja prekrvavitve dvignili svoje spodnje okončine? Eden od strokovno utemeljenih načinov za optimizacijo venske cirkulacije je dvig stopal, s čimer telesu omogočimo izkoristek gravitacijske sile pri procesu vračanja krvi v srce, je pojasnil gospod Jacobs.
Pozabljate na pomen hidracije
Ustrezna hidracija telesa prinaša številne fiziološke koristi, zato ne preseneča njen pomemben doprinos k ohranjanju zdravja krvožilnega sistema. "Dosledno skrbim za zadostno hidracijo in dnevno zaužijem vsaj liter vode. S tem preprečujem prekomerno viskoznost krvi, kar zmanjšuje tveganje za nastanek krvnih strdkov, še posebej med potovanji, ter bistveno izboljšuje moje splošno počutje," je pojasnila Blumberg.
Izpuščate telovadbo
Podobno kot pri zadostni hidraciji, se tudi blagodejni učinki redne telesne dejavnosti neposredno odražajo na stanju krvožilnega sistema. "Vadba je izjemnega pomena, saj pospešuje cirkulacijo krvi. Poleg tega preprečuje kopičenje odvečne telesne teže, ki predstavlja pomemben dejavnik tveganja za razvoj venskih težav," je pojasnil strokovnjak Rheudasil.
Vir: index.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV