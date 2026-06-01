Vsakodnevne napake, ki tiho uničujejo vaše žile, opozarjajo žilni kirurgi

Dolgotrajno sedenje, nezadostna telesna aktivnost in neustrezna hidracija predstavljajo ključne dejavnike, ki negativno vplivajo na srčno-žilno zdravje. Pretirana izpostavljenost tovrstnim nezdravim navadam lahko privede do resnih zdravstvenih zapletov, kot navaja portal index.hr. Postavlja se utemeljeno vprašanje: katere so tiste nepravilnosti v našem vsakdanjiku, ki zahtevajo spremembo?

Preberi še 7 simptomov, da so žile zamašene

Sedijo ali stojijo predolgo na enem mestu

Vaskularna kirurginja, specialistka za venske bolezni, dr. Tikva Jacobs pojasnjuje, da si v svojem vsakdanu zavestno prizadeva izogibati dolgotrajnemu stanju ali sedenju. Poudarja namreč, da morajo vene v spodnjih okončinah pri vračanju krvi v srce delovati zoper učinke gravitacije, zato je skrb za ustrezno gibanje nujna.

icon-expand Krčne žile FOTO: AdobeStock

Pred poletom pozabijo na kompresijske nogavice

Žilni kirurg Xiaoyi Teng je strokovno pojasnil: "Kompresijske nogavice s postopnim in nežnim pritiskom bistveno pripomorejo k izboljšanju venskega zdravja ter učinkovito zmanjšujejo zastajanje tekočine v spodnjih okončinah. Ob dolgotrajnem stanju ali sedenju se v venskem sistemu nog pogosto kopičita kri in tekočina, kar vodi do neugodnega otekanja. Dolgoročno lahko takšne obremenitve povzročijo popuščanje venoznih zaklopk, kar ima za posledico dodatno akumulacijo tekočine, vidne razpokane kapilare ter pojav krčnih žil." Uporaba kompresijskih nogavic se zato izkazuje kot izjemno koristna metoda pri preventivi teh in drugih morebitnih zdravstvenih zapletov, zlasti pri posameznikih, ki se že soočajo z venskimi obolenji.

Preberi še Zakaj se pojavijo krčne žile?

Preberi še Simptomi, ki lahko nakazujejo na blokado krvnih žil

Kadijo cigarete in se zadržujejo v zaprtih prostorih s kadilci

Žilna kirurginja, dr. Sheila Blumberg, izpostavlja, da se strogo izogiba uporabi oziroma vdihavanju cigaretnega dima. Nič ni bolj toksičnega za venski in arterijski sistem od škodljivih delcev v dimu, vapingu ter sorodnih snoveh, pojasnjuje specialistka. Dodaja, da je nastala škoda praviloma ireverzibilna, zato si kot zdravnica prizadeva za ohranjanje optimalnega stanja in zaščito krvožilnega sistema.

icon-expand Zamašene žile FOTO: AdobeStock

Ne skrbijo za prekrvavitev nog

Kdaj ste nazadnje zaradi izboljšanja prekrvavitve dvignili svoje spodnje okončine? Eden od strokovno utemeljenih načinov za optimizacijo venske cirkulacije je dvig stopal, s čimer telesu omogočimo izkoristek gravitacijske sile pri procesu vračanja krvi v srce, je pojasnil gospod Jacobs.

Preberi še Preverite, v kakšnem stanju je vaš krvni obtok

icon-expand Žile FOTO: Dreamstime

Preberi še Razlogi za krčne žile med nosečnostjo

Pozabljate na pomen hidracije

Ustrezna hidracija telesa prinaša številne fiziološke koristi, zato ne preseneča njen pomemben doprinos k ohranjanju zdravja krvožilnega sistema. "Dosledno skrbim za zadostno hidracijo in dnevno zaužijem vsaj liter vode. S tem preprečujem prekomerno viskoznost krvi, kar zmanjšuje tveganje za nastanek krvnih strdkov, še posebej med potovanji, ter bistveno izboljšuje moje splošno počutje," je pojasnila Blumberg.

Preberi še Stiskajoča bolečina v mečih? Preverite, kako toge so vaše žile

Izpuščate telovadbo

Podobno kot pri zadostni hidraciji, se tudi blagodejni učinki redne telesne dejavnosti neposredno odražajo na stanju krvožilnega sistema. "Vadba je izjemnega pomena, saj pospešuje cirkulacijo krvi. Poleg tega preprečuje kopičenje odvečne telesne teže, ki predstavlja pomemben dejavnik tveganja za razvoj venskih težav," je pojasnil strokovnjak Rheudasil.