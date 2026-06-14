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En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti

N.R.A.
14. 06. 2026 03.12
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Vaša družinska zgodovina ni vaša usoda. S pravilnim življenjskim slogom in zgodnjo diagnozo lahko učinkovito zaščitite svoje kosti in se izognete bolečim poškodbam.

Strokovnjaki so izdali nujen poziv javnosti, naj preverijo zdravje svojih kosti, če so njihovi starši kdaj utrpeli zlom kuka, piše net.hr. Genetika namreč močno vpliva na to, kako močne so naše kosti in kako hitro se bo pri nas morda razvila osteoporoza. Gre za bolezen, ki kosti naredi krhke in porozne, vendar se znaki pogosto pojavijo šele takrat, ko se nekdo že zlomi. Kljub resnosti situacije podatki kažejo, da se le majhen delež ljudi zaveda neposredne povezave med družinsko zgodovino in lastnim tveganjem za bolezni kosti.

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Izkušnja, ki je sprožila alarm in rešila zdravje kosti

Statistika je zaskrbljujoča, saj le približno 28 odstotkov odraslih prepozna, da družinska zgodovina vpliva na tveganje za osteoporozo. Janetina zgodba dokazuje, da lahko samoiniciativa reši življenje ali vsaj njegovo kakovost. "Na srečo še nisem imela zloma, vendar zdaj vsaj vem, kje sem, in lahko ukrepam," je dodala. Čeprav mnogi mislijo, da so zlomi v starosti neizogibni, moderna medicina ponuja načine, da te črne napovedi preprečimo, če se le zavedamo svojih genov.

Osteoporoza
OsteoporozaFOTO: AdobeStock

Pazite na genetiko: kar polovica vseh žensk nad 50 let bo v svojem življenju verjetno utrpela zlom kosti zaradi tihe bolezni krhkih kosti.

Genetika in bolezni steklenih kosti

Včasih niso kriva le leta, temveč redkejše genetske bolezni. Bolezen steklenih kosti je eno tistih stanj, ki povzroča izjemno lomljivost kosti že od rojstva dalje. Lahko vpliva tudi na druge dele telesa, povzroča modre beločnice ali izgubo sluha. Čeprav je bolezen težka, znanost hitro napreduje. Danes poleg standardnih zdravil preizkušajo tudi matične celice, ki bi lahko prinesle pravo revolucijo v zdravljenju in staršem otrok s to diagnozo podarile novo upanje za varno otroštvo brez nenehnih poškodb.

Osteoporoza
OsteoporozaFOTO: AdobeStock

Praktični nasveti: kako lahko sami ojačate svoje okostje

Kljub temu da družinske zgodovine ne morete spremeniti, lahko spremenite svoje navade. Strokovnjaki poudarjajo pomen zdrave teže in prehrane, ki je bogata s kalcijem. Izogibajte se kajenju in alkoholu, saj sta to sovražnika vaših kosti. Posebej pomembno je, da v svoj urnik vključite vaje za moč. Ko mišice delujejo proti uporu ali lastni teži, s tem sporočajo kostem, naj postanejo gostejše in močnejše. Reden sprehod na soncu za vitamin D pa je najpreprostejša naložba v vašo prihodnost.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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