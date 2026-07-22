Znaki, da ste alergični na alkohol

Mačka s(m)o doživeli že skoraj vsi. Vemo, da je neprijeten in da z njim pride marsikatera tegoba, a alergija ali intoleranca na alkohol lahko povzročita ne le hude simptome, temveč tudi hude posledice, piše net.hr.

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Nobena novost ni, da alkohol škodljivo vpliva na zdravje ljudi. Četudi je pitje alkohola sprejemljivo vedenje v družabnih situacijah, lahko tovrstne pijače povečajo tveganje za različne zdravstvene težave. Težave, ki jih povzroča alkohol, vključujejo poškodbe jeter, visok krvni tlak, bolezni srca, možgansko kap in v nekaterih primerih celo raka. Zdravnica Emma Cunningham je, kot poroča net.hr, pojasnila razliko med mačkom in alergijsko reakcijo na alkohol. "Nekateri posamezniki so lahko alergični ali intolerantni na določene sestavine v alkoholnih pijačah, kar se lahko kaže v obliki različnih kožnih reakcij," je povedala.

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Rdečica

Uživanje alkohola lahko povzroči vazodilatacijo oziroma širjenje krvnih žil, kar vodi do pordelosti kože, zlasti na predelu obraza in vratu. Navedena reakcija je pogostejša pri posameznikih z intoleranco na alkohol, pogosto pa se jo zmotno interpretira kot simptom običajne alergije. Tovrstna fiziološka odzivnost je praviloma posledica genetske pomanjkljivosti encimov, ki bistveno zmanjšuje učinkovitost presnove alkohola, kar posledično privede do sproščanja histamina, je pojasnila zdravnica.

Urtikarija oziroma koprivnica

Alergijski odziv na alkohol se lahko manifestira kot urtikarija ali koprivnica, za katero so značilne srbeče, dvignjene in rdeče spremembe na koži. Ta reakcija je pogosto rezultat imunskega odziva na specifične sestavine v alkoholnih pijačah, kot so žita, kvas ali sulfiti, je dodala strokovnjakinja.

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Kontaktni dermatitis

Neposreden stik s posameznimi alkoholnimi pijačami ali njihovimi sestavinami lahko izzove kontaktni dermatitis. Za navedeno stanje so značilni eritem, srbenje in v določenih primerih tvorba mehurjev na koži. Ta reakcija je najbolj izražena pri posameznikih, ki so v okviru poklicne dejavnosti, na primer v pivovarski industriji, redno izpostavljeni sestavinam alkoholnih pijač. Navedeni simptomi so lahko tudi posledica drugih dejavnikov, vključno z dehidracijo, sproščanjem histamina ali povečano občutljivostjo na posamezne kemijske komponente alkoholnih pijač.

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Srbečica

Alergija oziroma intoleranca na alkohol se lahko manifestira v obliki kožnega srbenja, ki se pojavi bodisi neposredno po zaužitju alkohola bodisi se razvija postopoma. Srbečica je lahko lokalizirana ali sistemska, saj nezmožnost ustrezne presnove alkohola v določenih primerih privede do sproščanja histamina, kar povzroči značilno reakcijo rdečice. V primeru utemeljenega suma na tovrstno preobčutljivost vam strokovno svetujemo, da se posvetujete z zdravnikom, ki bo zagotovil ustrezno diagnostično obravnavo in določil nadaljnje terapevtske ukrepe.