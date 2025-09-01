Zdravi zobje

To se zgodi, če uporabljate napačno ščetko

Zdravje ustne votline je ključni del zdravja, čeprav se tega pogosto zavemo šele, ko pride do težav. Skrb za zobe in dlesni ni odvisna zgolj od rednega ščetkanja in obiskov zobozdravnika, temveč tudi od orodij, ki jih uporabljamo. Ena najpomembnejših odločitev pri ustni higieni je izbira ustrezne zobne ščetke. V tem članku bomo raziskali, zakaj je izbira ščetke tako pomembna, kako izbrati pravo, in predstavili različne vrste ščetk, ki so na voljo.