Umivanje zob takoj po zajtrku? Večina ljudi dela to napako – škodujete si bolj, kot si mislite
Zdravi zobje

Umivanje zob takoj po zajtrku? Večina ljudi dela to napako – škodujete si bolj, kot si mislite

Bolezni
Stanje, ki prizadene 85 % starostnikov

Stanje, ki prizadene 85 % starostnikov

Cervikalna spondiloza je splošni izraz za s starostjo povezano obrabo, ki prizadene hrbtenične ploščice v vratu. Ko diski 'dehidrirajo' in se skrčijo, se razvijejo znaki osteoartritisa, vključno s kostnimi izrastki vzdolž robov kosti.
Duševno zdravje
Znaki, da ne skrbite dobro zase

Znaki, da ne skrbite dobro zase

Radi verjamemo, da z zdravim prehranjevanjem, dovolj gibanja in s skrbjo za kakovosten spanec naredimo vse, kar lahko. A včasih to ni dovolj.
Duševno zdravje
Zakaj 'moramo' sanjati?

Zakaj 'moramo' sanjati?

Zakaj naši možgani potrebujejo sanje? Raziskave kažejo, da sanje niso le stranski produkt spanja, ampak opravljajo pomembne funkcije za naše dobro počutje. Poglejmo, kaj so zapisali na greatergood.berkeley.edu.
Prehrana
Kaj se zgodi, če žvečite nageljnove žbice?

Kaj se zgodi, če žvečite nageljnove žbice?

Od ustne higiene do zdravja prebave, vključitev te majhne začimbe v vašo dnevno rutino lahko prinaša številne koristi.
Za dobro ustno zdravje je treba skrbeti vse življenje
Zdravi zobje

Za dobro ustno zdravje je treba skrbeti vse življenje

Ustno zdravje je neločljivo povezano s splošnim zdravjem in pomembno vpliva na kakovost življenja posameznika. "Za dobro ustno zdravje moramo skrbeti vse življenje," ob svetovnem dnevu ustnega zdravja, ki ga obeležujemo 20. marca, sporočajo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Zdravi zobje

To se zgodi, če uporabljate napačno ščetko

Zdravje ustne votline je ključni del zdravja, čeprav se tega pogosto zavemo šele, ko pride do težav. Skrb za zobe in dlesni ni odvisna zgolj od rednega ščetkanja in obiskov zobozdravnika, temveč tudi od orodij, ki jih uporabljamo. Ena najpomembnejših odločitev pri ustni higieni je izbira ustrezne zobne ščetke. V tem članku bomo raziskali, zakaj je izbira ščetke tako pomembna, kako izbrati pravo, in predstavili različne vrste ščetk, ki so na voljo.

To se zgodi, če uporabljate napačno ščetko
Kaj so kavitete?
Zdravi zobje

Kaj so kavitete?

Kaviteta je luknja v zobu, ki nastane zaradi zobne gnilobe. Karies nastane, ko kisline v ustih obrabijo trdo zunanjo plast zoba (sklenino). Vsak lahko dobi karies. Ustrezna ustna higiena in redno čiščenje zob pa vsekakor lahko preprečita nastanek kariesa.

Kaj se zgodi, če pride do zobne resorpcije?
Zdravi zobje

Kaj se zgodi, če pride do zobne resorpcije?

Zobna resorpcija se nanaša na izgubo delov zoba. Običajno gre za posledico poškodbe ali nezdravljene zobne težave, kot je karies. Obstaja preventiva, kakšno je zdravljenje?

Kaj jesti po odstranitvi modrostnih zob?
Zdravi zobje

Kaj jesti po odstranitvi modrostnih zob?

Pravilna prehrana lahko bistveno vpliva na proces celjenja po operaciji. Vaš zobozdravnik vam bo dal natančna priporočila glede prehrane za zagotovitev učinkovitega zdravljenja, v nadaljevanju pa si vseeno lahko preberete splošna priporočila za prehrano po odstranitvi modrostnega zoba.

Vrste razjed v ustih in kako jih pozdraviti
Zdravi zobje

Vrste razjed v ustih in kako jih pozdraviti

Razjeda v ustih je ranica, ki se pojavi kjerkoli v ustih. Te rane so običajno rdeče, rumene ali bele in morda imate eno ali več. Kdaj lahko izginejo same od sebe in ali so lahko nevarne?

Zdravi zobje

Katere vrste zobnih zalivk poznamo?

Zobne zalivke so ključni del sodobne zobozdravstvene oskrbe, saj pomagajo obnoviti poškodovane zobe, preprečijo nadaljnje propadanje in ohranjajo njihovo funkcionalnost.

Katere vrste zobnih zalivk poznamo?
Zato so pomembni redni zobozdravstveni pregledi
Zdravi zobje

Zato so pomembni redni zobozdravstveni pregledi

Skrb za ustno votlino ne vključuje le vsakodnevne higiene z rednim ščetkanjem in uporabo zobne nitke, temveč tudi redne obiske pri zobozdravniku.

Kako izbrati najboljšo zobno ščetko za občutljive dlesni?
Zdravi zobje

Kako izbrati najboljšo zobno ščetko za občutljive dlesni?

Občutljive dlesni so pogosta težava, ki lahko povzroči nelagodje, krvavenje in vnetje. Če se občutljivih dlesni ne zdravi pravilno, lahko vodi do resnejših težav, kot je parodontoza. Pomemben del preventive in zdravljenja občutljivih dlesni je uporaba ustrezne zobne ščetke.

Kako prehrana vpliva na zdravje vaših zob?
Zdravi zobje

Kako prehrana vpliva na zdravje vaših zob?

Zdrava prehrana je ključni del splošnega zdravja, vključno z zdravjem zob in dlesni. Naši zobje in dlesni potrebujejo hranila za pravilno delovanje, rast ter obnovo, medtem ko določena živila lahko povzročijo škodo, če jih uživamo v prekomernih količinah.

Načini zdravljenja paradontalne bolezni
Zdravi zobje

Načini zdravljenja paradontalne bolezni

Parodontalna bolezen, znana tudi kot bolezen dlesni, je ena najpogostejših težav v zobozdravstvu in vpliva na zdravje dlesni ter podpornih tkiv, ki držijo zobe na svojem mestu. Če je ne zdravimo pravočasno, lahko napreduje do točke, ko povzroči izgubo zob ali vpliva na splošno zdravje.

Zdravi zobje

Najpogostejši vzrok granuloma

Kaj je zobni granulom? Zakaj pride do njega? Kakšne so rešitve in če obstaja, kakšna je preventiva?

Najpogostejši vzrok granuloma
