Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
Žensko zdravje

Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo

Rakave bolezni
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

V zadnjih letih so zdravniki opazili nenavaden premik. Redek rak slepiča se vse pogosteje pojavlja pri mlajših odraslih, kar je za strokovnjake nepričakovano in nekoliko nenavadno, saj še vedno raziskujejo vzroke.
Aktivno življenje
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Čeprav je dobro znano, da med hujšanjem ne izgubljamo le maščobe, temveč tudi mišično maso, se je izkazalo, da lahko pravilna telesna aktivnost ta proces obrne v presenetljivo pozitivno smer.
Zdravje
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Praznični čas pogosto prinaša druženje, slavja in povečano uživanje alkohola. Ko se januar začne, se mnogi soočajo z občutkom krivde zaradi prekomernega pitja, hkrati pa se sprašujejo, ali je njihovo vedenje res problematično ali le del družbeno sprejetih norm.
Preventiva
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.
Kaj so folikli in kako vplivajo na plodnost?
Žensko zdravje

Kaj so folikli in kako vplivajo na plodnost?

Folikli so ključni del ženskega reproduktivnega sistema in neposredno vplivajo na možnost zanositve.

Žensko zdravje

Hormonske spremembe po 35. letu: kako jih obvladati?

Ko pomislimo na menopavzo, si jo pogosto predstavljamo kot nekaj, kar se zgodi po petdesetem letu, z občasnimi vročinskimi oblivi, nihanjem razpoloženja in s koncem menstruacije. A resnica je, da se hormonske spremembe začnejo veliko prej. Že med 35. in 45. letom se lahko telo povsem potiho pripravlja na menopavzo.

Hormonske spremembe po 35. letu: kako jih obvladati?
Razprodana prva Platforma o (peri)menopavzi: ženske iskreno spregovorile o izkušnjah, strokovnjakinje pa ponudile konkretne rešitve
Žensko zdravje

Razprodana prva Platforma o (peri)menopavzi: ženske iskreno spregovorile o izkušnjah, strokovnjakinje pa ponudile konkretne rešitve

Včeraj je potekala prva strokovna konferenca, posvečena naravnemu, a pogosto prezrtemu življenjskemu obdobju, ki pomembno vpliva na zdravje, dobro počutje in delovno sposobnost žensk.

Navade, ki bi jih morale 'posvojiti' vse ženske nad 50. letom, če si želijo zdravega staranja
Žensko zdravje

Navade, ki bi jih morale 'posvojiti' vse ženske nad 50. letom, če si želijo zdravega staranja

Ko ženska dopolni 50 let, se njeno telo začne spreminjati na načine, ki jih v dvajsetih ali tridesetih ni mogla niti predvideti.

Najpogostejši benigni tumorji maternice
Žensko zdravje

Najpogostejši benigni tumorji maternice

Miomi, znani tudi kot leiomiomi, so benigni tumorji gladkomišičnega tkiva maternice. Čeprav izraz "tumor" pogosto sproži nepotrebno zaskrbljenost, gre po podatkih Mayo Clinic in Johns Hopkins Medicine za nenormalne izrastke, ki v veliki večini primerov ne predstavljajo nevarnosti za razvoj raka.

Menopavza na delovnem mestu: kako se učinkovito spopasti z izzivi in ohraniti dobro počutje
Žensko zdravje

Menopavza na delovnem mestu: kako se učinkovito spopasti z izzivi in ohraniti dobro počutje

Menopavza lahko pomembno vpliva na delovno sposobnost, koncentracijo in čustveno ravnovesje.

Žensko zdravje

Menopavza in samopodoba: kako ohraniti pozitivno telesno in duševno sliko v času sprememb

Menopavza je naraven prehod, ki pa lahko močno vpliva na telesno samopodobo, duševno zdravje in občutek lastne vrednosti.

Menopavza in samopodoba: kako ohraniti pozitivno telesno in duševno sliko v času sprememb
Naravni dodatki za lajšanje simptomov menopavze: Kaj pravi znanost in kateri res pomagajo?
Žensko zdravje

Naravni dodatki za lajšanje simptomov menopavze: Kaj pravi znanost in kateri res pomagajo?

Menopavza je naravno obdobje v življenju ženske, ki pogosto prinese neprijetne simptome, kot so vročinski oblivi, nočno potenje, nihanje razpoloženja in težave s spanjem.

Katere vadbe so najbolj učinkovite za lajšanje neprijetnih simptomov menopavze?
Žensko zdravje

Katere vadbe so najbolj učinkovite za lajšanje neprijetnih simptomov menopavze?

Menopavza je naraven prehod v življenju ženske, ki pa pogosto prinese neprijetne simptome, kot so vročinski valovi, nespečnost, nihanje razpoloženja, povečanje telesne teže in zmanjšana kostna gostota.

8 živil za naravno podporo hormonskemu ravnovesju
Žensko zdravje

8 živil za naravno podporo hormonskemu ravnovesju

Hormoni so kemični prenašalci, ki uravnavajo skoraj vse telesne funkcije – od spanja in razpoloženja do presnove, plodnosti in imunosti.

Resnične zgodbe žensk, ki dokazujejo, da se moč rodi iz ranljivosti
Žensko zdravje

Resnične zgodbe žensk, ki dokazujejo, da se moč rodi iz ranljivosti

V sklopu konference Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi, ki bo 3. decembra v ljubljanskem Centru Rog, vabljene na inspiracijski pogovor "Moč duha".

Žensko zdravje

Menopavza in libido: zakaj se spremeni in kako ga spodbuditi

Menopavza je naraven biološki proces, ki prinaša številne telesne in čustvene spremembe. Med najpogostejšimi, a pogosto spregledanimi, je upad libida.

Menopavza in libido: zakaj se spremeni in kako ga spodbuditi
