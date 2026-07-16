Endometrioza: od blagih sprememb do težkih oblik bolezni

Endometrioza je kronična bolezen, ki lahko močno vpliva na kakovost življenja, plodnost in vsakodnevno delovanje vsake ženske. Razumevanje stopenj te bolezni je ključno za hitrejšo diagnozo in izbiro najboljšega načina zdravljenja. Stopnje endometrioze se delijo na štiri ravni: minimalno, blago, zmerno in težko. Ta delitev temelji na točkovnem sistemu, ki ga uporabljajo strokovnjaki po vsem svetu, da bi ugotovili, kako razširjena je bolezen v telesu ženske.

Preberi še Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk

Kako določamo stopnjo bolezni v praksi?

Zdravnik stopnjo vaše bolezni določi na podlagi več dejavnikov, ki vključujejo lokacijo in globino tkiva, ki raste tam, kjer ne bi smelo. Ključni element so tudi priraslice – to so vlaknate strukture, ki lahko dobesedno povežejo različne organe v medenici. Poleg tega se meri velikost in število cist na jajčnikih. Večje kot je število točk, višja je stopnja bolezni. Najbolj zanesljiv način za potrditev stadija je še vedno laparoskopija, majhen operativni poseg, ki zdravniku omogoči neposreden vpogled v vašo medenico.

icon-expand Endometrioza FOTO: AdobeStock

Štiri stopnje endometrioze in njihovi simptomi

Prvi dve stopnji (minimalna in blaga) se osredotočata na manjše površinske rane na tkivu. Čeprav se morda slišita manj resno, lahko simptomi že v teh fazah postanejo precej intenzivni. Pri tretji stopnji (zmerna) se lezije poglobijo, začnejo pa se pojavljati tudi močnejše priraslice. Četrta stopnja, ki je najtežja, vključuje številne globoke rane in velike ciste. Čeprav besedna zveza četrta stopnja zveni alarmantno, je nujno poudariti, da ne odraža vedno stopnje vaše bolečine, temveč obsežnost fizičnih sprememb.

icon-expand Endometrioza FOTO: AdobeStock

Povprečno traja kar 10 let, da ženska dobi diagnozo endometrioze. Razlogi so pogosto pripisovanje bolečine normalnemu ciklu in premalo informacij.

Kako poteka zdravljenje in kako si pomagati?

Izbira zdravljenja je odvisna predvsem od vaših simptomov in načrtov za nosečnost. Najpogostejše možnosti so hormonske tablete, ki nadzorujejo raven hormonov v telesu, ali pa kirurška odstranitev lezij in cist. Če bolezen povzroča neplodnost, se ženske pogosto odločijo za postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo. Ne smemo pa pozabiti na moč samopomoči: uravnotežena prehrana, bogata z vlakninami, redna vadba, kot je joga, in uporaba toplote za lajšanje bolečin so le nekateri izmed načinov, kako si lahko vsakodnevno izboljšate življenje.