Hormonske spremembe po 35. letu: kako jih obvladati?

Ko pomislimo na menopavzo, si jo pogosto predstavljamo kot nekaj, kar se zgodi po petdesetem letu, z občasnimi vročinskimi oblivi, nihanjem razpoloženja in s koncem menstruacije. A resnica je, da se hormonske spremembe začnejo veliko prej. Že med 35. in 45. letom se lahko telo povsem potiho pripravlja na menopavzo.

To obdobje imenujemo perimenopavza. Običajno se začne po 40. letu in lahko traja od 2 do 8 let. Najprej začne upadati raven progesterona, estrogen pa medtem precej niha in je včasih celo povišan. Gre za povsem naravne hormonske spremembe, ki jih danes razumemo bolje kot kadarkoli prej.

Prvi znaki, ki so pogosto spregledani

Čeprav perimenopavzo pogosto povezujemo z vročinskimi oblivi in koncem menstruacije, se prvi znaki lahko kažejo že prej in zelo raznoliko. Med najpogostejšimi so:

- nihanja razpoloženja, razdražljivost in občutek tesnobe - motnje spanja in zbujanje ponoči - težave s koncentracijo in spominom - več utrujenosti in manj energije - povečana občutljivost na stres - predmenstrualno poslabšanje razpoloženja (PMS) - napetost v dojkah - spremembe menstrualnega cikla (neredni ali spremenljivi cikli) - težave s kožo ali vaginalna suhost - vročinski oblivi in nočno znojenje - napihnjenost in zadrževanje vode

Ker so ti simptomi pogosto blagi, jih hitro pripišemo stresu, tempu življenja ali preprosto staranju. A prav ti zgodnji znaki so lahko opozorilo, da je telo v prehodnem obdobju.

icon-expand Po 35. letu začne telo postopoma vstopati v fazo perimenopavze FOTO: Shutterstock

Zakaj se ravni hormonov po 35. letu spreminjajo?

Raven naših spolnih hormonov se tekom življenja naravno spreminja. Prva menstruacija se običajno pojavi med 10. in 14. letom, ko estrogen in progesteron hitro naraščata. V obdobju reproduktivne zrelosti, med približno 12. in 43. letom, sta oba hormona na najvišji ravni, ob tem pa naravno nihata znotraj menstrualnega cikla. Po 35. letu pa začne telo postopoma vstopati v fazo perimenopavze. Najprej raven progesterona nekoliko upade, kar lahko vpliva na razpoloženje, spanec in trajanje menstruacij. Kmalu zatem pa začne postopno padati tudi estrogen. Ta ne vpliva le na ovulacijo in menstruacijo, ampak ima pomembno vlogo pri: - srčno-žilnem sistemu, - kostni gostoti, - presnovi, - možganskih funkcijah in spominu, - razpoloženju in kakovosti spanja. Zato danes ginekologi poudarjajo, da menopavze ne obravnavamo samo zaradi lajšanja simptomov, ampak tudi kot priložnost za ohranjanje zdravja in dolgoživosti, saj v telesu praktično ni celice, na katero estrogen ne bi imel vpliva. Pravočasna skrb za hormone lahko pomaga zaščititi srce, preprečiti izgubo kostne mase in ohraniti kognitivne funkcije.

icon-expand Za lajšanje simptomov lahko naredimo veliko tudi same FOTO: Shutterstock

Hormonska nadomestna terapija: nadomeščanje, ne zdravljenje

Ko ženska začuti prve spremembe zaradi upada hormonov, se pogosto pojavi vprašanje: Kako lahko podprem svoje telo? Ena od možnosti je hormonsko nadomestno zdravljenje (HNZ). Pomembno je razumeti, da ne gre za dodajanje hormonov, temveč za nadomeščanje tistega, kar telo izgublja, da se ohrani normalno delovanje telesnih sistemov in kakovost življenja. Sodobne oblike HNZ temeljijo na estradiolu in mikroniziranem progesteronu, hormonih, ki so naravno prisotni v telesu. Hormone lahko vnašamo na različne načine: z gelom ali pršilom, ki ga nanesemo na kožo, s kapsulami ali tabletami ali z vaginalnimi kremami in tabletami. Različne oblike se sicer uporabljajo za različne namene, izbiro pa prilagodite skupaj z ginekologom glede na svoje potrebe in življenjski slog. Po mednarodnih smernicah velja kombinacija transdermalnega estradiola in mikroniziranega progesterona za najvarnejši pristop. Gre za obliko, ki najbolj posnema naravno hormonsko ravnovesje in zmanjšuje tveganja za neželene učinke.

Praktični nasveti in življenjski slog

Poleg HNZ lahko veliko naredimo tudi same. Za lajšanje simptomov in podporo hormonskemu ravnovesju so pomembni naslednji koraki: - redna telesna dejavnost (predvsem vadba za moč in aerobno kondicijo), - zadostna količina beljakovin in vlaknin, - dovolj kakovostnega spanca, - obvladovanje stresa (meditacija, joga, dihalne vaje), - spremljanje simptomov in redni pregledi pri ginekologu. Ti koraki podpirajo telo, izboljšujejo počutje in dopolnjujejo učinke hormonske terapije, če je ta priporočena.

icon-expand Pogovor z ginekologom je korak k razumevanju svojega telesa FOTO: Shutterstock

Kdaj se pogovoriti z ginekologom?