Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni

Parkinsonova bolezen predstavlja progresivno nevrološko motnjo, ki primarno nastane zaradi pomanjkanja dopamina v bazalnih ganglijih, kar vodi do motenj v motoričnem in kognitivnem delovanju. Po besedah dr. Kit Wu, priznane nevrologinje, se bolezen med spoloma ne izraža identično. Pri moških se pogosteje najprej pojavijo deficiti v stabilnosti in koordinaciji hoje, medtem ko je pri ženskah drhtenje ali tremor tisti klinični znak, ki se v zgodnji fazi manifestira s statistično večjo pogostostjo. "Parkinsonova bolezen se pri ženskah lahko očituje drugače kot pri moških," opozarja strokovnjakinja, kar zahteva prilagojen diagnostični pristop.

Prikriti znaki: zakaj ženske trpijo zaradi nemotoričnih simptomov

Pri ženskah Parkinsonova bolezen prinaša s seboj celo paleto simptomov, ki na prvi pogled sploh ne delujejo povezani z nevrologijo. Pogosto se pojavljajo močne bolečine, nepojasnjena utrujenost, težave s spanjem in močna tesnoba ali depresija. Ti nemotorični simptomi se lahko pojavijo že več let, preden sploh opazite kakršnokoli drhtenje ali tresavico. Čeprav ženske redkeje hitro pozabljajo ali dobijo demenco, so prav ti emocionalni in telesni znaki, kot je zaprtje ali izguba vonja, tisti, ki najbolj otežijo vsakdanje življenje in zahtevajo posebno pozornost zdravnika.

"Pri ženskah se lahko nemotorični simptomi, kot sta depresija in izguba njuha, pojavijo leta pred vidnim drhtenjem." – Dr. Kit Wu

Zakaj se diagnoza pri ženskah pogosto postavi prepozno

Zdravniki opažajo, da ženske diagnozo dobijo v povprečju dve leti pozneje kot moški. Glavni razlog je, da se prvi znaki bolezni običajno pokažejo prav v času menopavze. Ko se ženska počuti utrujeno, nerazpoloženo ali ima težave s spominom, tako ona kot njen zdravnik to hitro pripišeta hormonskim spremembam ali pač staranju. Drobnejša pisava, manjše zamahovanje z roko med hojo ali celo bolečina v rami so lahko znaki Parkinsonove bolezni, a jih ljudje pogosto ignorirajo. Če se težave pojavljajo le na eni strani telesa, je nevrološki pregled nujen.

Da bi čim prej ugotovili, kaj se dogaja, bodite pozorni na dvanajst zgodnjih znakov. Sem spadajo ne le tresenje, ampak tudi počasnejši gibi, manjša pisava in celo manjša gibljivost ene od rok pri hoji. Če opazite, da težave vplivajo na vaše vsakdanje delo ali se dogajajo samo na eni strani vašega telesa, ne odlašajte. Prepozno odkrivanje Parkinsonove bolezni ženskam pogosto krati leta kakovostnega življenja, ki bi ga s pravo terapijo lahko obdržale. Nevrološki pregled je tisti, ki lahko razreši vaše dvome in vam povrne nadzor nad zdravjem.