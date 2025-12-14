Vizita.si
Žensko zdravje

Kaj so folikli in kako vplivajo na plodnost?

N.R.A.
14. 12. 2025 03.33
0

Folikli so ključni del ženskega reproduktivnega sistema in neposredno vplivajo na možnost zanositve.

Kot piše Cleveland Clinic, so folikli majhni tekočinski mehurčki v jajčnikih, ki vsebujejo nezrelo jajčno celico. Njihov razvoj, število in hormonska aktivnost določajo, ali bo ovulacija potekala pravilno in ali bo jajčece sposobno oploditve. Endokrinologinja dr. Marcelle Cedars poudarja, da ''folikel ni pasivna struktura, temveč hormonsko aktiven organ, ki določa reproduktivni potencial ženske''. Razumevanje foliklov je zato ključno pri oceni plodnosti.

Kaj so folikli in kako delujejo

Kot poroča Verywell Health, se ženska rodi z 1–2 milijoni primarnih foliklov, vendar jih do pubertete ostane le približno 300.000. Večina teh foliklov nikoli ne dozori; le 300–400 jih v celotnem življenju ženske dejansko ovulira. Folikel je sestavljen iz jajčne celice, celic granuloze, ki jo hranijo, in celic teke, ki proizvajajo hormone. Kot piše Harvard Health, celice granuloze proizvajajo estrogen, ki je ključen za ovulacijo in pripravo maternične sluznice.

Folikli
Folikli FOTO: AdobeStock

Kako folikli vplivajo na plodnost

Folikli določajo jajčno rezervo

Kot poroča WebMD, je število foliklov neposredno povezano z jajčno rezervo – to je količina jajčec, ki jih ima ženska na voljo. Z leti se število foliklov zmanjšuje, kar vpliva na možnost zanositve. Eden najpomembnejših kazalnikov plodnosti je antralni folikel, kot piše Cleveland Clinic. Ta pomaga napovedati odziv na hormonsko stimulacijo pri postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Folikli vplivajo na kakovost jajčec

Kot poroča Mayo Clinic, kakovost jajčeca ni odvisna le od starosti, temveč tudi od hormonskega okolja v foliklu. Če folikel ne dozori pravilno, jajčece ne bo sposobno oploditve ali nadaljnjega razvoja. Dr. Cedars pojasnjuje, da ''je kakovost jajčeca neposredno povezana s stabilnim razvojem folikla in hormonskim ravnovesjem''.

Folikli
Folikli FOTO: AdobeStock

Folikli sprožijo ovulacijo

Kot piše Johns Hopkins Medicine, med menstrualnim ciklom več foliklov začne rasti, vendar le eden postane dominanten. Ta folikel sprosti jajčece – to je ovulacija. Brez ovulacije nosečnost ni mogoča.

Folikli vplivajo na hormonsko ravnovesje

Folikli proizvajajo estrogen, ki:

- uravnava menstrualni cikel,

- vpliva na sluz materničnega vratu,

- pripravlja telo na morebitno nosečnost.

Kot poroča NIH, hormonsko neravnovesje foliklov lahko vodi v anovulacijo, neredne cikle in neplodnost.

Folikli
Folikli FOTO: AdobeStock

Kaj pomeni premalo ali preveč foliklov

Premalo foliklov

Kot piše Cleveland Clinic, zmanjšano število foliklov pogosto nakazuje na:

- zmanjšano jajčno rezervo,

- zgodnjo menopavzo,

- slabši odziv na stimulacijo pri IVF.

Preveč foliklov

Kot poroča Health, je preveliko število foliklov pogosto povezano s sindromom policističnih jajčnikov (PCOS). Pri PCOS folikli ne dozorijo pravilno, kar vodi v neredne cikle in težave z ovulacijo.

Folikli so temelj ženskega reproduktivnega sistema. Določajo kakovost jajčec, hormonsko ravnovesje, ovulacijo in možnost zanositve. Razumevanje njihovega delovanja je ključno za vse, ki načrtujejo nosečnost ali se soočajo s težavami s plodnostjo. Če imate neredne cikle, težave z ovulacijo ali načrtujete nosečnost po 30. letu, je smiselno opraviti ultrazvočno oceno foliklov in hormonske teste. Folikli so majhni, a odločilni – in njihovo stanje lahko veliko pove o vaši plodnosti.

Viri: Verywell Health, WebMD, Health, Johns Hopkins Medicine, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Harvard Health, NIH, ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
folikli plodnost reproduktivno zdravje jajčna rezerva ovulacija
Žensko zdravje

