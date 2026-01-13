Vizita.si
Kim Cattrall
Žensko zdravje

Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi

N.R.A.
13. 01. 2026 02.37
0

Kim Cattrall, igralka, ki jo javnost najbolje pozna po vlogi Samanthe Jones, se je v ekskluzivnem intervjuju odkrito dotaknila teme, o kateri številne ženske še vedno govorijo potiho.

Njena izkušnja ni predstavljena kot navdihujoča pravljica, temveč kot realen, včasih zelo naporen proces, ki jo je prisilil, da se je začela aktivno izobraževati o lastnem telesu. Kot izpostavlja v pogovoru, menopavza zanjo ni bila nekaj, na kar bi bila pripravljena, še manj pa nekaj, o čemer bi imela dovolj informacij vnaprej, kot piše People.

Soočenje z menopavzo brez romantiziranja

Kim Cattrall priznava, da je bila perimenopavza zanjo obdobje, ki ga je zaznamovala predvsem huda nespečnost. Spala je zgolj nekaj ur na noč, kar je močno vplivalo na njeno psihično in fizično počutje. Kot navaja People, jo je prav pomanjkanje spanja pripeljalo do točke, ko je razumela, da ne gre za kratkotrajno težavo, temveč za globljo hormonsko spremembo. V želji po odgovorih se je obrnila tudi na svojo mamo, vendar ni dobila jasnih pojasnil. Ta generacijski molk jo je dodatno spodbudil k razmisleku, zakaj se o menopavzi tako redko govori odkrito, čeprav jo doživi vsaka ženska.

Kim Cattrall
Kim CattrallFOTO: Profimedia

Zakaj je znanje ključno orožje?

Cattrall večkrat poudari, da menopavza ni enaka za vse. Simptomi, njihova intenzivnost in trajanje se med ženskami močno razlikujejo. Prav zato, kot poudarja v intervjuju, ni enotne rešitve ali univerzalnega recepta. Po njenih besedah je ključno, da ženske razumejo, kaj se dogaja z njihovim telesom, in da si dovolijo poiskati informacije, kot izpostavlja People v povzetku pogovora. Zaradi lastne izkušnje se je povezala s projektom, ki ženskam pomaga spremljati in razumeti hormonske spremembe v obdobju menopavze. Njeno sporočilo je jasno: informiranost prinaša moč in zmanjšuje občutek osamljenosti, ki je v tem obdobju zelo pogost.

Menopavza kot proces, ne trenutek

Igralka poudarja, da menopavze ne razume kot enkratnega dogodka, temveč kot proces, ki zahteva čas, potrpežljivost in prilagajanje. Kot poroča People, jo je prav ta faza naučila, da mora opustiti potrebo po popolnem nadzoru in se naučiti poslušati svoje telo. Pri tem izpostavlja tudi pomen sočutja do sebe. Namesto pritiska, da mora delovati enako kot prej, se je naučila sprejeti dejstvo, da se njene zmožnosti, energija in potrebe spreminjajo.

Kim Cattrall
Kim CattrallFOTO: Profimedia

Poklicna pot kljub telesnim spremembam

Kljub izzivom, ki jih prinaša menopavza, Kim Cattrall ostaja dejavna tudi profesionalno. V intervjuju razkrije, da ima v razvoju več projektov, kar po njenem dokazuje, da menopavza ne pomeni konca ustvarjalnosti ali ambicij. Nasprotno, zanjo je to obdobje večje jasnosti glede tega, kaj želi in česa ne, kot še navaja People. Zaključuje z mislijo, da bi si želela, da bi bile ženske o menopavzi obveščene prej in bolje. Ne zato, da bi se je bale, temveč da bi jo razumele kot naraven, čeprav zahteven del življenja.

Vir: PEOPLE

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Žensko zdravje

