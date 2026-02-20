Mediteranska prehrana lahko pri ženskah zmanjša tveganje za možgansko kap

Kaj razkriva raziskava o vplivu mediteranske prehrane

Kot poroča Euronews, je obsežna raziskava pokazala, da lahko mediteranski način prehranjevanja pri ženskah pomembno zmanjša tveganje za pojav možganske kapi. Strokovnjaki so analizirali prehranske navade več kot 25.000 odraslih in ugotovili, da so imele ženske, ki so se najbolj držale načel mediteranske prehrane, občutno manjše tveganje za to resno zdravstveno stanje. Pri moških takšne povezave niso zaznali.

Zakaj je učinek izrazitejši pri ženskah

Raziskovalci so ugotovili, da se zaščitni učinek mediteranske prehrane pri ženskah kaže predvsem zaradi vpliva na vnetne procese v telesu. Kot navaja Euronews, je prav zmanjšanje vnetja tisti mehanizem, ki je pri ženskah najmočneje povezan z manjšim tveganjem za možgansko kap. Pri moških se ta povezava ni pokazala, kar kaže na to, da lahko spol vpliva na odziv telesa na prehranske vzorce.

Kaj vključuje mediteranska prehrana Mediteranska prehrana temelji na živilih, ki so bogata z vlakninami, zdravimi maščobami in antioksidanti. Kot piše Euronews, so v ospredju: - sadje in zelenjava - polnovredna žita - stročnice - oreščki - oljčno olje kot glavni vir maščob - ribe in morski sadeži Rdeče meso in predelana živila se v tem prehranskem vzorcu pojavljajo redkeje. Raziskovalci poudarjajo, da takšna kombinacija živil podpira zdravje srca in ožilja ter zmanjšuje vnetne odzive v telesu.

Kako je potekala raziskava

V raziskavo so vključili odrasle, ki so bili spremljani več let. Udeleženci so izpolnjevali vprašalnike o prehrani, raziskovalci pa so spremljali pojav možganske kapi. Kot navaja Euronews, so ženske, ki so najbolj dosledno sledile mediteranskemu načinu prehranjevanja, imele približno 23 odstotkov manjše tveganje za možgansko kap v primerjavi s tistimi, ki so se tega načina prehranjevanja držale najmanj.

Kaj to pomeni za vaše zdravje

Ugotovitve raziskave poudarjajo, da lahko premišljena izbira živil pomembno vpliva na zdravje možganov, še posebej pri ženskah. Mediteranska prehrana je že dolgo prepoznana kot eden najbolj zdravih prehranskih vzorcev, nova dognanja pa dodatno potrjujejo njen zaščitni učinek. Kot poroča Euronews, raziskovalci menijo, da bi lahko širša uporaba takšnega prehranskega pristopa zmanjšala pojavnost možganske kapi v populaciji.

Čeprav raziskava ne dokazuje, da mediteranska prehrana neposredno preprečuje možgansko kap, jasno kaže, da lahko pomembno zmanjša dejavnike tveganja. Z vključevanjem več rastlinskih živil, kakovostnih maščob in rib v vsakodnevno prehrano lahko naredite pomemben korak k boljšemu zdravju.