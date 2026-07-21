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Za lajšanje simptomov lahko naredimo veliko tudi same
Menopavza

Ste vedeli, da ima menopavza tudi številne prednosti?

N.R.A.
21. 07. 2026 03.20
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Menopavza ne prinaša le težav. Odkrijte šest ključnih razlogov, zakaj je to obdobje lahko čas za večje udobje, zdravje in manj skrbi.

Večina žensk se menopavze ne veseli, saj jo povezujejo z vročinskimi vali, nespečnostjo in spremembami razpoloženja. Vendar pa je to obdobje, ko se telo končno osvobodi mesečnih ciklov, kar prinaša večjo stabilnost in manj fizičnih neprijetnosti.

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Pozitiven odnos do teh sprememb je ključen, saj raziskave kažejo, da ženske, ki na menopavzo gledajo kot na naraven in osvobajajoč proces, poročajo o boljši kakovosti življenja. Namesto da se osredotočate le na tisto, kar izgubljate, je vredno razmisliti o tem, kaj pridobite – od konca menstrualnih bolečin do večje duševne jasnosti. Razumevanje procesov v telesu pomaga premagati predsodke in izboljšati vsakdan.

Menopavza
MenopavzaFOTO: AdobeStock

Konec menstruacij, PMS-a in menstrualnih glavobolov

Ena največjih prednosti menopavze je konec menstruacije. To pomeni, da vam ni treba več kupovati higienskih pripomočkov, ne boste imeli skrbi zaradi madežev na oblačilih in poslovili se boste od bolečih menstrualnih krčev. Prav tako boste doživeli stabilnejše razpoloženje, saj ni več hormonskih nihanj, ki povzročajo razdražljivost in napihnjenost. Veliko olajšanje bodo občutile tudi tiste, ki so imele težave s hormonskimi migrenami, saj te z menopavzo običajno izginejo.

Menopavza
MenopavzaFOTO: Shutterstock

Dobra novica: Številne ženske se po menopavzi izognejo operacijam, saj se benigni tumorji na maternici (miomi) zaradi hormonskih sprememb začnejo sami od sebe krčiti.

Seksualna svoboda in nova raven notranje moči

Menopavza prinaša sprostitev v intimnosti, saj strah pred nosečnostjo izgine. Vendar ne pozabite, da je zaščita potrebna še eno leto po zadnji menstruaciji. Obdobje po menopavzi pogosto spremlja boljša samopodoba, saj prinese več izkušenj, modrosti in miru. Ženske se v svoji koži počutijo odlično in se lažje postavijo zase, saj se znajo odpovedati stvarem, ki jim povzročajo nepotreben stres.

Vir: krenizdravo

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