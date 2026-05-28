NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
"Menstrualni pripomočki niso luksuz, so vprašanje dostojanstva"

N.R.A.
28. 05. 2026 10.58
1

Ob mednarodnem dnevu menstrualne higiene, ki ga obeležujemo 28. maja, v programu Veriga dobrih ljudi izpostavljajo, da menstrualna revščina v slovenskem prostoru predstavlja resen in pogosto spregledan družbeni izziv, ki neposredno vpliva na dostojanstvo žensk.

Menstruacija je neizogibno dejstvo, vendar se številne ženske in dekleta soočajo z nezmožnostjo dostopa do osnovnih higienskih pripomočkov, so sporočili iz Zveze Anite Ogulin. Takšna stiska ne pomeni le materialnega pomanjkanja, temveč pri posameznicah vzbuja globoke občutke sramu in socialne izključenosti, kar vodi v dolgotrajno tesnobo, duševne stiske in umik iz vsakdanjega družbenega življenja.

Primer enostarševske družine, ki jo sestavljata mati in hčerki, nazorno prikazuje resnost situacije. Kljub njihovemu izjemnemu trudu za zagotavljanje vsakdanjega preživetja, sredstva pogosto ne zadoščajo za nujne življenjske potrebščine. V trenutkih, ko družina nima dostopa do higienskih vložkov, so prisiljeni k improviziranim rešitvam, kot je uporaba toaletnega papirja, kar odraža nezavidljiv položaj in potrebo po sistemski podpori.

Takšne situacije so neprijetne in ponižujoče, pravijo na zvezi. To so trenutki, ko se morajo ukvarjati s tem, kako bodo skrile nekaj, kar bi moralo biti povsem samoumevno. Mnoge ženske v takšnih razmerah živijo z nenehnim občutkom sramu, strahom, da bi kdo opazil, da nimajo ustreznih pripomočkov, ter skrbjo, ali bodo zdržale dan brez nelagodja ali nesreče.

Na Zvezi Anita Ogulin v programu Veriga dobrih ljudi opažajo, da se s takšnimi zgodbami srečujejo vse pogosteje. Gre za prezrto stisko, o kateri se redko govori, a ima zelo realne posledice. Podatki raziskave, ki so jo izvedli med njihovimi družinami, kažejo, da je kar 77 odstotkov žensk in deklet že doživelo, da si zaradi finančne stiske niso mogle privoščiti menstrualnih pripomočkov. Več kot polovica jih zato pripomočke uporablja dlje, kot je varno, ali pa posega po neustreznih nadomestkih in vložke nadomešča s toaletnim papirjem ali drugimi izdelki. Mnoge zmanjšajo tudi nakup hrane ali drugih osnovnih potrebščin, da bi lahko kupile vsaj najnujnejše.

Za večino družin to pomeni dodatnih 10 do 20 evrov mesečno, kar je lahko odločilna razlika med tem, ali bodo zdržale do konca meseca. To pomeni izgubo občutka varnosti ter prilagajanje vsakdanjega življenja, vključno z izogibanjem šoli, delu in družbi.

V Zvezi Anita Ogulin zato želijo o tej temi ozaveščati, saj nekaj tako osnovnega, kot je skrb za lastno telo, ne bi smelo postati vir stresa in ponižanja.

menstrualna revščina higienski pripomočki Zveza Anite Ogulin zdravje žensk socialna stiska menstruacija
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

P2byDIVA 28. 05. 2026 12.28
0 0
Kot ženska res ne vem, ali naj se smejim ali naj bom zaskrbljena, kako se iz tega dela taka drama. Govorimo o nekaj evrih na mesec, ne o življenjskem strošku, ki bi človeka spravil na rob. Meni tole deluje bolj kot vprašanje prioritet kot pa dejanskega pomanjkanja. Ampak očitno je lažje narediti “kampanjo”, kot pa ljudem povedati, da je treba osnovne stvari postaviti na prvo mesto. Seveda obstajajo posamezniki, ki si tega ne morejo privoščiti, in tam je pomoč čisto smiselna. Ampak iz tega narediti splošen družbeni problem je pa že malo iskanje pozornosti. Iskreno, celotna zgodba mi deluje precej feministično všečna in politično priročna – lepo se sliši, lepo se prodaja, dolgoročno pa ne reši ničesar. Samo še en “obliž” na problem, ki bi ga bilo treba reševati pri vzroku. Ampak ja, če smo že pri tem... kje se ustavimo? Zobne paste za vse? Mogoče še šampon in gel za tuširanje, da bomo res pokrili vse “osnovne potrebe”?
