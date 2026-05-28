"Menstrualni pripomočki niso luksuz, so vprašanje dostojanstva"

Menstruacija je neizogibno dejstvo, vendar se številne ženske in dekleta soočajo z nezmožnostjo dostopa do osnovnih higienskih pripomočkov, so sporočili iz Zveze Anite Ogulin. Takšna stiska ne pomeni le materialnega pomanjkanja, temveč pri posameznicah vzbuja globoke občutke sramu in socialne izključenosti, kar vodi v dolgotrajno tesnobo, duševne stiske in umik iz vsakdanjega družbenega življenja.

Primer enostarševske družine, ki jo sestavljata mati in hčerki, nazorno prikazuje resnost situacije. Kljub njihovemu izjemnemu trudu za zagotavljanje vsakdanjega preživetja, sredstva pogosto ne zadoščajo za nujne življenjske potrebščine. V trenutkih, ko družina nima dostopa do higienskih vložkov, so prisiljeni k improviziranim rešitvam, kot je uporaba toaletnega papirja, kar odraža nezavidljiv položaj in potrebo po sistemski podpori.

Takšne situacije so neprijetne in ponižujoče, pravijo na zvezi. To so trenutki, ko se morajo ukvarjati s tem, kako bodo skrile nekaj, kar bi moralo biti povsem samoumevno. Mnoge ženske v takšnih razmerah živijo z nenehnim občutkom sramu, strahom, da bi kdo opazil, da nimajo ustreznih pripomočkov, ter skrbjo, ali bodo zdržale dan brez nelagodja ali nesreče.

Na Zvezi Anita Ogulin v programu Veriga dobrih ljudi opažajo, da se s takšnimi zgodbami srečujejo vse pogosteje. Gre za prezrto stisko, o kateri se redko govori, a ima zelo realne posledice. Podatki raziskave, ki so jo izvedli med njihovimi družinami, kažejo, da je kar 77 odstotkov žensk in deklet že doživelo, da si zaradi finančne stiske niso mogle privoščiti menstrualnih pripomočkov. Več kot polovica jih zato pripomočke uporablja dlje, kot je varno, ali pa posega po neustreznih nadomestkih in vložke nadomešča s toaletnim papirjem ali drugimi izdelki. Mnoge zmanjšajo tudi nakup hrane ali drugih osnovnih potrebščin, da bi lahko kupile vsaj najnujnejše.