Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Jeza
Žensko zdravje

Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo

N.R.A.
20. 12. 2025 03.17
0

Hormonsko ravnovesje je temelj ženskega zdravja.

Kot piše Cleveland Clinic, hormoni vplivajo na razpoloženje, metabolizem, spanec, kožo, libido, menstrualni cikel in delovanje ščitnice. Ko se hormoni porušijo, telo pošilja opozorilne signale, ki pa jih ženske pogosto pripišejo stresu, staranju ali preobremenjenosti.

Nepravilni menstrualni cikli

Nepravilnosti v ciklu so eden najpogostejših znakov hormonskega neravnovesja. Verywell Health poroča, da nihanja estrogena in progesterona povzročijo neredne menstruacije, močne krvavitve ali popolno izostajanje. Endokrinologinja dr. Kelly Wood poudarja, da se menstrualni cikel pogosto poruši "še preden ženska opazi druge hormonske simptome".

Menstruacija
MenstruacijaFOTO: Profimedia

Hormonske akne in spremembe na koži

Hormonske akne niso le težava najstnic. Verywell Health navaja, da nihanja androgenov povečajo izločanje sebuma, kar vodi v akne na bradi, čeljusti in vratu. Dermatolog dr. Joshua Zeichner opozarja, da so akne na spodnjem delu obraza pri odraslih ženskah "pogosto neposreden odraz hormonskega neravnovesja".

Hormoni
HormoniFOTO: AdobeStock

Nihanje razpoloženja, anksioznost in občutek mentalne meglenosti

Hormoni močno vplivajo na delovanje možganov. Healthline poroča, da estrogen vpliva na serotonin, hormon dobrega počutja, zato njegovo nihanje povzroči razdražljivost, občutljivost, anksioznost in težave s koncentracijo. Psihiater dr. Michael Craig razlaga, da je estrogen "nevroaktivna snov, ki vpliva na razpoloženje, kognicijo in odziv na stres".

Nihanje razpoloženja
Nihanje razpoloženjaFOTO: iStockphoto

Nepričakovano pridobivanje teže ali otekanje

WebMD navaja, da hormonske spremembe vplivajo na apetit, zadrževanje vode in porazdelitev maščobe.

Ženske pogosto opazijo:

- otekanje okoli trebuha,

- občutek napihnjenosti,

- počasnejšo presnovo.

Najpogosteje gre za kombinacijo nihanj estrogena, kortizola in inzulina.

Izpadanje las
Izpadanje lasFOTO: AdobeStock

Izpadanje las ali redčenje las

Healthline poroča, da neravnovesje ščitničnih hormonov, estrogena ali androgenov povzroči pospešeno izpadanje ali redčenje las. Dermatologinja dr. Whitney Bowe poudarja, da so "lasni mešički izjemno občutljivi na hormonske spremembe, pogosto bolj kot koža ali razpoloženje".

Spanje
SpanjeFOTO: AdobeStock

Težave s spanjem in nočno potenje

Verywell Health navaja, da padec estrogena in progesterona vpliva na kakovost spanja. Progesteron ima naravno pomirjevalno vlogo, zato njegovo pomanjkanje vodi v:

- nespečnost,

- nemiren spanec,

- nočno potenje,

- pogosta prebujanja.

Spolnost
SpolnostFOTO: Dreamstime

Zmanjšan libido in vaginalna suhost

Cleveland Clinic poroča, da je zmanjšan libido pogosto povezan s padcem estrogena ali testosterona pri ženskah. Estrogen vpliva na vlažnost in elastičnost vaginalnega tkiva, zato njegovo pomanjkanje povzroči suhost, boleč spolni odnos in pogostejše okužbe.

Hormoni
HormoniFOTO: AdobeStock

Prebavne težave in napihnjenost

Verywell Health navaja, da estrogen in progesteron vplivata na gibanje črevesja. Zato ženske pogosto opazijo:

- napihnjenost,

- zaprtje,

- občutljiv želodec.

To je še posebej izrazito v obdobjih hormonskih nihanj, kot so PMS, ovulacija ali perimenopavza.

Prebava
PrebavaFOTO: AdobeStock

Kako prepoznati, da gre res za hormonsko neravnovesje?

Strokovnjaki priporočajo:

- krvne preiskave hormonov,

- analizo ščitničnih hormonov,

- spremljanje menstrualnega cikla,

- posvet z ginekologom ali endokrinologom.

Kako je ščitnica povezana z menstrualnim ciklom in reproduktivnim zdravjem?
Preberi še
Kako je ščitnica povezana z menstrualnim ciklom in reproduktivnim zdravjem?
Ne morete shujšati? To so hormonski razlogi, ki jih pogosto spregledamo
Preberi še
Ne morete shujšati? To so hormonski razlogi, ki jih pogosto spregledamo

Cleveland Clinic opozarja, da je samozdravljenje s hormoni nevarno, zato je strokovni nadzor nujen. Hormonsko neravnovesje je pogosto spregledano, ker se simptomi prekrivajo z vsakdanjim stresom, utrujenostjo ali staranjem. A pravočasno prepoznavanje znakov lahko prepreči resnejše težave, kot so motnje cikla, težave s ščitnico, izguba las, težave s spanjem in razpoloženjem. Če opazite več simptomov hkrati, je priporočljivo opraviti hormonske preiskave in se posvetovati s strokovnjakom.

Viri: Verywell Health, WebMD, Cleveland Clinic, Healthline

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
hormonsko neravnovesje simptomi hormonov žensko zdravje menstrualni ciklus spanje razpoloženje koža lasje
Žensko zdravje

Kaj so folikli in kako vplivajo na plodnost?

SORODNI ČLANKI

Kako prepoznati vnetje ščitnice: 5 ključnih znakov, ki jih ne smete spregledati
Bolezni

Kako prepoznati vnetje ščitnice: 5 ključnih znakov, ki jih ne smete spregledati

Kako je ščitnica povezana z menstrualnim ciklom in reproduktivnim zdravjem?
Simptomi in bolezni

Kako je ščitnica povezana z menstrualnim ciklom in reproduktivnim zdravjem?

8 živil za naravno podporo hormonskemu ravnovesju
Žensko zdravje

8 živil za naravno podporo hormonskemu ravnovesju

10 živil, ki podpirajo testosteron
Moško zdravje

10 živil, ki podpirajo testosteron

Ne morete shujšati? To so hormonski razlogi, ki jih pogosto spregledamo
Bolezni

Ne morete shujšati? To so hormonski razlogi, ki jih pogosto spregledamo

Ne gre samo za kalorije: 'Skrivnosti' neuspešnega hujšanja
Dieta

Ne gre samo za kalorije: 'Skrivnosti' neuspešnega hujšanja

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331