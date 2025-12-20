Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo

Kot piše Cleveland Clinic, hormoni vplivajo na razpoloženje, metabolizem, spanec, kožo, libido, menstrualni cikel in delovanje ščitnice. Ko se hormoni porušijo, telo pošilja opozorilne signale, ki pa jih ženske pogosto pripišejo stresu, staranju ali preobremenjenosti.

Nepravilni menstrualni cikli

Nepravilnosti v ciklu so eden najpogostejših znakov hormonskega neravnovesja. Verywell Health poroča, da nihanja estrogena in progesterona povzročijo neredne menstruacije, močne krvavitve ali popolno izostajanje. Endokrinologinja dr. Kelly Wood poudarja, da se menstrualni cikel pogosto poruši "še preden ženska opazi druge hormonske simptome".

Hormonske akne in spremembe na koži

Hormonske akne niso le težava najstnic. Verywell Health navaja, da nihanja androgenov povečajo izločanje sebuma, kar vodi v akne na bradi, čeljusti in vratu. Dermatolog dr. Joshua Zeichner opozarja, da so akne na spodnjem delu obraza pri odraslih ženskah "pogosto neposreden odraz hormonskega neravnovesja".

Nihanje razpoloženja, anksioznost in občutek mentalne meglenosti

Hormoni močno vplivajo na delovanje možganov. Healthline poroča, da estrogen vpliva na serotonin, hormon dobrega počutja, zato njegovo nihanje povzroči razdražljivost, občutljivost, anksioznost in težave s koncentracijo. Psihiater dr. Michael Craig razlaga, da je estrogen "nevroaktivna snov, ki vpliva na razpoloženje, kognicijo in odziv na stres".

Nepričakovano pridobivanje teže ali otekanje

WebMD navaja, da hormonske spremembe vplivajo na apetit, zadrževanje vode in porazdelitev maščobe. Ženske pogosto opazijo: - otekanje okoli trebuha, - občutek napihnjenosti, - počasnejšo presnovo. Najpogosteje gre za kombinacijo nihanj estrogena, kortizola in inzulina.

Izpadanje las ali redčenje las

Healthline poroča, da neravnovesje ščitničnih hormonov, estrogena ali androgenov povzroči pospešeno izpadanje ali redčenje las. Dermatologinja dr. Whitney Bowe poudarja, da so "lasni mešički izjemno občutljivi na hormonske spremembe, pogosto bolj kot koža ali razpoloženje".

Težave s spanjem in nočno potenje

Verywell Health navaja, da padec estrogena in progesterona vpliva na kakovost spanja. Progesteron ima naravno pomirjevalno vlogo, zato njegovo pomanjkanje vodi v: - nespečnost, - nemiren spanec, - nočno potenje, - pogosta prebujanja.

Zmanjšan libido in vaginalna suhost

Cleveland Clinic poroča, da je zmanjšan libido pogosto povezan s padcem estrogena ali testosterona pri ženskah. Estrogen vpliva na vlažnost in elastičnost vaginalnega tkiva, zato njegovo pomanjkanje povzroči suhost, boleč spolni odnos in pogostejše okužbe.

Prebavne težave in napihnjenost

Verywell Health navaja, da estrogen in progesteron vplivata na gibanje črevesja. Zato ženske pogosto opazijo: - napihnjenost, - zaprtje, - občutljiv želodec. To je še posebej izrazito v obdobjih hormonskih nihanj, kot so PMS, ovulacija ali perimenopavza.

Kako prepoznati, da gre res za hormonsko neravnovesje?

Strokovnjaki priporočajo: - krvne preiskave hormonov, - analizo ščitničnih hormonov, - spremljanje menstrualnega cikla, - posvet z ginekologom ali endokrinologom.

Cleveland Clinic opozarja, da je samozdravljenje s hormoni nevarno, zato je strokovni nadzor nujen. Hormonsko neravnovesje je pogosto spregledano, ker se simptomi prekrivajo z vsakdanjim stresom, utrujenostjo ali staranjem. A pravočasno prepoznavanje znakov lahko prepreči resnejše težave, kot so motnje cikla, težave s ščitnico, izguba las, težave s spanjem in razpoloženjem. Če opazite več simptomov hkrati, je priporočljivo opraviti hormonske preiskave in se posvetovati s strokovnjakom.