Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki

Zakaj pride do nenadne izgube las

Kot piše Harvard Health, je telogeni efluvij eden najpogostejših vzrokov nenadne izgube las. Gre za stanje, pri katerem velik delež lasnih mešičkov nenadoma preide v fazo mirovanja. To se pogosto zgodi po stresnem dogodku, bolezni, operaciji ali hormonskih spremembah. Izpadanje se običajno pojavi dva do tri mesece po sprožilcu, kar oteži prepoznavanje vzroka.

Hormonska nihanja in bolezni ščitnice

Po podatkih my.clevelandclinic lahko hormonske spremembe, kot so perimenopavza, poporodno obdobje ali motnje ščitnice, povzročijo nenadno redčenje las. Hipotiroidizem in hipertiroidizem vplivata na rast las, saj hormoni ščitnice uravnavajo presnovo in delovanje lasnih mešičkov.

icon-expand Izpadanje las FOTO: AdobeStock

Pomanjkanje železa in drugih hranil

Pomanjkanje železa je pogost vzrok izgube las pri ženskah, zlasti pri tistih z močnimi menstruacijami. Health navaja, da lahko tudi pomanjkanje vitamina D, cinka in beljakovin vpliva na rast las. Ko telo zazna pomanjkanje hranil, energijo preusmeri v vitalne funkcije, lasje pa začnejo izpadati.

Avtoimunske bolezni

Alopecia areata je avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem napade lasne mešičke. Kot poroča NIH, se izguba las pojavi nenadoma, pogosto v okroglih zaplatah. Stanje se lahko pojavi pri sicer zdravih ženskah in je nepredvidljivo.

Sindrom policističnih jajčnikov

Hormonsko neravnovesje pri sindromu policističnih jajčnikov lahko povzroči tanjšanje las na glavi in hkrati povečano rast dlak na telesu. WebMD navaja, da presežek androgenov vpliva na lasne mešičke in povzroča androgeno alopecijo, ki se lahko začne nenadoma.

icon-expand Izpadanje las FOTO: Shutterstock

Drugi dejavniki, ki lahko povzročijo nenadno izpadanje las

Stres in psihološka obremenitev Dolgotrajen ali intenziven stres lahko sproži telogeni efluvij. Kot navaja verywellhealth, stres vpliva na hormonsko ravnovesje in delovanje živčnega sistema, kar lahko povzroči nenadno izpadanje las. Zdravila in medicinski posegi Nekatera zdravila, kot so antidepresivi, zdravila za krvni tlak ali hormonska terapija, lahko povzročijo izpadanje las. Kemoterapija je eden najbolj znanih vzrokov, vendar lahko tudi blažja zdravila vplivajo na rast las.

icon-expand Izpadanje las FOTO: AdobeStock

Prekomerno oblikovanje las

Pogosta uporaba toplote, barvanje, trajna ondulacija ali tesne pričeske lahko poškodujejo lasne mešičke. Johns Hopkins Medicine poroča, da lahko vlečna alopecija nastane zaradi dolgotrajnega mehanskega stresa na laseh.

Kako prepoznati, da je izguba las znak resnejšega stanja

Izpadanje v zaplatah Če se lasje izgubljajo v okroglih ali nepravilnih zaplatah, je lahko vzrok avtoimunska bolezen. Izguba las skupaj z drugimi simptomi Kot navaja Health, je treba biti pozoren na utrujenost, spremembe telesne teže, suho kožo ali neredne menstruacije, saj lahko kažejo na hormonske ali presnovne motnje.

icon-expand Izpadanje las FOTO: AdobeStock

Hitro napredovanje

Če se izguba las hitro stopnjuje, je priporočljivo opraviti zdravstveni pregled, da se izključijo resnejša stanja. Nenadna izguba las pri ženskah je pogosto povezana s stresom, hormonskimi spremembami ali pomanjkanjem hranil, lahko pa je tudi znak bolezni, ki zahteva strokovno obravnavo. Ker so vzroki zelo različni, je pomembno opazovati spremljajoče simptome in po potrebi poiskati zdravniški nasvet. Pravočasna diagnostika omogoča učinkovitejše zdravljenje in boljše možnosti za ponovno rast las.