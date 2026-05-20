Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj

Ženske z osteoporozo se soočajo s precej večjim tveganjem za prezgodnjo smrt kot njihove vrstnice z zdravo kostno gostoto. Bolezen, ki jo zaznamuje krhkost kosti, ni nevarna le zaradi morebitnih zlomov, temveč je tesno povezana tudi z drugimi resnimi zdravstvenimi težavami, vključno s srčno-žilnimi boleznimi in demenco. Ker se v obdobju postmenopavze raven estrogena zniža, se proces razgradnje kosti pospeši, kar vodi do izrazitega upada mineralne gostote, zlasti na področju kolka, kar znatno zmanjšuje kakovost in dolžino življenja udeleženk raziskave.

Povezava med kostmi, srcem in kognitivnimi funkcijami

Študija jasno kaže, da ženske z visoko mineralno kostno gostoto ne živijo le dlje, ampak so tudi manj nagnjene k resnim boleznim. Zmanjšanje gostote kosti, ki se začne z menopavzo, vpliva na celotno stabilnost zdravja. Če so kosti oslabljene, je to pogosto znak, da so v telesu prisotni drugi procesi, ki ogrožajo vitalne organe. Zdravniki poudarjajo, da bi morali zdravje kosti obravnavati kot nujen podatek pri splošnem zdravniškem pregledu. Zgodnja diagnoza in ukrepanje, kot sta prehrana, bogata s kalcijem, in redna telesna aktivnost, lahko naredita ključno razliko.

icon-expand Osteoporoza FOTO: AdobeStock

Dobrodelna organizacija ROS ocenjuje, da zaradi neustrezne oskrbe vsako leto po nepotrebnem nastane kar 17.000 zlomov.

Sistemske rešitve za preprečevanje zlomov in bolezni

Trenutno se skoraj 3,5 milijona prebivalcev v Veliki Britaniji sooča z osteoporozo, a mnogi med njimi sploh ne vedo za svojo diagnozo do prvega usodnega zloma. Specializirane klinike za presejanje bi morale postati standard, saj lahko le tako odkrijejo bolezen, preden ta povzroči invalidnost. Kritiki vladne politike opozarjajo, da je cilj leta 2030 prepozen, saj zaradi zamud nastaja na tisoče nepotrebnih zlomov. Dr. Monica Christmas izpostavlja, da morajo biti preventivni ukrepi, kot so vaje z obremenitvijo in uravnotežena prehrana, podprti z organiziranim sistemom spremljanja kostne gostote.

Za vsako žensko po menopavzi je ključno, da pozna stanje svojih kosti. Ne gre le za strah pred padcem, ampak za skrb za celotno telo. Z zdravim načinom življenja, ki vključuje dovolj kalcija iz hrane in redno gibanje, lahko upočasnimo naravno slabšanje kosti. Preventivni pregledi bi morali postati dostopni vsem, saj je to edini način, da se izognemo statistiki povečane umrljivosti. Zgodnja diagnoza ponuja možnost za hitro zdravljenje in prilagoditev, kar zagotavlja, da kosti ostanejo močna opora vašemu zdravju še dolga leta.