Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo

Hormonske spremembe, ki sprožijo prve znake

Kot piše my.clevelandclinic, je perimenopavza prehodno obdobje, ko jajčniki začnejo proizvajati manj estrogena, kar povzroči nihanje hormonov. Ta hormonska nihanja vplivajo na menstrualni cikel, razpoloženje in številne telesne funkcije. Perimenopavza se lahko začne že v srednjih 30. letih, pogosteje pa v 40. letih.

Kako telo reagira na upad estrogena

Po podatkih Mayo Clinic se estrogen v perimenopavzi dviga in pada nepredvidljivo, kar povzroča neredne menstruacije, vročinske oblive in spremembe spanja. Ker hormoni nihajo iz meseca v mesec, se simptomi lahko pojavljajo in izginjajo, kar otežuje prepoznavanje obdobja perimenopavze.

Zgodnji znaki perimenopavze, ki jih ženske pogosto spregledajo

Neredni menstrualni cikli Eden prvih znakov so neredne menstruacije. Cikel se lahko skrajša, podaljša ali popolnoma preskoči. Kot navaja Harvard Health, je sprememba dolžine cikla za sedem dni ali več pogosto prvi pokazatelj, da se telo pripravlja na menopavzo.

Vročinski oblivi in nočno potenje

Vročinski oblivi so dobro znan simptom, vendar se lahko pojavijo že zelo zgodaj. Nočno potenje lahko moti spanec in povzroči utrujenost čez dan. WebMD poroča, da se vročinski oblivi v perimenopavzi pojavljajo zaradi nenadnih nihanj estrogena, ki vplivajo na termoregulacijo telesa.

Spremembe razpoloženja

Razdražljivost, nihanje razpoloženja in občutki tesnobe so pogosti, vendar jih ženske pogosto pripišejo stresu. Kot navaja Health, so ženske, ki so že prej imele hormonsko občutljivost (npr. predmenstrualni sindrom), bolj dovzetne za čustvene spremembe v perimenopavzi.

Težave s spanjem

Motnje spanja se lahko pojavijo tudi brez vročinskih oblivov. Nekatere ženske težko zaspijo, druge se prebujajo sredi noči. Po podatkih my.clevelandclinic je nespečnost pogosto posledica hormonskih nihanj, ki vplivajo na živčni sistem.

Zmanjšan libido

Spremembe v spolni želji so pogoste, vendar pogosto spregledane. Zmanjšanje estrogena in testosterona lahko vpliva na željo po spolnosti in na občutek zadovoljstva.

Vaginalna suhost

Kot poroča Mayo Clinic, upad estrogena povzroči tanjšanje in suhost vaginalnega tkiva, kar lahko povzroči boleč odnos ali pogostejše okužbe sečil. Ta simptom se pogosto pojavi že v zgodnji perimenopavzi.

Težave s koncentracijo in 'možganska megla'

Harvard Health navaja, da številne ženske poročajo o težavah s spominom, pozabljivosti in zmanjšani miselni ostrini. Ti simptomi so posledica hormonskih nihanj, ki vplivajo na delovanje možganov.

Spremembe telesne teže

Po podatkih NIH se v perimenopavzi presnova upočasni, kar lahko povzroči pridobivanje telesne teže, zlasti okoli trebuha. Spremembe v telesni sestavi so pogosto subtilne, a vztrajne.

Kako prepoznati, da gre za perimenopavzo

Postopno pojavljanje simptomov Simptomi se običajno pojavljajo postopoma in niso vedno očitni. Kombinacija nerednih menstruacij, nihanja razpoloženja in sprememb spanja je pogosto najjasnejši znak, da se telo pripravlja na menopavzo.

Izključitev drugih zdravstvenih stanj

Kot navaja Johns Hopkins Medicine, je pomembno izključiti druge vzroke, kot so bolezni ščitnice, depresija ali pomanjkanje železa, saj lahko povzročajo podobne simptome. Perimenopavza je naravno obdobje, ki lahko traja več let, simptomi pa se med ženskami močno razlikujejo. Zgodnje prepoznavanje sprememb pomaga razumeti, kaj se dogaja v telesu, in omogoča pravočasno prilagoditev življenjskega sloga ali posvet s strokovnjakom. Če simptomi vplivajo na kakovost življenja, je smiselno poiskati strokovno podporo, saj obstajajo učinkoviti načini za lajšanje težav.