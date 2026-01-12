Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli

Gre za fazo, ko hormoni postopoma izgubljajo stabilnost, telo pa se začne spreminjati, še preden ženska to jasno zazna. Prav zato številne spremembe pridejo kot presenečenje, kljub nespremenjeni prehrani in življenjskemu slogu.

Kaj se v resnici dogaja s telesom?

Kot piše ScienceAlert, estrogen ne vpliva le na reproduktivni sistem, temveč tudi na uravnavanje telesne teže, presnovo in mišično maso. Ko njegova raven začne nihati, se poraba energije zmanjša, telo pa začne maščobo shranjevati drugače kot prej. To pomeni, da lahko ženska začne pridobivati težo, čeprav se njene navade niso bistveno spremenile.

Manj mišic pomeni počasnejšo porabo energije

ScienceAlert opozarja, da se v perimenopavzi začne postopna izguba mišične mase. Ker so mišice metabolično aktivno tkivo, njihov upad pomeni počasnejši bazalni metabolizem. Posledično telo porabi manj kalorij v mirovanju, kar poveča verjetnost kopičenja maščobe.

Maščoba se začne kopičiti predvsem okoli trebuha

Ena izmed najbolj opaznih sprememb, ki jih izpostavlja ScienceAlert, je premik maščobnih zalog v predel trebuha. Ne gre le za estetsko vprašanje, temveč za kopičenje visceralne maščobe, ki je povezano z večjim tveganjem za presnovne in srčno-žilne bolezni.

Zakaj klasični nasveti pogosto ne delujejo več?

Kot navaja ScienceAlert, številne ženske v tem obdobju ugotovijo, da strategije, ki so delovale desetletja, manj jesti in se več gibati, ne prinašajo več enakih rezultatov. Razlog ni pomanjkanje discipline, temveč spremenjena hormonska in presnovna realnost telesa. Poleg tega hormonska nihanja pogosto vplivajo na kakovost spanja in raven stresnega hormona kortizola, kar dodatno spodbuja apetit in otežuje uravnavanje telesne teže, še poroča ScienceAlert.

Zakaj je zgodnje ukrepanje ključnega pomena?

ScienceAlert poudarja, da je perimenopavza obdobje, ko je telo še odzivno na spremembe. Ukrepanje v zgodnjih štiridesetih ali celo že v poznih tridesetih letih lahko bistveno zmanjša dolgoročno pridobivanje teže in izgubo mišične mase. Namesto osredotočanja izključno na številko na tehtnici je pomembno spremljati telesno sestavo, razmerje med mišicami in maščobo ter prilagoditi življenjski slog novim biološkim okoliščinam.

Kateri pristopi imajo največji učinek?

Kot poroča ScienceAlert, so med najučinkovitejšimi strategijami: Vadba za moč : Redna vadba z uporom pomaga ohranjati mišično maso, pospešuje presnovo in izboljšuje občutljivost za inzulin. Zadosten vnos beljakovin : Povečan vnos beljakovin podpira ohranjanje mišic in pomaga pri uravnavanju apetita, kar je v tem obdobju ključnega pomena. Skrb za spanje in stres : ScienceAlert izpostavlja, da kakovosten spanec in obvladovanje stresa neposredno vplivata na hormonsko ravnovesje in telesno težo. Povečevanje telesne teže v srednjih letih ni nenadna posledica menopavze, temveč postopen proces, ki se začne prej, kot večina žensk pričakuje. Kot piše ScienceAlert, razumevanje teh zgodnjih sprememb omogoča pravočasno ukrepanje in boljši nadzor nad telesno sestavo ter zdravjem v dolgoročnem smislu.