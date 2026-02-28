Vizita.si
Žensko zdravje

Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo

N.R.A.
28. 02. 2026 03.45
0

Sindrom policističnih jajčnikov pogosto poteka tiho, številni simptomi pa ostanejo neopaženi več let.

Kaj je sindrom policističnih jajčnikov

Kot piše Mayo Clinic, je sindrom policističnih jajčnikov hormonska motnja, pri kateri jajčniki proizvajajo več androgenov, kot bi bilo običajno. To neravnovesje vpliva na ovulacijo, menstrualni cikel in presnovo. Pri številnih ženskah se pojavijo majhni folikli na jajčnikih, ki ne dozorijo v jajčeca, kar povzroči neredne menstruacije.

Vloga inzulinske rezistence

Po podatkih my.clevelandclinic je inzulinska rezistenca eden ključnih dejavnikov pri razvoju sindroma policističnih jajčnikov. Ko telo ne reagira pravilno na inzulin, se raven inzulina zviša, kar spodbuja jajčnike k povečani tvorbi androgenov. To lahko vodi v neredne menstruacije, akne in povečano rast dlak.

Žensko zdravje
FOTO: AdobeStock

Simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo

Neredni menstrualni cikli

Neredne menstruacije so eden najpogostejših znakov, vendar jih ženske pogosto pripišejo stresu ali hormonskim nihanjem. Kot navaja WebMD, lahko ženska s sindromom policističnih jajčnikov doživi manj kot devet menstruacij na leto ali zelo dolge cikle.

Povečana rast dlak in akne

Presežek androgenov lahko povzroči hirsutizem, povečano rast dlak na obrazu, trebuhu ali prsih. Akne, ki se pojavljajo tudi v odrasli dobi, so prav tako pogost, a pogosto spregledan simptom. Health poroča, da se te kožne spremembe pogosto pojavijo zaradi hormonskega neravnovesja, ki ga ženske ne povežejo s sindromom policističnih jajčnikov.

Žensko zdravje
FOTO: AdobeStock

Težave s telesno težo

Številne ženske opazijo nenadno pridobivanje telesne teže ali težave pri njenem uravnavanju. To je lahko posledica inzulinske rezistence, ki jo pogosto spremlja sindrom policističnih jajčnikov. Kot navaja NIH, je presnovna disregulacija pri tej bolezni pogosta in lahko vodi v dolgoročne zaplete.

Izpadanje las

Medtem ko se dlake na telesu lahko povečajo, se lahko lasje na glavi tanjšajo ali izpadajo. Ta simptom je pogosto spregledan ali pripisan genetiki, vendar je lahko neposredno povezan s presežkom androgenov.

Žensko zdravje
FOTO: AdobeStock

Temne lise na koži

Acanthosis nigricans – temne, žametne lise na vratu, pod pazduhami ali pod prsmi so lahko znak inzulinske rezistence. Kot piše my.clevelandclinic, se ta simptom pogosto pojavi pri ženskah s sindromom policističnih jajčnikov, vendar ga mnoge ne prepoznajo kot del hormonske motnje.

Dolgoročne posledice neprepoznanega sindroma policističnih jajčnikov

Težave s plodnostjo

Sindrom policističnih jajčnikov je eden najpogostejših vzrokov za težave z zanositvijo. Zaradi neredne ovulacije je možnost zanositve zmanjšana, kar potrjuje tudi Mayo Clinic.

Žensko zdravje
FOTO: AdobeStock

Povečano tveganje za presnovne bolezni

Kot navaja NIH, lahko neprepoznan sindrom policističnih jajčnikov poveča tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, povišan krvni tlak in srčno-žilne bolezni.

Psihološki vpliv

Simptomi, kot so akne, izpadanje las in težave s telesno težo, lahko vplivajo na samopodobo in povzročijo anksioznost ali depresijo. Health poudarja, da je psihološka podpora pomemben del obravnave.

Sindrom policističnih jajčnikov je pogost, vendar pogosto spregledan. Ker se simptomi razvijajo počasi in so lahko blagi, jih ženske pogosto pripišejo drugim vzrokom. Zgodnje prepoznavanje in ustrezna obravnava lahko pomembno zmanjšata tveganje za dolgoročne zaplete ter izboljšata kakovost življenja. Če ženska opazi katerega od omenjenih simptomov, je priporočljivo, da se posvetuje z ginekologom ali endokrinologom.

Viri: Mayo Clinic, my.clevelandclinic, WebMD, Health, NIH

Žensko zdravje

