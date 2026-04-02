Vedno več žensk po 35. letu opaža ta simptom – razlog ni vedno stres

N.R.A.
02. 04. 2026 10.16
0

Vedno več žensk po 35. letu opaža simptom, ki ga sprva pripišejo 'napornemu življenju' – vztrajno, ponavljajočo se utrujenost. A strokovnjaki opozarjajo, da razlog ni vedno stres.

Kot navaja Mayo Clinic, se pri številnih ženskah po 35. letu začnejo zgodnje hormonske spremembe, ki lahko vplivajo na energijo, spanec in razpoloženje, še preden sploh pomislijo na perimenopavzo. Podobno poudarja tudi Cleveland Clinic, ki poroča, da ženske pogosto več let hodijo okrog z izrazito utrujenostjo, preden povežejo simptom s hormoni, ščitnico ali pomanjkanjem železa in ne zgolj s 'preobremenjenostjo'.

Strokovnjaki opozarjajo: ni vedno kriv stres

Javna razprava o ženskah v srednjih letih se pogosto vrti okoli stresa, dela, družine in pomanjkanja spanja. A po navedbah NHS je kronična utrujenost eden najpogostejših razlogov, zaradi katerih se ženske v 30. in 40. letih obrnejo na zdravnika in vzrok ni vedno psihološki. Mayo Clinic navaja, da se po 35. letu pri nekaterih ženskah začne perimenopavza, obdobje, ko se raven estrogena in progesterona postopno spreminja. Te spremembe lahko vplivajo na:

- občutek energije čez dan,

- kakovost spanja,

- nihanje razpoloženja,

- presnovo in telesno težo.

WebMD v svojih preglednih člankih poudarja, da se simptomi hormonskih sprememb pogosto prekrivajo s simptomi stresa, zato ženske utrujenost pogosto normalizirajo in jo razumejo kot 'del življenja'.

Žensko zdravjeFOTO: AdobeStock

Zakaj je utrujenost tako pogost prvi znak

Utrujenost ni zgolj posledica premalo spanja. Po navedbah Cleveland Clinic hormonska nihanja vplivajo na to, kako telo uravnava krvni sladkor, kortizol in melatonin. Ko se ta ravnovesja porušijo, se lahko pojavijo:

- občutek 'težkega telesa',

- nenadni energijski padci čez dan,

- občutek, da spanje 'ne napolni baterij'.

Harvard Health opozarja, da se pri ženskah v tem obdobju pogosto pojavijo tudi subtilne motnje spanja: pogostejše prebujanje, lažji spanec, zgodnje prebujanje – kar dodatno prispeva k občutku izčrpanosti, čeprav ženska formalno 'spi dovolj ur'.

Simptom, ki lahko vodi v resne zaplete
Simptom, ki lahko vodi v resne zaplete

Navade doma imajo večji vpliv, kot si ženske mislijo

Velik del težave se razvije doma, v vsakodnevni rutini, ki se zdi povsem običajna.

Preskakovanje obrokov in nihanje energije

WebMD navaja, da preskakovanje obrokov, zlasti zajtrka, lahko povzroči nihanje krvnega sladkorja, kar se pri ženskah po 35. letu pogosto izrazi kot nenadna utrujenost in želja po sladkem. Ko se hormonske spremembe združijo z nestabilnim vnosom hrane, se občutek izčrpanosti še okrepi.

Utrujenost
UtrujenostFOTO: AdobeStock

Kofein kot 'rešitev', ki težavo včasih poglobi

Kava je pogosto prvi odgovor na utrujenost. A Mayo Clinic opozarja, da prevelik vnos kofeina, zlasti v drugi polovici dneva, moti kakovost spanja in lahko dvigne raven kortizola. Rezultat je začaran krog: več utrujenosti, več kave, slabši spanec.

Sedeč način življenja

Po analizah World Health Organization (WHO) sedeč način življenja pomembno prispeva k občutku kronične utrujenosti. Ženske, ki večino dneva presedijo (v pisarni, v avtu, doma), pogosto poročajo o 'težkih nogah' in pomanjkanju energije, čeprav objektivno ne opravijo fizično napornega dela.

Teža in utrujenost se pogosto začneta spreminjati neopazno

Strokovnjaki opozarjajo, da se spremembe pogosto začnejo počasi in skoraj neopazno. Harvard Health navaja, da ženske pogosto najprej opazijo:

- da so bolj utrujene kot pred nekaj leti,

- da se težje zberejo,

- da se teža lažje kopiči, čeprav prehrane niso bistveno spremenile.

Ker se ti znaki razvijajo postopoma, jih mnoge razumejo kot 'normalno staranje' ali posledico stresa, ne pa kot signal, da se v ozadju morda dogajajo hormonske ali presnovne spremembe.

Ker se ti znaki razvijajo postopoma, jih mnoge razumejo kot 'normalno staranje' ali posledico stresa, ne pa kot signal, da se v ozadju morda dogajajo hormonske ali presnovne spremembe.FOTO: Shutterstock

Kaj svetujejo strokovnjaki

Namesto strogih režimov strokovnjaki priporočajo predvsem stabilno rutino in pozornost na signale telesa. NHS svetuje, da ženske, ki po 35. letu opažajo vztrajno utrujenost, razmislijo o:

- rednih obrokih z manj sladkorja in več vlaknin,

- omejitvi kofeina, zlasti popoldne in zvečer,

- zmerni, a redni telesni aktivnosti,

- dosledni spalni rutini,

- pogovoru z zdravnikom, če utrujenost traja dlje časa ali se stopnjuje.

Utrujenost po 35. letu ni vedno posledica stresa. Pogosto je zgodnji znak hormonskih in življenjskih sprememb, ki se razvijajo počasi in neopazno, prav zato pa strokovnjaki poudarjajo, da je vredno prisluhniti telesu, še preden simptome odpišemo kot 'normalno'.

Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, NHS, WebMD, Harvard Health, World Health Organization (WHO)

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
utrujenost ženske po 35. letu hormonske spremembe perimenopavza izčrpanost
