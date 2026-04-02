Vedno več žensk po 35. letu opaža ta simptom – razlog ni vedno stres

Kot navaja Mayo Clinic , se pri številnih ženskah po 35. letu začnejo zgodnje hormonske spremembe, ki lahko vplivajo na energijo, spanec in razpoloženje, še preden sploh pomislijo na perimenopavzo. Podobno poudarja tudi Cleveland Clinic , ki poroča, da ženske pogosto več let hodijo okrog z izrazito utrujenostjo, preden povežejo simptom s hormoni, ščitnico ali pomanjkanjem železa in ne zgolj s 'preobremenjenostjo'.

WebMD v svojih preglednih člankih poudarja, da se simptomi hormonskih sprememb pogosto prekrivajo s simptomi stresa, zato ženske utrujenost pogosto normalizirajo in jo razumejo kot 'del življenja'.

Javna razprava o ženskah v srednjih letih se pogosto vrti okoli stresa, dela, družine in pomanjkanja spanja. A po navedbah NHS je kronična utrujenost eden najpogostejših razlogov, zaradi katerih se ženske v 30. in 40. letih obrnejo na zdravnika in vzrok ni vedno psihološki. Mayo Clinic navaja, da se po 35. letu pri nekaterih ženskah začne perimenopavza , obdobje, ko se raven estrogena in progesterona postopno spreminja. Te spremembe lahko vplivajo na:

Harvard Health opozarja, da se pri ženskah v tem obdobju pogosto pojavijo tudi subtilne motnje spanja: pogostejše prebujanje, lažji spanec, zgodnje prebujanje – kar dodatno prispeva k občutku izčrpanosti, čeprav ženska formalno 'spi dovolj ur'.

Utrujenost ni zgolj posledica premalo spanja. Po navedbah Cleveland Clinic hormonska nihanja vplivajo na to, kako telo uravnava krvni sladkor, kortizol in melatonin. Ko se ta ravnovesja porušijo, se lahko pojavijo:

Simptom, ki lahko vodi v resne zaplete

WebMD navaja, da preskakovanje obrokov, zlasti zajtrka, lahko povzroči nihanje krvnega sladkorja, kar se pri ženskah po 35. letu pogosto izrazi kot nenadna utrujenost in želja po sladkem. Ko se hormonske spremembe združijo z nestabilnim vnosom hrane, se občutek izčrpanosti še okrepi.

Velik del težave se razvije doma, v vsakodnevni rutini, ki se zdi povsem običajna.

Kofein kot 'rešitev', ki težavo včasih poglobi

Kava je pogosto prvi odgovor na utrujenost. A Mayo Clinic opozarja, da prevelik vnos kofeina, zlasti v drugi polovici dneva, moti kakovost spanja in lahko dvigne raven kortizola. Rezultat je začaran krog: več utrujenosti, več kave, slabši spanec.

Sedeč način življenja

Po analizah World Health Organization (WHO) sedeč način življenja pomembno prispeva k občutku kronične utrujenosti. Ženske, ki večino dneva presedijo (v pisarni, v avtu, doma), pogosto poročajo o 'težkih nogah' in pomanjkanju energije, čeprav objektivno ne opravijo fizično napornega dela.

Teža in utrujenost se pogosto začneta spreminjati neopazno

Strokovnjaki opozarjajo, da se spremembe pogosto začnejo počasi in skoraj neopazno. Harvard Health navaja, da ženske pogosto najprej opazijo:

- da so bolj utrujene kot pred nekaj leti,

- da se težje zberejo,

- da se teža lažje kopiči, čeprav prehrane niso bistveno spremenile.

Ker se ti znaki razvijajo postopoma, jih mnoge razumejo kot 'normalno staranje' ali posledico stresa, ne pa kot signal, da se v ozadju morda dogajajo hormonske ali presnovne spremembe.