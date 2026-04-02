Vedno več žensk po 35. letu opaža ta simptom – razlog ni vedno stres

Kot navaja Mayo Clinic, se pri številnih ženskah po 35. letu začnejo zgodnje hormonske spremembe, ki lahko vplivajo na energijo, spanec in razpoloženje, še preden sploh pomislijo na perimenopavzo. Podobno poudarja tudi Cleveland Clinic, ki poroča, da ženske pogosto več let hodijo okrog z izrazito utrujenostjo, preden povežejo simptom s hormoni, ščitnico ali pomanjkanjem železa in ne zgolj s 'preobremenjenostjo'.
Strokovnjaki opozarjajo: ni vedno kriv stres
Javna razprava o ženskah v srednjih letih se pogosto vrti okoli stresa, dela, družine in pomanjkanja spanja. A po navedbah NHS je kronična utrujenost eden najpogostejših razlogov, zaradi katerih se ženske v 30. in 40. letih obrnejo na zdravnika in vzrok ni vedno psihološki. Mayo Clinic navaja, da se po 35. letu pri nekaterih ženskah začne perimenopavza, obdobje, ko se raven estrogena in progesterona postopno spreminja. Te spremembe lahko vplivajo na:
- občutek energije čez dan,
- kakovost spanja,
- nihanje razpoloženja,
- presnovo in telesno težo.
WebMD v svojih preglednih člankih poudarja, da se simptomi hormonskih sprememb pogosto prekrivajo s simptomi stresa, zato ženske utrujenost pogosto normalizirajo in jo razumejo kot 'del življenja'.
Zakaj je utrujenost tako pogost prvi znak
Utrujenost ni zgolj posledica premalo spanja. Po navedbah Cleveland Clinic hormonska nihanja vplivajo na to, kako telo uravnava krvni sladkor, kortizol in melatonin. Ko se ta ravnovesja porušijo, se lahko pojavijo:
- občutek 'težkega telesa',
- nenadni energijski padci čez dan,
- občutek, da spanje 'ne napolni baterij'.
Harvard Health opozarja, da se pri ženskah v tem obdobju pogosto pojavijo tudi subtilne motnje spanja: pogostejše prebujanje, lažji spanec, zgodnje prebujanje – kar dodatno prispeva k občutku izčrpanosti, čeprav ženska formalno 'spi dovolj ur'.
Navade doma imajo večji vpliv, kot si ženske mislijo
Velik del težave se razvije doma, v vsakodnevni rutini, ki se zdi povsem običajna.
Preskakovanje obrokov in nihanje energije
WebMD navaja, da preskakovanje obrokov, zlasti zajtrka, lahko povzroči nihanje krvnega sladkorja, kar se pri ženskah po 35. letu pogosto izrazi kot nenadna utrujenost in želja po sladkem. Ko se hormonske spremembe združijo z nestabilnim vnosom hrane, se občutek izčrpanosti še okrepi.
Kofein kot 'rešitev', ki težavo včasih poglobi
Kava je pogosto prvi odgovor na utrujenost. A Mayo Clinic opozarja, da prevelik vnos kofeina, zlasti v drugi polovici dneva, moti kakovost spanja in lahko dvigne raven kortizola. Rezultat je začaran krog: več utrujenosti, več kave, slabši spanec.
Sedeč način življenja
Po analizah World Health Organization (WHO) sedeč način življenja pomembno prispeva k občutku kronične utrujenosti. Ženske, ki večino dneva presedijo (v pisarni, v avtu, doma), pogosto poročajo o 'težkih nogah' in pomanjkanju energije, čeprav objektivno ne opravijo fizično napornega dela.
Teža in utrujenost se pogosto začneta spreminjati neopazno
Strokovnjaki opozarjajo, da se spremembe pogosto začnejo počasi in skoraj neopazno. Harvard Health navaja, da ženske pogosto najprej opazijo:
- da so bolj utrujene kot pred nekaj leti,
- da se težje zberejo,
- da se teža lažje kopiči, čeprav prehrane niso bistveno spremenile.
Ker se ti znaki razvijajo postopoma, jih mnoge razumejo kot 'normalno staranje' ali posledico stresa, ne pa kot signal, da se v ozadju morda dogajajo hormonske ali presnovne spremembe.
Kaj svetujejo strokovnjaki
Namesto strogih režimov strokovnjaki priporočajo predvsem stabilno rutino in pozornost na signale telesa. NHS svetuje, da ženske, ki po 35. letu opažajo vztrajno utrujenost, razmislijo o:
- rednih obrokih z manj sladkorja in več vlaknin,
- omejitvi kofeina, zlasti popoldne in zvečer,
- zmerni, a redni telesni aktivnosti,
- dosledni spalni rutini,
- pogovoru z zdravnikom, če utrujenost traja dlje časa ali se stopnjuje.
Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, NHS, WebMD, Harvard Health, World Health Organization (WHO)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV