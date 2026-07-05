Vaginalna kandidiaza: vzroki, simptomi in zdravljenje vnetja

Čeprav je ta glivica naravno prisotna v vaginalnem okolju, lahko pod določenimi pogoji postane patogena in povzroči neprijetno vnetje. Kot poroča WebMD, se več kot 75 % žensk vsaj enkrat v življenju sreča s to okužbo, pri nekaterih pa se ponavlja večkrat letno.

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Kaj je Candida albicans in zakaj povzroča vnetje?

Candida albicans je kvasovka, ki običajno živi v ravnovesju z drugimi mikroorganizmi v telesu. Kot piše Health, zdrava vaginalna flora vsebuje laktobacile, ki vzdržujejo kislo okolje in preprečujejo razrast škodljivih mikroorganizmov. Ko se to ravnovesje poruši, Candida dobi priložnost za razmnoževanje.

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Antibiotiki so eden najpogostejših sprožilcev kandidiaze. Kot poroča VerywellHealth, antibiotiki ne uničijo le škodljivih bakterij, temveč tudi koristne bakterije, ki ohranjajo zdravo vaginalno mikrofloro. Brez teh zaščitnih bakterij se Candida lahko hitro razbohoti, kar vodi v vnetje.

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Glavni vzroki za vaginalno kandidiazo

Kot navaja WebMD, do kandidiaze lahko pride zaradi: - Jemanja antibiotikov, ki porušijo bakterijsko ravnovesje - Hormonskih sprememb (npr. med nosečnostjo, menstruacijo ali ob jemanju kontracepcije) - Sladkorne bolezni, ki povečuje raven glukoze v telesnih tekočinah - Oslabljenega imunskega sistema - Tesnega sintetičnega spodnjega perila, ki zadržuje vlago - Prekomerne uporabe dišečih mil, gelov in intimnih pršil

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Simptomi vaginalne kandidiaze

Kot piše Health, se simptomi lahko razlikujejo po intenzivnosti, a najpogosteje vključujejo: - Intenzivno srbenje in pekoč občutek v nožnici - Gost, bel izcedek brez vonja, podoben skuti - Rdečico, oteklino in draženje vulve - Bolečine med spolnim odnosom - Občutek suhosti ali zategovanja Pomembno je poudariti, da podobne simptome lahko povzročajo tudi druge okužbe (npr. bakterijska vaginoza ali trihomonijaza), zato je diagnoza pri zdravniku ključna.

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Zdravljenje kandidiaze: kaj res deluje?

Zdravljenje je običajno lokalno ali sistemsko. Kot poroča VerywellHealth, se najpogosteje uporabljajo: - Antimikotične vaginalne kreme ali svečke (npr. mikonazol, klotrimazol). - Peroralna zdravila, ki se vzamejo enkrat ali večkrat, odvisno od resnosti okužbe. V primeru ponavljajočih se okužb (več kot štirikrat letno) WebMD priporoča dolgotrajnejše zdravljenje, spremembo prehrane in testiranje na osnovne zdravstvene težave, kot so sladkorna bolezen ali imunske motnje.

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Povezava med antibiotiki in kandidiazo

Kot piše Health, so antibiotiki najpogostejši sprožilec kandidiaze, saj porušijo naravno ravnovesje mikroflore. Po jemanju antibiotikov se zmanjša število laktobacilov, kar omogoči Candidi, da se razmnoži. Zato se pogosto priporoča sočasno jemanje probiotikov, ki pomagajo obnoviti zdravo bakterijsko ravnovesje.

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Preventiva: kako se izogniti ponovitvam?

Za preprečevanje kandidiaze strokovnjaki priporočajo: - Izogibanje nepotrebnemu jemanju antibiotikov. - Nošenje zračnega, bombažnega spodnjega perila. - Uporaba nežnih, nevtralnih mil brez dišav. - Uravnotežena prehrana z nizkim deležem sladkorja. - Redna uporaba probiotikov, zlasti po antibiotični terapiji. Kot poroča VerywellHealth, prehrana igra pomembno vlogo. Candida se namreč hrani s sladkorjem, zato je zmanjšanje vnosa sladkorja, alkohola in rafiniranih ogljikovih hidratov ključno pri preprečevanju ponovitev.

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Vaginalna kandidiaza je pogosta, a obvladljiva okužba, ki se pogosto pojavi po jemanju antibiotikov. Ključ do preprečevanja in zdravljenja je razumevanje vzrokov, pravočasna diagnoza in ustrezna terapija. Če se okužbe ponavljajo, je nujno poiskati strokovno pomoč in razmisliti o spremembi življenjskega sloga.