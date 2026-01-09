Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah

Čeprav se srčni infarkt tradicionalno povezuje z zamašenimi arterijami, se pri ženskah, mlajših od 65 let, pogosto pojavljajo povsem drugačni sprožilci, ki jih zdravniki v preteklosti niso dovolj prepoznavali. To odkritje bi lahko pomembno vplivalo na diagnostiko, zdravljenje in preprečevanje srčnih bolezni pri ženskah.

Srčni napadi pri ženskah imajo pogosto drugačne vzroke kot pri moških

Raziskava, ki jo povzema ScienceAlert, je analizirala več kot 1400 primerov srčnih napadov v obdobju petnajstih let. Pri moških je bila večina infarktov povezana z aterotrombozo, torej s krvnim strdkom, ki nastane zaradi zoženih arterij. Pri ženskah pa je bila slika povsem drugačna: manj kot polovica srčnih napadov je bila posledica zamašenih žil, kar pomeni, da so drugi mehanizmi veliko pogostejši, kot se je domnevalo.

Med najpogostejšimi vzroki pri ženskah so se izkazali srčni dogodki, ki nastanejo zaradi neravnovesja med potrebami srca po kisiku in dejansko oskrbo. Takšne situacije lahko sprožijo okužbe, anemija ali drugi stresorji, ki obremenijo telo. Raziskovalci so ugotovili, da je bil ta tip srčnega napada pri ženskah, mlajših od 45 let, celo najpogostejši.

Nevarnost napačne diagnoze

Po poročanju ScienceAlert je raziskava pokazala, da so številni srčni napadi, povezani s spontano disekcijo koronarne arterije, sprva napačno pripisani zamašenim arterijam. Gre za stanje, pri katerem pride do razpoke v steni arterije, kar lahko povzroči blokado pretoka krvi. Pri ženskah se pojavlja veliko pogosteje kot pri moških, vendar ga zdravniki pogosto spregledajo, ker simptomi niso vedno tipični. Poleg tega so raziskovalci izpostavili tudi druge vzroke, kot so embolije, krči koronarnih arterij in srčni napadi brez vidnih blokad. Ti mehanizmi skupaj predstavljajo pomemben delež srčnih dogodkov pri ženskah, kar pomeni, da klasični diagnostični pristopi pogosto ne zadostujejo.

Zakaj je razumevanje vzroka tako pomembno?

Raziskovalci poudarjajo, da napačna diagnoza lahko vodi v neustrezno zdravljenje. Terapije, ki so učinkovite pri srčnih napadih zaradi zamašenih arterij, niso nujno primerne za druge vrste srčnih dogodkov. Če zdravniki ne prepoznajo pravega vzroka, lahko pacientke prejmejo zdravljenje, ki jim ne pomaga ali jim celo škodi. Po poročanju ScienceAlert je raziskava pokazala tudi, da imajo ženske, pri katerih je srčni napad posledica neravnovesja med oskrbo in potrebami srca, večje tveganje za smrt v naslednjih petih letih. To kaže, da gre za skupino pacientk, ki potrebujejo posebno pozornost in bolj prilagojeno obravnavo.

Kaj pomenijo ugotovitve za prihodnost?

Raziskovalci menijo, da bi morali zdravniki in zdravstveni sistemi posvetiti več pozornosti različnim vzrokom srčnih napadov pri ženskah. Boljše razumevanje teh mehanizmov bi lahko izboljšalo diagnostiko, zmanjšalo napačne diagnoze in omogočilo učinkovitejše zdravljenje. Prav tako poudarjajo, da bi morale biti ženske bolj pozorne na simptome in vztrajati pri dodatnih preiskavah, kadar občutijo, da nekaj ni v redu. Po poročanju ScienceAlert nova raziskava razkriva, da več kot polovica srčnih napadov pri mlajših ženskah ni posledica zamašenih arterij, temveč drugih, pogosto spregledanih vzrokov. To odkritje poudarja potrebo po boljšem razumevanju srčnih bolezni pri ženskah in po bolj natančni diagnostiki, ki upošteva razlike med spoloma. Pravilna prepoznava vzroka je ključna za učinkovito zdravljenje in preprečevanje ponovnih srčnih dogodkov.