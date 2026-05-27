NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Žensko zdravje

Zakaj čokolada in čips med menstruacijo nista dobra izbira

N.R.A.
27. 05. 2026 03.47
0

Ste med tistimi, ki v tistih dneh iščejo tolažbo v sladkem? Odkrijte boljše alternative, ki bodo nahranile vaše telo in ublažile nelagodje.

Večina žensk med menstruacijo poseže po tistem, kar jim takrat najbolj diši – po sladoledu, čokoladi ali čipsu, piše net.hr. Prepričane so, da jim telo to sporoča z razlogom, a resnica je pogosto obratna. Zdravniki in nutricionisti opozarjajo, da lahko hrana, ki nam v trenutku nudi tolažbo, dejansko poslabša naše stanje, poveča napihnjenost in povzroči še večje nihanje razpoloženja.

Vloga magnezija pri obvladovanju menstrualnih bolečin in dismenoreje
Glavna težava je v sladkorju, soli in kofeinu, ki sicer kratkoročno dvignejo energijo, a nato povzročijo strm padec in povečano občutljivost na bolečino. "Napačna izbira hrane med menstruacijo lahko znatno okrepi simptome in oteži celoten cikel," dodajajo strokovnjaki. Namesto hitrih rešitev bi se morali osredotočiti na hranila, ki jih telo v tistem času dejansko izrablja v večjih količinah.

Vpliv živil
Vpliv živil

Zakaj čokolada v resnici ni vaša najboljša zaveznica

Čokolada je verjetno najpogostejša hrana, po kateri ženske posežejo v tistih dneh. Razlog tiči v hormonskih spremembah – ko se ravni estrogena in progesterona znižajo, se zniža tudi raven serotonina, hormona sreče. Sladkor v čokoladi sicer hitro popravi razpoloženje, a mu sledi nagel padec energije, kar nas pusti še bolj utrujene kot prej.

Gre za predmenstrualni sindrom ali kaj drugega?
Prav tako sladkor spodbuja napihnjenost, kar je zadnja stvar, ki si jo želite, ko se že tako počutite napete. Namesto navadne čokolade je bolje izbrati majhno količino temne čokolade ali pa si pripraviti mandlje in semena. Ti prigrizki vam bodo dali prepotreben magnezij brez tveganja za kasnejši energetski zlom.

Sladkor spodbuja napihnjenost.
Sladkor spodbuja napihnjenost.

Čips in kava: skrita sovražnika, ki stopnjujeta krče

Marsikatera ženska ima med menstruacijo neustavljivo željo po čipsu. Čeprav se morda zdi logično, da vaše telo potrebuje več soli, ker se počuti napihnjeno, je resnica ravno obratna. Več soli ko boste zaužili, več vode bo vaše telo zadržalo, kar pomeni še večji občutek teže in neudobja. Tudi kava, ki se zdi kot nujen rešilec v dneh utrujenosti, ni idealna.

Ženske s temi težavami, bodite pozorne, ker lahko menopavza nastopi že v 30. letih
Kofein lahko dejansko pospeši menstrualne krče in vas naredi še bolj nemirne. Namesto močne črne kave raje poskusite matcho ali kokosovo vodo, ki bo osvežila vaše telo in mu povrnila izgubljene elektrolite. "Natrij je eden glavnih razlogov za povečano občutljivost dojk in zadrževanje vode," svari dr. Singhal.

Mlečni izdelki in rdeče meso spodbujajo proizvodnjo prostaglandinov, hormonsko aktivnih snovi, ki so odgovorne za krčenje maternice in stopnjevanje bolečinskega dražljaja.

Ali so sladoled in zrezki res dobra rešitev?

Mnogi svetujejo rdeče meso med menstruacijo, ker izgubljamo železo, a zdravniki pravijo, da prevelike količine niso najboljša ideja. Meso vsebuje snovi, imenovane prostaglandini, ki povzročajo krčenje mišic, kar v primeru maternice pomeni večje bolečine. Podobno velja za mlečne izdelke – tista posoda sladoleda za tolažbo se lahko kasneje sprevrže v hude trebušne krče.

Lahko zanosiš med menstruacijo?
Namesto po mleku in mesu posezite po hrani, ki jo telo lažje prebavi, kot je na primer fižol ali špinača, ki sta prav tako odlična vira železa. Zdravilne lastnosti zelenjave vam bodo pomagale skozi cikel veliko nežneje. Za sladkanje si raje pripravite domač sladoled iz banane z malo kakava, saj bo vaše telo tako dobilo naravno energijo brez negativnih posledic na cikel.

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
menstruacija menstrualni krči prehrana in zdravje hormonske spremembe magnezij napihnjenost zdrava prehrana
