Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila

Hormonska nihanja in spremembe v prostaglandinih

Kot piše Mayo Clinic, menstrualne bolečine nastanejo zaradi povečane ravni prostaglandinov, ki povzročajo močnejše krčenje maternice. Če se raven teh snovi nenadoma poveča, lahko menstruacija postane boleča, tudi če prej ni bila. Hormonska nihanja so pogosta v obdobjih stresa, po porodu, ob spremembah telesne teže ali v perimenopavzi.

Endometrioza kot pogost vzrok nove bolečine

Eden najpogostejših razlogov za nenadno bolečo menstruacijo je endometrioza. Po podatkih my.clevelandclinic se tkivo, podobno maternični sluznici, začne pojavljati zunaj maternice, kar povzroča vnetje, bolečino in močnejše krče. Endometrioza se lahko razvije postopoma, zato se bolečina lahko pojavi šele kasneje v življenju, tudi pri ženskah, ki prej niso imele težav.

Adenomioza in spremembe v maternični steni

Kot navaja WebMD, lahko adenomioza, stanje, pri katerem maternična sluznica vrašča v mišično steno maternice, povzroči močne, nenadne menstrualne bolečine. Pogosto se pojavi pri ženskah po 30. letu ali po več nosečnostih.

Miomi in druge spremembe v maternici

Po podatkih Harvard Health , lahko benigni miomi, ki rastejo v ali na maternici, povzročijo nove bolečine, močnejše krvavitve in občutek pritiska. Miomi se lahko razvijejo neopazno, simptomi pa se pojavijo šele, ko dosežejo določeno velikost.

Vnetje medenice

Pelvično vnetje, ki ga povzročajo bakterijske okužbe, lahko povzroči nenadno bolečo menstruacijo. Kot navaja Health, se bolečina pogosto okrepi med menstruacijo, saj vnetje prizadene jajcevode, jajčnike ali maternico.

Kdaj je bolečina znak resnejšega stanja

Če se bolečina iz meseca v mesec krepi, lahko to kaže na razvoj sekundarne dismenoreje, ki je povezana z ginekološkimi boleznimi, kot so endometrioza, adenomioza ali miomi. Kot poroča Mayo Clinic, je pojav močne bolečine po 25. letu pogosto znak, da bolečine ne povzroča več primarna dismenoreja, temveč novo nastalo stanje, ki zahteva ginekološko oceno. Če se poleg bolečine pojavijo še močne krvavitve, bolečina med spolnimi odnosi, slabost, driska ali občutek pritiska v medenici, je priporočljivo opraviti pregled.

Kaj lahko pomaga pri obvladovanju bolečine

Toplotni obkladki in lahka vadba lahko zmanjšata krče, saj sproščata mišice maternice. Kot navaja Health, redna telesna aktivnost dolgoročno zmanjša intenzivnost menstrualnih bolečin. Pri hormonsko pogojenih bolečinah lahko pomagajo hormonski kontraceptivi, ki zmanjšajo raven prostaglandinov in stabilizirajo menstrualni cikel. To potrjuje tudi my.clevelandclinic, ki poudarja, da hormonska terapija pogosto zmanjša bolečino. Če bolečino povzročajo endometrioza, adenomioza ali miomi, je zdravljenje usmerjeno v obvladovanje teh stanj. Ginekološki pregled je ključnega pomena, kadar se bolečina pojavi nenadoma ali se stopnjuje. Nenadna boleča menstruacija je lahko posledica hormonskih sprememb, vendar pogosto kaže tudi na razvoj ginekološkega stanja, ki ga prej ni bilo. Ker se številna od teh stanj sčasoma poslabšajo, je pomembno, da ženska ob nenadni spremembi poišče strokovni nasvet. Pravočasna diagnostika omogoča učinkovitejše zdravljenje in boljšo kakovost življenja.

