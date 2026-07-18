Ženske po 40. letu opažajo te spremembe – a jih pogosto napačno razumejo

Strokovnjaki pojasnjujejo, da se v tem življenjskem obdobju začnejo spreminjati hormoni, presnova in delovanje prebavil. Prav zato se lahko pojavi napihnjenost tudi pri ženskah, ki se prehranjujejo enako kot pred desetimi ali dvajsetimi leti.

Hormoni vplivajo tudi na prebavo

Že v obdobju perimenopavze začne raven estrogena in progesterona nihati. Ti hormoni pa ne vplivajo le na menstrualni cikel, ampak tudi na prebavni sistem. Ko se hormonsko ravnovesje spreminja, se lahko prebava upočasni, črevesje postane občutljivejše, telo pa začne zadrževati več tekočine. Posledica je občutek napihnjenosti, ki se lahko pojavlja več dni zapored. Po podatkih strokovnjakov Cleveland Clinic so prebavne težave eden pogostih spremljevalcev perimenopavze, čeprav o njih ženske precej redkeje govorijo kot o vročinskih oblivih ali motnjah spanja.

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Napihnjenost ni vedno posledica odvečnih kilogramov

Veliko žensk opazi, da je trebuh večji kot nekoč, čeprav tehtnica kaže skoraj enako številko. Razlika je v tem, da se po 40. letu zaradi hormonskih sprememb maščoba pogosteje začne nalagati okoli trebuha. Poleg tega lahko telo zadržuje več tekočine, črevesje pa je bolj občutljivo na nastajanje plinov. Rezultat je trebuh, ki je zvečer precej bolj izbočen kot zjutraj, čeprav ne gre nujno za povečanje telesne mase.

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Tudi zdrava hrana lahko povzroča težave

Številne ženske po 40. letu začnejo jesti več zelenjave in polnozrnatih izdelkov, ker želijo poskrbeti za zdravje. Ironično pa prav ta živila pri nekaterih povzročajo več napihnjenosti. Najpogostejši krivci so : brokoli, cvetača, zelje, stročnice, čebula, česen, polnozrnata žita. Ta živila vsebujejo vlaknine in fermentabilne ogljikove hidrate, ki jih bakterije v črevesju razgrajujejo z nastajanjem plinov. To ne pomeni, da so nezdrava, ampak da jih je morda treba uvajati postopoma ali opazovati, katera povzročajo največ težav.

icon-expand Tudi zdrava hrana lahko povzroča težave. FOTO: AdobeStock

Stres postane še pomembnejši dejavnik

Ženske v štiridesetih letih pogosto usklajujejo kariero, družino, skrb za starajoče se starše in številne druge obveznosti. Dolgotrajen stres pa lahko neposredno vpliva na prebavo. Črevesje in možgani so tesno povezani. Ko smo pod stresom, se lahko spremeni gibanje črevesja, poveča občutljivost prebavil in spremeni sestava črevesnega mikrobioma. Posledice so : napihnjenost, vetrovi, občutek polnosti, bolečine v trebuhu, izmenjevanje zaprtja in driske.

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Hrano jeste enako, telo pa se odziva drugače

S staranjem se lahko spremeni tudi sposobnost prebave določenih živil. Pri nekaterih ženskah se razvije laktozna intoleranca, druge težje prebavljajo večje količine vlaknin ali določene vrste sadja. Zato se lahko napihnjenost pojavi tudi po obrokih, ki prej nikoli niso povzročali težav. Če se simptomi vedno ponavljajo po isti hrani, je smiselno voditi prehranski dnevnik in po potrebi poiskati strokovni nasvet.

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Zaprtje je pogostejše, kot si mislimo

Hormonske spremembe, manj gibanja, premalo tekočine in določena zdravila lahko prispevajo k počasnejšemu delovanju črevesja. Ko blato zastaja, se poveča tudi nastajanje plinov, zato je trebuh napet in občutek napihnjenosti še izrazitejši. Strokovnjaki priporočajo zadosten vnos tekočine, redno telesno aktivnost in postopno povečevanje vnosa vlaknin.

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Kdaj napihnjenosti ne smemo ignorirati?

Občasna napihnjenost po obilnem obroku je običajno povsem normalen pojav. Če pa postane vsakodnevna ali jo spremljajo drugi simptomi, je potreben pregled pri zdravniku. Posebej pozorni bodite, če se pojavijo : - nenamerno hujšanje, - kri v blatu, - močne ali dolgotrajne bolečine v trebuhu, - vztrajno zaprtje ali driska, - občutek sitosti že po nekaj grižljajih, - hitro povečanje obsega trebuha. V redkih primerih je lahko vztrajna napihnjenost tudi eden prvih znakov resnejših bolezni, zato je pomembno, da sprememb ne pripisujemo zgolj staranju ali menopavzi.

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Majhne spremembe lahko prinesejo veliko razliko

Strokovnjaki svetujejo, da pri pogosti napihnjenosti najprej poskusite z enostavnimi ukrepi: - jejte počasneje in hrano dobro prežvečite, - pijte dovolj tekočine, - po obroku se odpravite na kratek sprehod, - zmanjšajte količino gaziranih pijač, - spremljajte, katera živila vam povzročajo največ težav, - poskrbite za kakovosten spanec in obvladovanje stresa. Če težave kljub spremembam vztrajajo več tednov ali se stopnjujejo, je priporočljiv posvet z zdravnikom.