Trening za moč
Žensko zdravje

Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja

N.R.A.
28. 03. 2026 03.52
0

Zdravniki vse pogosteje poudarjajo, da je prav trening moči ena najpomembnejših navad, ki jih lahko ženske srednjih let vključijo v svoj vsakdan. Ne gre le za moč ali videz, gre za zdravje, ki se dolgoročno ohranja ali izgublja.

Številne ženske v srednjih letih se soočajo s kompleksnimi izzivi, ki vključujejo fizične in psihične spremembe, kot so depresija in menopavza, piše net.hr. Te pogosto niso popolnoma razumljene, kar lahko ustvari občutek izoliranosti. Vendar obstajajo dobre novice: veliko teh težav se lahko uspešno reši. Danes se strokovnjaki osredotočajo na vpliv menopavze na zmanjšanje kostne gostote in mišične mase, ponujajoč rešitve za izboljšanje kakovosti življenja žensk. Glavni nasvet? Več treninga moči. Ta aktivnost ima izjemno velik vpliv na dolgotrajno zdravje in dobro počutje.

Trening za močFOTO: AdobeStock

Zakaj je trening moči bistven za ženske v menopavzi?

Ženske v srednjih letih doživljajo pomembne telesne spremembe zaradi perimenopavze in menopavze, ki vplivajo na njihove navade, vključno z vadbo. Kot pojasnjuje dr. Alexandra Dubinskaya, uroginekologinja in specialistka za menopavzo, "Vse bolj smo pozorni na to, kaj se dejansko dogaja v perimenopavzi: metabolične spremembe, izguba mišic, spremembe kosti, spremembe razpoloženja." Trening moči aktivno pomaga pri vseh teh izzivih. Z njim se povečuje mineralna gostota kosti, izboljšuje mišična masa, podpira metabolizem in zmanjšuje tveganje za padce. Prav tako ima pozitiven vpliv na razpoloženje in splošno vitalnost. To je ena najučinkovitejših, a premalo izkoriščenih metod za ohranjanje zdravja v starosti, poudarja dr. Clarinda Hougen, specialistka športne medicine.

Trening za močFOTO: AdobeStock

Alarmantni podatki kažejo, da vsaj ena od treh žensk nad 50 let doživi zlom zaradi osteoporoze, poleg tega lahko ženske v zgodnji menopavzi izgubijo do 20 % kostne gostote v prvih sedmih letih.

Vaje in praktični nasveti za začetek treninga moči doma

Če ste ženska srednjih let in nimate veliko izkušenj s treningom moči, brez skrbi. Zdravniki in fizioterapevti delijo uporabne nasvete za začetnike, ki jih lahko začnete izvajati takoj, celo doma. Najprej je nujno, da se posvetujete z zdravnikom, preden začnete s kakršno koli novo rutino vadbe, kot poudarja fizioterapevtka Yvonne Di Edwardo, ki priporoča tudi preverjanje kostne gostote. Vadba doma ne zahteva dragih naročnin; začnete lahko z vajami z lastno težo, kot so počepi, modificirani skleki in deska. Ko pridobite moč, lahko dodate lažje uteži ali elastične trakove. Di Edwardo predlaga specifične vaje z elastičnimi trakovi, kot so vstajanje s stola, marširanje v ležečem položaju in stransko korakanje, pri čemer je pomembno paziti na pravilno izvedbo.

Trening za močFOTO: AdobeStock

Ne spreglejte: Medenično dno, socializacija in varna vadba

Med menopavzo je pogosto tudi oslabitev mišic medeničnega dna ali inkontinenca, ki jo lahko uspešno rešuje trening moči. Fizioterapevtka Di Edwardo pojasnjuje: "S pravilnim dihanjem in aktivacijo medeničnega dna vaje za moč zmanjšujejo obremenitev med tekom in dvigovanjem, hkrati pa pomagajo pri nadzoru sečnega mehurja." Pomembno je vključiti Keglove vaje, most, počepe in druge ciljane vaje. Med vadbo je ključno poslušati svoje telo in biti pozoren na opozorilne znake, kot so bolečine v spodnjem delu hrbta. Da bo vadba zabavna in motivirajoča, jo vključite v družabno aktivnost – vadite s prijatelji ali v skupinah, kar krepi socialno vez in pomaga pri vzdrževanju rutine.

Trening za močFOTO: AdobeStock

Poleg gibanja je izredno pomembna tudi pravilna prehrana in ustrezna hidracija. "Pazite, da zaužijete dovolj pustih beljakovin za rast in okrevanje mišic," svetuje dr. Hougen, omenjajoč vire, kot so piščanec in puran. Di Edwardo dodaja, da je "Dehidrirane mišice nagnjene h krčem in se počasneje okrevajo," zato je pitje vode ključno. Ključnega pomena je tudi, da ne pretiravate z vadbo, saj "več ni vedno bolje," pravi dr. Dubinskaya, poudarjajoč potrebo po postopnem napredovanju in počitku mišic. Končni cilj je "Ne dvigati najtežje uteži v prostoru, temveč varno vaditi še čez 20 let." To je filozofija, ki bi morala voditi vaše fitnes potovanje v srednjih letih.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
žensko zdravje trening moči menopavza osteoporoza mišična masa zdrava prehrana dolgoživost
